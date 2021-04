Näin Viron korona­tilanne on muuttunut maaliskuun kriittisistä hetkistä – sairaala­pomo varoitti liian nopeasta herpaantumisesta

Pohjois-Viron aluesairaalan edustajien mukaan koronatartuntojen määrän laskun tuoma yleinen helpotus ei muuta sitä tosiasiaa, että teho-osastot ovat edelleen täynnä.

Viro ajautui maaliskuussa tähän asti vaikeimpaan tilanteeseen koko koronapandemian aikana, kun maassa todetut koronatartunnat alkoivat lähestyä uhkaavasti 2 000:n tapauksen rajaa vuorokaudessa. Hetken aikaa Viron tilanne ehti olla jopa pahin koko maailmassa, kun viruksen ilmaantuvuusluku ylitti maassa siihen asti kyseenalaista kärkisijaa hallussaan pitäneen Tshekin lukeman.

Nopeasti pahentuneen tilanteen vuoksi Viroon määrättiin 11. maaliskuuta tiukka, koko maan kattava koronasulku. Samana päivänä maassa tilastoitiin päivittäisten tartuntojen ennätys, 1 956 tapausta.

1,3 miljoonan asukkaan Viron teho-osastot täyttyivät vauhdilla koronapotilaista, ja reilun viikon kuluttua maassa alettiin jo pelätä terveydenhuollon kantokyvyn puolesta.

Tallinnalaisessa kauppakeskuksessa mallinukkekin suojattiin kasvomaskilla koko maan laajuisen koronasulun alkaessa 11. maaliskuuta.­

Nyt, lähes seitsemän viikkoa myöhemmin, Viron koronatilanne näyttää huomattavasti valoisammalta. Rajoitustoimien astuttua voimaan maan tartuntakäyrä lähti jyrkkään laskuun.

Tiistaina uusia koronatartuntoja raportoitiin 459, ja suunta on edelleen alaspäin. Viimeisten kahden viikon aikana ilmaantuvuusluku (tartuntojen määrä 100 000:ta asukasta kohti) on ollut Virossa keskimäärin 433, kun vielä viikko koronasulun alkamisen jälkeen se oli 1 536.

– Virossa onnistuttiin, sillä siellä otettiin käyttöön tiukkoja eri toimintojen sulkuja ja väestö näyttää myös noudattaneen viranomaisten antamia suosituksia. Ruotsista on tullut tietoja, että eivät noudata suosituksia niin hyvin, arvioi THL:n tutkimusprofessori Hannu Kiviranta tiistaina Helsingin Sanomissa verratessaan Viron ja Ruotsin koronatilanteita.

Maanantaina Tallinnassa sijaitsevan Pohjois-Viron aluesairaalan PERH:in edustajat kuitenkin varoittivat, että tartuntamäärien laskun mukanaan tuoma yleinen helpotus ei muuta sitä tosiasiaa, että teho-osastojen tilanne on edelleen alueella ”täysin kriittinen”. Sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä seuraa tartuntamäärien kehitystä yleensä vasta muutaman viikon viiveellä.

Tallinnassa jonotettiin huhtikuun alussa koronarokotukseen.­

Viron yleisradion ERR:n mukaan sairaalan tiedottaja muistutti, että tartuntojen lisääntymisen riski on kaikkea muuta kuin ohi. Terveysviranomaisia huolestuttavat etenkin koululaisten perheineen ulkomaille tekemät lomamatkat, jotka kasvattavat uusien virusmutaatioiden maahantulon riskiä.

– Jos palaatte matkalta, olkaa hyvät ja eristäkää itsenne ainakin kymmeneksi päiväksi ja varmistakaa, että olette käyneet covid-19-testissä ennen kuin palaatte tekemisiin ihmisten kanssa. Tehohoitopaikat sairaalassa ovat täynnä. Itä-Tallinnan keskussairaalassa on yksi vapaa paikka, PERH:in lääketieteellinen johtaja Peep Talving sanoi maanantaina.

ERR:n mukaan sama ongelma vaivaa edelleen myös esimerkiksi Pärnun sairaalaa, jossa kärsitään lisäksi henkilöstöpulasta.

Myös Virossa on järjestetty koronarajoitusten vastaisia mielenosoituksia. Kuva Tallinnasta parin viikon takaa.­

Talving painotti, että varovaisena pysyminen muun muassa etäisyyttä pitämällä ja muita turvatoimia noudattamalla on edelleen olennaista, samoin kuin väestön mahdollisimman nopea rokottaminen.

– Jos me herpaannumme liian varhain tartuntamäärien laskun vuoksi, on uuden, kolmannen aallon riski suuri. Se puolestaan tarkoittaisi sitä, että jo valmiiksi ylikuormitetut lääkärit eivät pääsisi palaamaan normaaliin työtahtiin tai lepäämään. Saattaa siis käydä niin, että meidän on painittava tehohoitopotilaiden suuren määrän kanssa läpi kesän. Yleisesti ottaen asettaisimme koko kansanterveyden suureen vaaraan, Talving sanoi.