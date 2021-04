Mitä Putin haluaa? Asiantuntijat arvioivat, mihin Venäjän presidentin viime päivien toimet tähtäävät

Aseiden kalistelua Ukrainassa, kotimaisen opposition kuritusta, salaperäisiä neuvotteluja Valko-Venäjän kanssa ja uhittelua lännelle. IS kysyi asiantuntijoilta, mihin Venäjän presidentin viime päivien toimet tähtäävät?

Venäjän presidentti Vladimir Putin on pitänyt maailmaa varpaillaan tällä viikolla niin monella suunnalla yhtä aikaa, että se on jopa hänen mittakaavallaan poikkeuksellista.

Pohjustus alkoi viikkoja sitten, kun Venäjä ryhtyi siirtämään näyttävästi joukkojaan ”yllätysharjoitukseen” kohti Ukrainaa. Operaatio tulkittiin kiistakumppanin painostamiseksi, ja jopa sotilaallisen konfliktin vaara kasvoi. Sitten torstaina Venäjä ilmoitti yhtäkkiä joukkojen paluusta tukikohtiinsa. Mitään takeita tästä ei ole eikä tiedetä, millaisen voiman Venäjä vielä jättää alueelle.

Sairastelevan oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin epäinhimillisten vankilaolojen parantamisvaatimuksille on viitattu kintaalla. Se johti Venäjän opposition mielenosoituksiin, joita tukahdutettiin massapidätyksillä. Navalnyin järjestöä uhkaa lopetus.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka tapasi Putinin torstaina Moskovassa.­

Katseet ovat kääntyneet myös levottomalle Valko-Venäjälle, jonka presidentti Aljaksandr Lukashenkan väitetään joutuneen Yhdysvaltain masinoiman ”murhahankkeen” kohteeksi. Lukashenka vieraili torstaina Moskovassa, mikä on herättänyt kysymyksiä, onko Putin puuttumassa voimakkaammin liittolaisensa asioihin tekaistun syyn varjolla. Jälleen voidaan vain arvuutella.

Putinin keskiviikkoista puhetta hehkutettiin etukäteen Venäjällä jopa ”maailman tärkeimmäksi poliittiseksi tapahtumaksi”. Uusia avauksia ei tullut, mutta huomio onnistuttiin vangitsemaan.

Putin varoitti puheessaan vastustajia ylittämästä ”punaista linjaa”, jonka jälkeen Venäjän vastaus olisi Putinin mukaan kova ja laittaisi vastustajat katumaan. Hän ilmoitti Venäjän määrittelevän rajat eri kiistakysymyksissä oman mielensä mukaan eikä niitä kerrottaisi etukäteen.

Putinin puhe käsitteli laajasti myös sisäpoliittisia kysymyksiä, kuten koronaa, minkä taas arveltiin ennakoivan syksyllä Venäjällä edessä olevia parlamenttivaaleja.

Suurta Putinin peliliikettä ei lopulta tällä viikolla tullut, mikä on herättänyt kysymyksen, onko Putinilla jokin pitkän tähtäimen suunnitelma, jota nyt pohjustetaan?

Mitä Venäjällä on tällä hetkellä meneillään? Mitkä ovat Putinin tarkoitusperät useiden eri rintamien kriiseissä? IS kysyi asiaa suomalaisasiantuntijoilta.

Aleksei Navalnyin kannattajat osoittivat Putinin keskiviikkoisen linjapuheen jälkeen mieltään Moskovassa ja muualla maassa.­

– Meillä on usein tapana olettaa, että Venäjän johdon toimien takana on aina jonkinlainen suuri suunnitelma. Kun odotukset eivät toteudu, olemme yllättyneitä. Ennemmin kuin tarkasta strategisesta suunnittelusta, kyse on eräänlaisesta joustavasta sopeutumisesta muuttuviin tilanteisiin, sanoo Aleksanteri-instituutin Venäjän politiikan professori Vladimir Gel’man.

– Putin pyrkii hallitsemaan tilannetta. Sitä hän ehkä haluaa eniten, toteaa puolestaan Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen.

Ukrainaan liittyen Lavikainen huomauttaa, että Venäjän vastaaville isoille hankkeille on harvemmin olemassa yksittäistä syytä. Hänen mukaansa joukkojen keskittämiselle näyttää kuitenkin olevan pääsyy, jonka hän uskoo löytyvän pitkään jatkuneesta kriisistä itsestään.

– Venäjä haluaa painostaa Ukrainaa toteuttamaan Minskin sopimuksen kohtia haluamallaan tavalla. Taustalla on se, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on aiemmin koventanut linjaansa ja aloittanut siellä taistelun venäläismielisiä voimia vastaan. Venäjä mahdollisesti halusi vastata tähän perinteisellä tavalla eli kiristämällä ruuvia ja muistuttamalla, että he hallitsevat tätä tilannetta. Eli Ukraina ei pääse kriisistä eroon, ellei se toimi Venäjän haluamalla tavalla, Lavikainen arvioi.

Vaikka kireä tilanne näyttää nyt laukeavan, Lavikaisen mukaan vastaavaa nähtäneen myös tulevaisuudessa. Mikään kehityskulku ei viittaa siihen, että Ukrainan kriisi itsessään olisi päättymässä.

Venäjä järjesti tällä viikolla sotaharjoituksen Kerchin niemimaalla Krimin lähistöllä.­

Venäjälle ”ruuvin kiristys” oli jo entuudestaan tuttu menetelmä.

– Poikkeuksellista tässä oli joukkojen suuri määrä. Ja se oli myös syy, miksi vähintään puoli maailmaa alkoi seuraamaan tätä tilannetta. Näytti siltä, että normaaliksi voimannäytöksi joukkojen keskittymä oli liian suuri. Mitä ilmeisimmin kyse kuitenkin oli siitä, ja ehkä se oli tavallaan myös yksi syy niin laajalle keskittämiselle. Että se olisi uskottavaa.

Gel’man puolestaan uskoo, että Ukrainan rajoilla nähtiin jonkinlainen Yhdysvaltain tuoreelle johdolle suunnattu demonstraatio. Sillä haluttiin muistuttaa Venäjän olevan tärkeä peluri, jota ei kannata jättää huomiotta.

– Sitten Joe Biden soitti Putinille ja ehdotti tapaamista. Ehkä ajateltiin, että aika ei ole sopiva minkäänlaisen hyökkäyksen käynnistämiselle, mutta pidetään tämä mahdollisuus avoimena tulevaisuudessa, jos neuvottelut eivät onnistu.

Gel’manin mukaan Putin käytti enemmän tai vähemmän samaa taktiikkaa Yhdysvaltoja kohtaan kuin Pohjois-Korea, eli uhkailua.

– Jos ei se välttämättä ole strateginen lähestymistapa, niin juuri näissä olosuhteissa se toimii.

Lavikaisen mukaan odotuksia Lukashenkan ja Putinin tapaamiselle syntyi, koska Putin puhui linjapuheessaan väitetystä salamurhasuunnitelmasta jopa tunteikkaaseen sävyyn ja Lukashenka oli vihjaillut asian suhteen tekemistään päätöksistä. Myös duuman ylähuone oli kutsuttu torstaiksi koolle.

– Annettiin sellaista täkyä, että jotakin voisi tulla siltä suunnalta. Mutta tapaaminen vaikuttaa ainakin silmämääräisesti sisältäneen heidän normaaleja asioitaan. Mitään suuria liikkeitä sieltä ei ainakaan julkisuuteen ole kerrottu, mutta kukapa taas tietää, mistä herrat ovat keskenään puhuneet.

Myöskään Gel’man ei usko Valko-Venäjän suhteen olevan mitään sen merkittävämpää tekeillä, koska välittömiä tuloksia keskusteluista ei ole kuultu. Hän uskoo, että Lukashenka ei todennäköisesti ole halukas tekemään Putinille isoja myönnytyksiä.

– Tämä on tyypillinen satelliittivaltion strategia keskusta kohtaan. Luvataan paljon, mutta tehdään vähän ja pyydetään lisää tukea. En ainakaan tällä hetkellä näe suuria muutoksia, Gel’man sanoo.

Putinin puhetta Gel’man kuvailee varsin rutiininomaiseksi sosiaalipoliittisine painotuksineen. Lavikainen muistuttaa, että puheen pääyleisö on ulkomaiden sijaan lähtökohtaisesti Venäjän kansa, ja sitä kiinnostavien asioiden käsittely on siten normaalia käsikirjoitusta.

– Kun hän puhui Lukashenkosta niin vahvasti, kyseessä ei ollut pelkästään länsimaille annettu heitto. Siinä voidaan testata myös sitä, kuinka venäläiset reagoivat. Voidaan katsoa, kuinka he ottavat tällaiset asiat vastaan ja muokata sen mukaan politiikkaa.

Putinin puheen pääyleisö on ulkomaiden sijaan lähtökohtaisesti Venäjän kansa, ja sitä kiinnostavien asioiden käsittely on siten normaalia käsikirjoitusta.­

Ulkomailla huomiota herättivät etenkin puheet ”punaisesta linjasta”. Vaikka viesti saattoi kuulostaa uhkaavalta, Lavikaisen mukaan se tarjoaa Venäjälle mahdollisuuden kasvojen säilyttämiseen.

– Tämä on kiinnostavaa, sillä se antaa mahdollisuuden perääntyä. Voidaan antaa ymmärtää, että ei se punainen linja ei nyt ollutkaan siellä, jossa joku sen oletti olevan. Eli koskaan ei tulla sellaiseen tilanteeseen, jossa linja ylittyy, ellei Venäjä päätä keskenänsä, että se ylittyi.

Lavikaisen mukaan tarkoituksena oli saada aikaan psykologinen vaikutus ja mahdollisesti siinä myös onnistuttiin.

Asiantuntijat eivät ihmettele, miksi Putin ei maininnut puheessaan Navalnyia.

– Kun hän ei tunnetusti mainitse Navalnyin nimeä ikinä, niin miksi hän tekisi poikkeuksen nyt kun hänelle on estradi valmisteltu ja hän saa pitää oman show’n? Tilaisuuden luonteeseen ei kuulu, että siellä käsitellään ikäviä asioita tai ylipäätään noteerataan jotain kiusankappaleina pidettyjä oppositiopoliitikkoja.

Navalnyista kiertoilmaisuin puhuminen on tapa olla tekemättä hänestä varteenotettavaa. Gel’manin mukaan Venäjän johto ei halua antaa Navalnyille julkisesti huomiota, mutta pyrkii mahdollisesti tekemään tämän tilanteesta mahdollisimman hankalan.

Perjantaina Navalnyi ilmoitti lopettavansa reilut kolme viikkoa jatkuneen syömälakkonsa. Lopettamisen ehtona oli ollut vankileirin ulkopuolisen lääkärihoidon saaminen, ja siihen vankilaviranomaiset olivat viimein myöntyneet.

Muun muassa arvovaltainen The Economist -lehti arvioi pääkirjoituksessaan Putinin olevan heikompi kuin miltä hän vaikuttaa ja sen vuoksi vaarallinen. Lehti muistuttaa esimerkiksi Ukrainan kriisin kärjistyneen aiemmin, kun Venäjän talous oli alamaissa ja Putin tarvitsi nostetta heikentyneille kannatusluvuilleen.

Lisähaastetta tuo opposition voimistunut liikehdintä. Lavikainen ei suoraan sanoisi Putinia heikoksi, mutta hänen mukaansa arviot eivät ole täysin perusteettomia.

– Jos katsotaan vaikka linjapuhetta, niin Putin oli ikään kuin autopilotilla, kunnes pääsi ulkopolitiikkaan. Silloin tunnelma salissa muuttui myös. Näytti jopa siltä, että osa yleisöstä välillä vähän pilkki kun hän selitti niitä sosiaaliavustuksia lapsiperheille. Ulkopolitiikassa hän sitten valpastui ja alkoi selvästi puhumaan tunteella. Siitä näki, että nämä kysymykset kiinnostavat häntä. Se oli se, mistä hän tavallaan oikeasti halusi puhua, vaikka asiaa sillä kertaa olikin vähemmän.