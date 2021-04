Raivoisa tulipalo koronapotilaiden sairaalassa vaati 27 ihmisen hengen Irakissa

Tulipalo syttyi, kun happitankin käsittelyssä tapahtunut onnettomuus aiheutti räjähdyksen.

Tuhoisa tulipalo koronapotilaita hoitavassa sairaalassa vaati ainakin 27 ihmisen hengen ja aiheutti vammoja 46 ihmiselle Irakin Bagdadissa lauantaina, kertoo Guardian.

Pääkaupungin Ibn Khatib -sairaalassa tuhoja tehnyt tulipalo syttyi, kun happitankin käsittelyssä tapahtunut onnettomuus aiheutti räjähdyksen.

Paikan päällä olleen toimittajan twiitissä näkyy, kuinka koronapotilaiden hoidossa käytetyt happitankit räjähtelevät tulipalossa.

Viranomaiset jäljittivät palon alkupisteen keuhkotautien teho-osastolle. Sairaalan 120 potilaasta 90 on saatu viranomaistietojen mukaan pelastettua.

Irakin valmiiksi heikoissa kantimissa ollut terveydenhuolto on ollut kovilla koronapandemian aikana. Maassa on todettu kaikkiaan 1,02 miljoonaa koronatapausta ja tautiin on kuollut noin 15 000 ihmistä.