EU-johtaja von der Leyen kommentoi viimein kohuttua ”sohvagatea” – ”Se tapahtui, koska olen nainen”

Euroopan komission puheenjohtajan jääminen ilman istuinta nostatti aiemmin tässä kuussa ”sohvagateksi” nimetyn kohun.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kommentoi huhtikuun alussa maailmalla otsikoihin noussutta ”sohvagatea” puhuessaan maanantaina EU-parlamentille. Von der Leyen sanoi uskovansa, että hän sai sukupuolestaan johtuen osakseen eriarvoista kohtelua vieraillessaan tuolloin Turkissa yhdessä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin kanssa.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan otti von der Leyenin ja Michelin vastaan Ankarassa 7. huhtikuuta. Vieraille ja isännälle oli kuitenkin varattu ainoastaan kaksi tuolia, ja von der Leyen ohjattiin istumaan muista erilleen sohvalle.

Vastapäätä von der Leyeniä istutettiin häntä alempana protokollan mukaisessa arvojärjestyksessä oleva Turkin ulkoministeri. Tilanteessa kuvatulla uutisvideolla von der Leyenin nähtiin hämmentyvän tilanteessa hetkeksi.

Kuvat hämmentyneestä von der Leyenistä sekä tuoleillaan jo istuneista Michelistä ja Erdoganista levisivät maailmalle huhtikuun alussa.­

Tilanteesta kuvattu video on nähtävissä artikkelin yläosassa.

Tapaus kuohutti erityisesti Brysselissä, jossa sille annettiin pian nimitys ”sohvagate”. Euroopan vaikutusvaltaisimpiin naisiin kuuluvan von der Leyenin kohtelu närkästytti myös siksi, että hän oli keskustelemassa Ankarassa muun muassa Turkin päätöksestä vetäytyä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisesta Istanbulin sopimuksesta.

– En kykene löytämään Euroopan unionin perussopimuksista minkäänlaista oikeutusta sille, kuinka minua kohdeltiin. Joten minun on tehtävä johtopäätös, että se tapahtui, koska olen nainen. Mitä olisi tapahtunut, jos ylläni olisi ollut puku ja solmio, von der Leyen sanoi EU-parlamentille maanantaina muun muassa Washington Postin mukaan .

– En ole huomannut tuolipulaa aiemmista kokouksista otetuissa kuvissa. Mutta toisaalta en nähnyt niissä kuvissa myöskään yhtään naista, komission puheenjohtaja jatkoi.

Tapaamisen aluksi Erdogan otti von der Leyenin ja Michelin vastaan presidentinpalatsin portailla.­

Von der Leyen arveli puheessaan myös, että kuulijoina olleet naiset saattaisivat tunnistaa hänen tapauksestaan jotakin itse kokemaansa, vaikka hekin istuvat hänen laillaan vaikutusvaltaisissa poliittisissa asemissa.

– Monella teistä saattaa olla menneisyydessä melko samanlaisia kokemuksia, erityisesti tämän parlamentin naisjäsenillä. Olen varma, että tiedätte tarkalleen, miltä minusta tuntui. Tunsin itseni loukatuksi ja yksinäiseksi, naisena ja eurooppalaisena, hän sanoi.

Von der Leyen painotti, ettei tilanteessa ollut kyse istumajärjestelyistä tai protokollasta.

– Tämä menee suoraan sen ytimeen, mitä me olemme. Tässä on kyse arvoista, joita unioni puolustaa. Ja tämä osoittaa, kuinka pitkä matka meillä on edelleen kuljettavana ennen kuin naisia kohdellaan samanarvoisina, aina ja kaikkialla.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kuvattiin tiistaina Brysselissä.­

Von der Leyen ei kertonut, ketä hän tarkalleen ottaen syytti tilanteesta. Washington Postin lähteiden mukaan vaikuttaa siltä, että komission puheenjohtaja oli turhautunut tapauksen johdosta sekä Erdoganiin, Micheliin että kummankin avustajakuntaan.

Turkin viranomaisilla oli vastuu istumajärjestelyistä, mutta Michelin avustajat tarkastivat ne etukäteen eivätkä puuttuneet niihin. Micheliä myös kritisoitiin tapahtuneen jälkeen, koska hän ei saanut tilanteessa sanaa suustaan eikä näin ollen myöskään asettunut EU-kollegansa tueksi.

Katuvaisena esiintynyt Michel kertoi aiemmin, että hän käsittelisi tilanteen nyt toisin. Hän perusteli kuitenkin hiljaisuuttaan sillä, ettei halunnut aiheuttaa Turkin kanssa diplomaattista välikohtausta vaan keskittyä tapaamisen aiheisiin, kuten naisten oikeuksiin ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

Muutama päivä tapahtuneen jälkeen myös Turkki kommentoi asiaa. AP:n mukaan ulkoministeri Mevlut Cavusoglu kiisti tiukasti, että von der Leyenia olisi kohdeltu alentavasti Ankarassa.

Cavusoglun mukaan vierailun järjestelyt toteutettiin EU:n edustajien toiveiden mukaisesti. Michel puolestaan sanoi nolon tilanteen olleen tulosta turkkilaisten ”tiukasta tulkinnasta” protokollasääntöjä koskien.

Tapaus johti myös diplomaattiseen kiistaan Turkin ja Italian välillä, kun Italian pääministeri Mario Draghi sanoi von der Leyenin tulleen nöyryytetyksi ja vertasi Erdogania diktaattoriin.