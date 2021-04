Ensimmäiset naiset puskivat tiensä merijalkaväkeen San Diegossa – ”Meitä kohtaan on paljon odotuksia”

60:stä koulutuksen aloittaneessa naisesta seitsemän joutui keskeyttämään loukkaantumisten takia.

53 naista on valmistunut merijalkaväen sotilaiksi Yhdysvaltojen merijalkaväen San Diegossa sijaitsevasta koulutuskeskuksesta. Kerta on ensimmäinen, kun San Diegon koulutuskeskuksesta on valmistunut naisia.

Heistä tuli merijalkaväen sotilaita sen jälkeen, kun he selvittivät 54 tuntia kestävän testin, joka jokaisen kokelaan on selvitettävä.

– Meitä kohtaan on paljon odotuksia, sanoi uutistoimisto Reutersille 19-vuotias Annika Tarnanen.

Hän on yksi 60:stä tammikuussa San Diegon koulutuskeskuksessa aloittaneesta naisesta. Heistä seitsemän joutui keskeyttämään koulutuksen loukkaantumisten vuoksi.

Aiemmin merijalkaväki on kouluttanut naisia vain Etelä-Carolinan osavaltiossa toisessa koulutuskeskuksessaan, jossa naiset harjoittelivat erillään miehistä. Merijalkaväen San Diegon koulutuskeskuksesta on tähän asti valmistunut ainoastaan miehiä.

Yhdysvaltain merijalkaväki on ollut hitain avaamaan tehtäviään myös naisille. Kun silloinen puolustusministeri Ashton Carter määräsi vuonna 2015, että kaikki maan asevoimien taistelutehtävät ovat avoimia myös naisille, merijalkaväki vaati, että osa taistelutehtävistä säilytetään ainoastaan miehille, mutta vaatimukset hylättiin.