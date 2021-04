Kiehtova dokumentti esittelee muinaisen Persian rikkaudet: palatseja, temppeleitä, taidetta, runoutta ja musiikkia

Länsimaisille ihmisille nykypäivän Iran näyttäytyy uhmakkaana, mutta muinainen Iran eli Persia oli paikka, josta muut maat ammensivat kulttuuri- ja taideperintöä.

Monelle länsimaiselle ihmiselle Iran on mystinen paikka. Kolmiosainen BBC-dokumentti Ihmeellinen Iran tarjoaakin ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua maahan, johon esimerkiksi eurooppalaisilla toimittajilla on harvoin pääsyä.

Brittitoimittaja Samira Ahmed sai kuitenkin tilaisuuden vierailla maassa ja paikoissa, joita on nähty vain vähän julkisuudessa. Hän esittelee dokumenttisarjassa maan kaksi eri puolta: toinen on ikiaikainen, kaunis ja salaperäinen Persia, ja sitten on nykyinen Iran, joka näyttäytyy eristäytyneenä, uhmakkaana ja länsimaita halveksuvana maana.

Brittitoimittaja Samira Ahmed pääsi kuvaamaan dokumenttia paikkoihin, joissa monikaan länsimainen ei ole koskaan Iranissa käynyt.­

Ahmed vie katsojat aluksi kauas historiaan, kuninkaiden, runoilijoiden, valloittajien ja taiteilijoiden jalanjäljille alkuperäiseen Persiaan, ja esittelee sittemmin sen ajan kukoistuksen jälkeen jättämän kulttuuriperimän.

Persian tiede ja kieli ovat muokanneet myös eurooppalaista ja aasialaista kulttuuria. Historiallisesta Persiasta löytyvät mahtavien kuninkaiden rakennuttamat valtavat palatsit ja upeat temppelit.

Persiaa voidaan pitää jopa sivilisaation synnyinmaana. Yksi dokumentissa esiteltävistä merkittävistä historiankohteista on eräs maailman ensimmäisistä kaupungeista. Persiaa pidettiin kulttuurin kehtona, jota kadehdittiin muinaisessa maailmassa. Silloiset Persian kuninkaat kukistivat peräti kolme Rooman keisaria ja rakensivat valtavan imperiumin.

Vanhoilta ajoilta on säilynyt kalliokirjoituksia ja kauniita esineitä.­

Lopulta arabit valtasivat Persian ja rakensivat uuden islamilaisen valtakunnan. Persian nimi muuttui Iraniksi vuonna 1935, ja vuoden 1979 Iranin vallankumouksen jälkeen maasta tuli virallisesti Iranin islamilainen tasavalta.

Siitä saakka Iran on ollut napit vastakkain lännen kanssa. Iran-asiantuntija Narguess Farzad uskoo, että osa maan uhmakkuudesta länttä ja naapurimaitaan kohtaan johtuu siitä, että Iran haluaisi muistuttaa muita olleensa taannoin juhlien kunniapaikalla isäntänä, ei vieraana. Iranilaiset kokevat, että muiden maiden tulisi olla kiitollisia siitä, miten paljon Persiasta on ammennettu kulttuuria ja taidetta ympäri maailmaa.

Iranilaisten itsetuntoa pidetään edelleen todella hyvänä, sillä he onnistuivat ainoana maana Lähi-idässä säilyttämään oman kielensä ja identiteettinsä, vaikka varakkaaseen Persiaan kohdistui lukuisia hyökkäyksiä. Iranin pääkieli on persia, vaikka monissa ympäröivissä maissa pääkieleksi tuli arabia.

Katsojalle avautuu kuninkaiden, runoilijoiden, valloittajien ja taiteilijoiden muinainen maailma.­

Suurin syy kielen säilymiseen löytyy kirjasta nimeltä Shahname. Se sisältää sankaritarinoita Persian kuninkaista ennen islamia. Dokumentissa haastateltavat historiantutkijat sanovat, että kirja on Iranin sielu, varsinaisen iranilaisuuden ydin.

Dokumentissa esitellään kattavasti kauniita persialaisia esineitä ja historiallisia rakennuksia upean persialaisen musiikin kera. Varsin yleissivistävä ja kiehtova dokumentti vie katsojan hetkeksi kauas historiaan ja muinaisajan tunnelmiin.

Ihmeellinen Iran, tiistaina 27.4. Teema & Fem klo 21.00