Ulkomaat

Lapset juoksevat kiljuen vastaan, kun ”Roshan” saapuu – kameli­kirjastolla on tärkeä tehtävä Pakistanissa

Roshan-kameli on jykevä kantojuhta ja liikkuva kirjasto. Kamelikirjasto toimittaa kirjoja lapsille, jotka eivät pääse kouluun. Se on odotettu vieras Länsi-Pakistanin pikkukylissä. Pakistan sulki koulunsa koronaviruksen leviämisen vuoksi maaliskuussa 2020. Vaikka osa kouluista on avattu, kirjoille riittää kysyntää.

