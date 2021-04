Sukellusveneen etsinnät ovat jatkuneet Indonesiassa. Merestä on löytynyt muun muassa rukousmatto.

Indonesian merivoimat on jatkanut keskiviikkona kadonneen sukellusveneen etsintöjä.­

Indonesian merivoimien edustajat ovat löytäneet merestä useita esineitä, joiden uskotaan olevan peräisin uponneesta sukellusveneestä. Rojua on kellunut sukellusveneen katoamispaikalla.

Sukellusvene KRI Nanggala 402 katosi keskiviikkona Balin pohjoispuolella. Sukellusveneessä oli 53 hengen miehistö.

Merestä on löytynyt muun muassa muslimien käyttämä rukousmatto. Indonesia on maa, jossa on suhteellisesti eniten muslimeja maailmassa.

Merestä on löytynyt myös torpedojärjestelmän osia ja pullo voiteluöljyä, jota käytetään sukellusveneen periskoopin rasvaamiseen.

Indonesian merivoimien komentaja Yudo Margono sanoi lauantaina toimittajille, etteivät esineet ole voineet tulla mistään muusta aluksesta.

Etsinnät jatkuvat, eikä 44-vuotiaan sukellusveneen tarkkaa sijaintia Margonon mukaan tiedetä.

– Tutkimme aluetta 850 metrin syvyydessä, mikä on hyvin hankalaa ja aiheuttaa paljon ongelmia, hän kertoi uutistoimista Reutersin mukaan.

Margonolta kysyttiin, mitkä mahdollisuudet on löytää eloonjääneitä.

– Näiden esineiden löytymisen jälkeen jokainen voi tehdä omat johtopäätöksensä.

Katoamispaikalta löytyi aiemmin öljyläikkä, mikä viittaa sukellusveneen polttoainetankin vaurioitumiseen.

Katoamispaikalla on toistakymmentä helikopteria ja laivaa etsimässä merkkejä sukellusveneestä. Indonesia on saanut apua Yhdysvalloista, Australiasta, Singaporesta, Malesiasta ja Intiasta.