Putin-kriittiset länsipoliitikot joutuivat ovelan huijauksen uhreiksi – luulivat puhuvansa Navalnyin avustajan kanssa, kyse olikin deepfake-videosta

Aleksei Navalnyin avustajan kasvoilla tehdyillä valevideosoitoilla on huijattu poliitikkoja vastikään useissa Euroopan maissa ja Ukrainassa. Oikea Leonid Volkov varoittaa: ”On alkanut deepfake-videoiden aikakausi.”

Muun muassa Latvian, Liettuan, Viron, Britannian, Hollannin ja Ukrainan parlamenttien ulkosuhteista vastaavat kansanedustajat ovat puhuneet vastikään videopuheluita, joissa he ovat luulleet keskustelevansa kasvotusten Venäjän oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin lähimpänä avustajana tunnetun Leonid Volkovin kanssa.

Tosiasiassa heidän keskustelukumppaninaan ei ole ollut kuitenkaan oikea Volkov, vaan tämän kasvoilla esiintynyt huijari, jolla on ollut käytössään tekoälyä hyväkseen käyttävä deepfake-teknologia.

Kyseessä ei ole mikään Facebookista tunnettu harmiton hassuttelufiltteri vaan yhä vaarallisempi ja kehittyneempi keino väärentää kenen tahansa kasvot ilmeineen ja suunliikkeineen sanomaan aidolta vaikuttavasti mitä tahansa.

Brittiparlamentin ulkoasiainkomitean puheenjohtaja Tom Tugendhat on yksi tuoreimmista vale-Volkovin uhreiksi tunnustautuneista.

– Putinin Kreml on niin heikko ja peloissaan Navalnyin voimasta, että he järjestävät valetapaamisia mustamaalatakseen Navalnyin tiimiä. He ottivat minuun yhteyden tänään. He eivät tule julkaisemaan kohtia, joissa minä kutsun Putinia murhaajaksi ja varkaaksi, joten laitan sen tähän, Tugendhat twiittasi.

Yksi huijauksen uhreiksi joutuneista on Latvian parlamentin ulkoasiainkomitean puheenjohtaja Rihards Kols, joka julkaisi vastikään kuvavertailun oikeasta Volkovista ja feikki-Volkovista.

Vasemmanpuoleinen on oikea Volkov ja oikeanpuoleinen ”Volkov” on otettu ruutukaappauksena videopuhelusta, jonka Kols avustajineen oli käynyt huijarin kanssa maaliskuussa.

Kun Volkov itse katsoi Kolsin julkaisemaa ruutukaappausta, hän kommentoi huijarin kasvoja näin:

– Näyttää aivan kuin siinä olisi minun oikeat kasvoni. Mutta kuinka he onnistuivat ottamaan sen käyttöön Zoom-puhelussa? Tervetuloa deepfaken aikakaudelle, Volkov kirjoitti Facebookissa.

Aito Volkov on Venäjältä maanpakoon lähtenyt Navalnyin luottomies ja pitkäaikainen avustaja, joka asuu tällä hetkellä Liettuassa ja vetää muun muassa Navalnyin tiimin livelähetyksiä internetissä.

Kols kertoo ymmärtäneensä vasta myöhemmin, millaisen huijauksen kohteeksi hän oli joutunut. Kun asiaa ryhdyttiin selvittelemään, kävi ilmi, että vastaavanlaisen Volkov-huijauksen uhreiksi oli joutunut useita muita poliitikkoja niin Baltiasta, Ukrainasta kuin Britanniastakin.

– Mikään ei saanut minua silloin ajattelemaan, että me tapasimme (videopuhelussa) vale-Volkovin ennen kuin ukrainalaiset kollegat kertoivat vastikään omasta tapaamisestaan vale-Volkovin kanssa, Kols kirjoitti.

– Tämä on epämiellyttävää ja ikävää. Se kirpaisee, mutta ehkä meidän – minun ja meidän kollegojemme Liettuasta ja Virosta – pitäisi kiittää tätä vale-Volkovia oppitunnista, Kols jatkoi.

Liettuan parlamentin ulkoasiainkomitean puheenjohtaja Zygimantas Pavilionis kertoo, että vale-Volkov onnistui huijaamaan myös häntä aluksi. Pavilionisin epäilyt heräsivät myöhemmin muun muassa siksi, että vale-Volkovia kiinnostivat kovasti Pavilionisin yhteydet Yhdysvaltain kongressiin, kertoo Liettuan yleisradioyhtiö LRT.

– Itsensä Volkoviksi esitellyt henkilö soitti minulle ja meillä oli henkilökohtainen keskustelu. Näimme (avustajan kanssa) hänen kasvonsa lyhyen aikaa, Pavilionis kertoi BNS-uutistomistolle.

Pavilionisin mukaan Volkovina esiintynyt soittaja oli antanut kameran olla päällä vain vähän aikaa, mutta sitten hän oli sulkenut kameran vedoten teknisiin ongelmiin. Myöhemmin tehdyissä huijauksissa vale-Volkov on kuitenkin antanut kameran olla päällä pitkän aikaa, ja hänen kanssaan puhuneet länsipoliitikot ovat luulleet sekä äänen että kasvojen perusteella puhuvansa oikean Volkovin kanssa.

– Sitten aloimme tajuta, että hän on huijari. Hän oli puhunut Ukrainan ulkoasiainkomitean jäsenten kanssa ja alkanut avoimesti pilkkaamaan heitä keskustelun aikana. Tarkistimme asian oikealta Volkovilta ja kävi ilmi, että kyseessä ei ollut oikea henkilö, Pavilionis kertoi.

– Tämä osoittaa, että meidän täytyy olla tarkkaavaisia, sillä Kreml käyttää huipputeknologiaa, hän sanoi.

Vale-Volkovin tiedetään kyselleen muun muassa ulkomaista rahoitusta eri mailta Navalnyin kampanjalle. Mahdollista on siis esimerkiksi se, että näin on hankittu todistusaineistoa Kremlin propagandaväitteille, joiden mukaan Navalnyi on länsimaisten tiedustelupalveluiden luomus.

Huijauksen takana olevia tahoja ei ole saatu varmuudella tunnistettua, mutta Volkov itse epäilee asialla olevan Venäjän valtiollisesta televisiosta tutun huijarikaksikon, jotka tunnetaan nimimerkeillä ”Vovan” ja ”Lexus”.

Nimimerkkien takana ovat Vladimir Kuznetsov and Aleksei Stoljarov, jotka ovat jo vuosien ajan kunnostautuneet soittamalla erilaisia äänihuijauspuheluita maailman johtaville poliitikoille.

Kaksikko antaa ymmärtää tekevänsä harmittomia kepposia, mutta tosiasiassa suurin osa heidän tempauksistaan on palvellut tavalla tai toisella Kremlin etuja.

Helmikuussa Vovanin ja Lexuksen uhreiksi joutui joukko ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin johtavia työntekijöitä, jotka luulivat niin ikään puhuvansa Leonid Volkovin kanssa.

Kyseisessä videokeskustelussa vale-Volkov esiintyi kuitenkin ainoastaan äänellään, joten Amnestyn huijaaminen oli vasta alkusoittoa nyt paljastuneille deepfake-kasvohuijauksille.

Volkov itse on varma, että valekampanjan juuret juontavat Kremlin agentteihin asti eikä kyseessä ole mikään yksittäisten henkilöiden harrastama pilailu. Myös uutissivusto Meduza epäilee, että jäljet johtavat Kremlin-mielisiin Vovaniin ja Lexukseen.

Vovan ja Lexus ovat tunnustaneet Amnesty-huijauksen, mutta kun brittilehti Guardian kysyi heiltä deepfake-huijauksesta, kaksikko antoi välttelevän ja epämääräisen vastauksen.

Myös hollantilaiset parlamentaarikot tunnustivat kuluneella viikolla menneensä deepfake-Volkovin lankaan:

Baltian maiden parlamenttien ulkoasiainkomiteat ovat julkaisseet nyt myös yhteisen vetoomuksen, jossa he varoittavat muiden maiden päättäjiä astumasta Kremlin-mielisten huijareiden ansaan. Kolsin ja Pavilionisin lisäksi lausunnon on allekirjoittanut Viron parlamentin ulkoasiainkomitean puheenjohtaja Marko Mihkelson.

Parlamentaarikkojen mukaan deepfake-videoiden avulla tehtävistä kyberhuijauksista on tulossa vakava uhka sekä länsimaisille demokraattisille yhteiskunnille että esimerkiksi Venäjän opposition edustajille.

– Nämä iskut on tarkoitettu levittämään väärää tietoa, häpäisemään Venäjän oppositiota ja heikentämään Baltian maiden tukea sille, lausunnossa sanotaan.

Baltialaisten poliitikkojen mukaan kyseessä on selvästi Kremlin kriitikoihin ja vastustajiin kohdennettu hyökkäys.

– Iskujen tarkoitus on tehdä Kremlin kriitikot naurunalaiseksi, mutta se on vain rohkaissut meitä osoittamaan tukeamme Venäjän oppositiolle, Baltian maiden parlamenttien lausunnossa sanotaan.

Kolsin mukaan deepfake-teknologia on jo todellinen uhka poliittiselle päätöksenteolle.

– On selvää, että niin kutsutussa totuuden jälkeisessä ajassa ei ole enää mitään ”niin kutsuttua”, vaan totuuden kriisi voi uhata potentiaalisesti yhteiskuntarauhaa ja turvallisuutta, hallituksesta puhumattakaan, Kols varoittaa.

Vastikään vale-Volkovin uhriksi joutui myös Latvian televisio LTV, jonka toimitus oli tosin keskustellut huijarin kanssa vain äänen avulla. Latvian parlamentin lehdistöosaston epäillään antaneen deepfake-Volkovin yhteystiedot tv-toimittajille ennen kuin videohuijaus paljastui parlamentille itselleen, joten näin huijaus oli saanut uusia kierroksia.

Vale-Volkov oli onnistunut huijaamaan Lavian uutisiin muun muassa väitteen, että Venäjällä suosittu videobloggari Juri Dud olisi siirtymässä Navalnyin tiimin johtoon. Kun huijaus kävi LTV-kanavalle ilmi, se pyysi anteeksi ja veti jutun pois levityksestä.