Intialaista helposti tarttuvaa virusvarianttia on löytynyt Sveitsistä.

Intia on tehnyt uuden ennätyksen päivittäisten koronatartuntojen määrässä. Ennätyksiä on tehty nyt kolmena päivänä peräkkäin.

Kolmen päivän aikana Intiassa on rekisteröity lähes miljoona koronatartuntaa. Lauantaina maassa kirjattiin 346 786 uutta tartuntaa.

Delhin Jaipur Golden -sairaalassa 20 ihmistä kuoli yöllä hapen puutteeseen.

Sairaalan lääkäri kertoo BBC:lle, että hallitus oli luvannut 3,6 tonnia happea perjantaina kello 17 mennessä. Luvatusta määrästä tuli vain pieni osa keskiyöllä, ja Delhin pääministeri Arvind Kejriwal esittikin televisiossa vetoomuksen hapesta.

Hengittämisestä on tullut monelle luksusta suurkaupungissa, jossa asiat ovat menossa huonompaan suuntaan. Pulaa on myös sairaalavuoteista ja lääkkeistä.

Potilaat odottavat autoissa ja ambulansseissa pääsyä sairaalaan Ahmedabadissa 22. huhtikuuta.­

Koronaan kuolleen hautajaisseremonia Delhissä lauantaina.­

Koronaan kuolleiden ruumiita tuhkattiin hautausmaalla Delhissä 22. huhtikuuta.­

Valitettavan moni on jäänyt ilman hoitoa kokonaan. 17-vuotias Mohan Sharma kertoi uutistoimisto AFP:lle isänsä menehtyneen koronavirukseen sairaalajonossa.

– Poistimme hänen kasvomaskinsa ja hän vain itki, ja pyysi meitä pelastamaan hänet. Mutta en voinut tehdä mitään, jouduin vain todistamaan hänen kuolemansa.

Sharmalla ei kuitenkaan ole ollut aikaa vielä edes surra isäänsä, koska hän joutui heti uudelleen sairaalajonoon jonottamaan, tällä kertaa koronaan sairastuneen isoisänsä kanssa.

Delhiläinen Ram Narayan taas kertoi veljensä menehtyneen lähes heti, kun tämä oli päässyt sairaalaan. Perhe oli ennen tätä etsinyt koko yön ajan sairaalaa, jossa olisi ollut tilaa hänen veljelleen.

– Meidät käännettiin kuitenkin kaikkialta pois, Narayan kuvaa.

Hallitus on järjestänyt erikoisjunakuljetuksia viedäkseen happea pahimmasta pulasta kärsiviin sairaaloihin, esimerkiksi Uttar Pradeshin Lucknowiin.

– Tämä on pahin todistamani humanitaarinen katastrofi, kuvasi Intiassa ja Yhdysvalloissa toimivan terveysjärjestö Center for Disease Dynamics, Economics & Policyn johtaja Ramanan Laxminarayan BBC:lle.

Potilaat odottivat pääsyä hoitoon sairaalan ulkopuolella Delhissä.­

Koronapotilasta siirrettiin sairaalan ulkopuolella Delhissä lauantaina.­

Intiassa krematoriot eivät enää pysty ottamaan vastaan kaikkia vainajia, joten osa joudutaan tuhkaamaan niiden ulkopuolella.

1,3 miljardin asukkaan Intiassa koronatilanne on synkistynyt nopeasti, kun virusmuunnokset ovat päässeet leviämään joukkotapahtumissa.

Monet asiantuntijat arvioivat, että uusi korona-aalto saavuttaa huippunsa aikaisintaan kolmen viikon päästä.

Yleinen arvio on, että kuolleiden ja tartunnan saaneiden määrä on todellisuudessa vielä selvästi tiedettyä suurempi.

– Puhutaan aallosta, mutta tämä on todellisuudessa tsunami, totesi Delhin korkein oikeus, joka järjesti lauantaina kuulemisen koronatoimista.

Virallisten lukujen mukaan tartuntoja on kertynyt Intiassa kaikkiaan 16,5 miljoonaa. Vain Yhdysvalloissa luku on suurempi. Kuolleita on pandemian alusta alkaen kirjattu 190 000.

Työntekijät lastasivat tyhjiä happipulloja täytettäviksi Ahmedabadissa 19. huhtikuuta.­

Koronapotilaiden omaiset jonottivat happipullon täyttöön Prayagrajissa lauantaina.­

Jaipuriin pystytetään uutta 5000 potilaan koronasairaalaa.­

Korona leviää Intiassa uuden ärhäkän virusvariantin takia. Intiassa leviää koronan uusi tuplamuunnos B.1617.

Intialaista helposti tarttuvaa virusta on löytynyt Euroopasta.

Lauantaina Sveitsin terveysviranomaiset ilmoittivat, että he ovat löytäneet intialaista virusmuunnosta.

Virusmuunnosta löytyi lentokentältä transit-matkustajalta.

Torstaina Belgian viranomaiset kertoivat, että he löysivät varianttia intialaisesta 20 sairaanhoitajan ryhmästä, joka saapui maahan Pariisista.

Intialaista virusvarianttia on löytynyt aiemmin ainakin Britanniasta, Tanskasta ja Norjasta.

Virusmuunnoksen takia monet maat ovat keskeyttäneet lentoja Intiaan.

Sveitsissä keskustellaan, pitääkö Intia lisätä korkean riskin maiden punaiselle listalle.

Sveitsi vaatii kaikkia punaisen listan maista tulijoita jäämään kymmeneksi päiväksi karanteeniin.

Saksa sulkee maanantaina rajansa Intiasta saapuville matkustajille ja sallii ainoastaan omien kansalaistensa paluun maasta.

Terveysministeri Jens Spahn sanoi Saksan olevan hyvin huolissaan Intiassa leviävästä virusmuunnoksesta ja pelkäävän, että se voi haitata Saksan rokotusohjelmaa.

Spahn sanoi Saksan julistavan Intian virusmuunnosalueeksi ja edellyttävän, että matkustajat testataan ennen lähtöä Saksaan ja että he jäävät saavuttuaan 14 päivän karanteeniin.

Aiemmin myös Kanada, Britannia ja Kuwait ovat rajoittaneet matkustusta Intiasta.