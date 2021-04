Taulukko paljastaa karun totuuden Ruotsin synkästä koronahelvetistä: täällä virus on riehunut pahiten

Ruotsissa korona kohtelee kansalaisia kovalla kädellä. ”Pandemia ei häviä koskaan”, kertoo ruotsinsuomalainen Pirkko Sinkkonen tunnelmistaan länsinaapurissa juuri nyt.

Suomessa koronatilanne on vaihteeksi helpottamassa.

Tartuntaluvut on rajoitustoimilla painettu lukemiin, joita viimeksi nähtiin alkuvuodesta. Rokotteitakin tulee maahan kiihtyvällä tahdilla, ja nyt on näkyvissä merkkejä siitä, että Suomessa päästäisiin koronan vastaisessa taistelussa niskan päälle – ainakin hetkeksi. Viruksen käyttäytymisestä on vaikea sanoa vieläkään mitään varmaa.

Levitessään valtoimenaan virus on erittäin tappava ja hankala vastustaja.

Se tiedetään Ruotsissa.

Toisenlaisen strategian omaksunut länsinaapuri tuntuu valuvan entistä syvemmälle koronakriisin syövereihin. Kun lasketaan koko koronakriisi yhteen viime vuoden helmikuusta tähän päivään saakka, yli 900 000 ruotsalaista on saanut koronavirustartunnan.

Ja lisää tulee joka päivä. Huhtikuussa tartuntoja on kirjattu Ruotsissa yli 5 000 kappaleen päivätahdilla, perjantaina niitä oli yli 6 000.

Tautiin kuolleiden määrä on Ruotsissa järkyttävä: 13 923. Vertailun vuoksi Suomessa koronaan oli perjantaihin mennessä kuollut 903 ihmistä.

Anders Tegnell­

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell arvioi, että uusien tartuntojen määrää on saatu vähennettyä toukokuun puoliväliin mennessä niin, että rajoituksia voitaisiin purkaa.

– Kyse on siitä, että olemme juosseet maratonin. Olemme taistelleet tämän kanssa yli vuoden ja olisi erittäin harmillista, jos kompastuisimme nyt, kun voimme nähdä maalilinjan edessämme – kun niin niin moni on saanut rokotteen ja saamme pandemian hallintaamme, Tegnell sanoi.

Ruotsin tilanne on mielenkiintoinen.

Tartuntalukuja ja ilmaantuvuutta tarkastelemalla pystyy maallikkokin näkemään, miten viheliäisesti virus käyttäytyy, kun sen annetaan mellastaa väestössä. Tautiryppäitä syntyy sinne tänne eri tahtiin ja eri puolille maata yllättävän nopeasti. Tartunnat kasvavat salamannopeasti, mutta lähes yhtä nopeasti ne hiipuvat.

IS listasi Ruotsin kaikkien kuntien vahvistetut koronatartunnat pandemian alusta saakka. Tilasto saatiin Ruotsin kansanterveysviraston avoimesta datasta. Luvut eivät ole suoraan vertailukelpoiset Suomen kanssa esimerkiksi erilaisista testaustavoista johtuen.

Asuuko tuttavasi tai omaisesi Ruotsissa? Katso lista koronatartunnoista kaikissa Ruotsin kunnissa jutun lopusta.

Pandemia runtelee Ruotsia etelästä pohjoiseen.

Kun tartunnat suhteutetaan kunnan väkilukuun, Ruotsin koronakartalla ykköspaikkaa pitää Sävsjön kunta. Kunta sijaitsee Etelä-Ruotsissa Smoolannissa. Maataloudesta elävässä kunnassa on yli 10 000 asukasta, joista laskennallisesti 13,4 prosenttia on saanut koronatartunnan runsaan vuoden aikana. Viime viikkoina luvut on sielläkin saatu laskuun Suomesta tutuilla keinoilla: koulut, liikuntapaikat ja uimahallit suljettiin. Kunnanjohtaja Christer Sjögren sanoi Aftonbladetissa (13.4.), että kuntalaiset tajusivat taudin vaarallisuuden ja ryhtyivät toimeen itse.

Neljäntenä listassa on pohjoisen Lycksele Västerbottenin läänissä. Koronatartuntoja on yli 1 500 koko pandemian aikana. Lyckselen kummallisuus on tartuntojen heilahtelu. Kaikista tartunnoista 980 tapausta tuli ilmi viime helmikuussa.

Pari viikkoa sitten kunnassa todettiin vain yhdeksän tartuntaa.

Eli korona tuli ja meni pikkukunnan läpi rytinällä – kuukaudessa.

Ruotsin suurimpien kaupunkien tilanne

Kunta ja vahvistetut tartunnat/asukkaat

Tukholma 9,2 % Göteborg 10,7 % Malmö 10,5 % Uppsala 9,0 % Linköping 7,4 % Örebro 9,8 % Västerås 9,0 % Helsingborg 11,6 % Norrköping 7,4 % Jönköping 10,1 %

Ruotsissa asuu yhteensä yli 700 000 Suomessa syntynyttä ja heidän jälkeläisiään. Ikääntyneitä suomalaisia korona on kurittanut kovalla kädellä. Se johtuu siitä, että 1960- ja 1970-lukujen suurissa siirtolaisaalloissa Ruotsiin työn perässä muuttaneet suomalaiset ovat jo eläkeiässä.

Kun koronapotilaiden joukossa on paljon iäkkäitä ihmisiä, on luonnollista, että tässä joukossa on myös paljon suomalaisia.

” Joka lehdistötilaisuudessa joku antaa ohjeita ja suosituksia, ja hetken päästä seuraava pehmittää, peruuttaa tai vähättelee niitä.

Monet ensimmäisen polven suomalaissiirtolaisista työllistyivät aikoinaan teollisuuteen tai muihin fyysisesti raskaille aloille. He kärsivät keskimääräistä enemmän muun muassa sydän- ja verisuonisairauksista.

Nyt iso osa heistä kuuluu koronaviruksen riskiryhmiin

Iäkkäiden suomalaisten todennäköisyys saada koronavirustartunta on yli kaksinkertainen koko Ruotsin väestöön verrattuna.

Suomen suurimpien kaupunkien tilanne

Kunta ja vahvistetut tartunnat/asukkaat

Helsinki 3,8 % Espoo 2,8 % Tampere 1,2 % Vantaa 4,1 % Oulu 1,0 % Turku 2,8 % Jyväskylä 1,3 % Kuopio 0,7 % Lahti 1,5 % Pori 0,4 %

Tukholman Enskeden 53-paikkainen Suomikoti tarjoaa ikääntyneille ruotsinsuomalaisille hoivapalveluja. Suomikodin johtokunnan jäsen Pirkko Sinkkonen on ollut huolissaan suomalaisten kohtalosta koronan pyörteissä Ruotsissa.

Viime viikkojen pandemiauutiset Ruotsissa eivät ole omiaan muuttamaan Sinkkosen näkemyksiä positiivisempaan suuntaan.

Rokotteiden jaossa on ollut epäselvyyttä, ja se pelottaa ikäihmisiä.

– Viranomaiset puhuvat aivan puuta heinää, niitä ei jaksa edes kuunnella, Sinkkonen sanoo IS:lle.

” Viranomaiset puhuvat aivan puuta heinää.

Ongelmat vaikuttavat Ruotsissa kovin samoilta kuin Suomessakin.

– Kun on pankkitunnus, tietokone ja älypuhelin niin silloin voit itse varata rokotusajan, mutta kun eläkeläisillä ei näitä ole, ja puhelimella ei pääse perille, niin siinä se asia on taas kerran jumissa. Itse sain rokotteen viime viikon torstaina. Perjantaina sain kirjeen, jossa neuvottiin miten ajan saa! Terveyttä koskeva kyselykaavake oli ruotsiksi ja englanniksi, mutta ei vähemmistökielillä.

Yksi asia näyttää Sinkkosen mielestä jo varmalta.

– Ruotsista ei pandemia häviä koskaan tai vain siinä tapauksessa, että rokotteita annetaan vuosittain.

Koronarajoitukset olivat tuntemattomia ravintoloissa ja terasseilla elokuussa 2020 Tukholmassa.­

– Mennyt vuosi on menetetty vuosi. Osa ihmisistä on selvinnyt hengissä ja osa ei viranomaisten ja politiikkojen ohjelmoidun ja systemaattisen sähläämisen vuoksi, ruotsinsuomalaisaktivisti Seija Berglund sanoo.

Berglundin mukaan viranomaisten ja poliitikkojen sekava viestintä aiheuttaa päänvaivaa myös Ruotsissa.

– Joka lehdistötilaisuudessa joku antaa ohjeita ja suosituksia, ja hetken päästä seuraava pehmittää, peruuttaa tai vähättelee niitä.

Berglundin mukaan ihmiset ovat jakautuneet kahteen leiriin: ”kuolemattomiin” ja niihin, joiden elämä on hyvin rajoittunutta, kun he yrittävät välttää tartuntaa. Jotkut ryhmät peräänkuuluttavat ihmisoikeuksiaan saadakseen kokoontua vapaasti ja olla varomattomia.

– Täyttä järjettömyyttä. Ihmisoikeuslaki ei takaa oikeutta asettaa muita hengenvaaraan, mutta siitä viranomaiset tai poliitikot eivät huomauta kuin kevyesti.

– Jos sitäkään.