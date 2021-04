Kuvat Delhistä pysäyttävät. Hindulaiseen kulttuuriin kuuluu, että ruumis tuhkataan. Monessa kaupungissa on ilmoitettu paljon enemmän virallisia krematointeja ja hautaamisia kuin koronakuolemia, mikä on herättänyt epäilyksiä koronaan kuolleiden määrästä. Niitä on todennäköisesti paljon enemmän kuin viralliset luvut antavat ymmärtää.­