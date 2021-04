Meteoriitin alkuperän selvittämiseen osallistui myös Helsingin yliopisto.

Tähtitieteilijät ovat onnistuneet selvittämään Maahan vuonna 2018 mätkähtäneen asteroidin tarinan, The Guardian uutisoi. Kyse on tiettävästi toisesta kerrasta historiassa, kun asteroidi on havaittu jo ennen kuin se on osunut Maan ilmankehään ja lopulta päätynyt meteoriiteiksi Maan pinnalle.

Tutkijoiden mukaan Kalaharin alueelle Botswanassa syöksyneen 2018LA-asteroidin matka alkoi jo 22 miljoonaa vuotta sitten. Tuolloin se lohkesi Jupiterin ja Marsin välisellä asteroidivyöhykkeellä sijaitsevasta Vesta-asteroidista törmäyksen seurauksena. Kivimassa oli ollut syvällä Vestan pinnan alla, mutta törmäyksen voimasta syöksynyt avaruuteen.

Nasan julkaisema kuva Vesta-asteroidista. Kyseinen asteroidi on niin kirkas, että sen voi nähdä Maasta käsin myös paljain silmin.­

Asteroidi vaelsi aurinkokunnassa samalla, kun kosmiset säteet moukaroivat sen pintaa. Lopulta lähes kuusitonninen asteroidi päätyi Maan painovoiman piiriin ja syöksyi lähes 60 000 kilometrin tuntivauhdilla Maan ilmakehään.

– Kun asteroidi hajosi 27 kilometriä maanpinnan yläpuolella, se oli 20 000 kertaa kirkkaampi kuin täysikuu, kertoo apulaisprofessori Christian Wolf Australian National University -yliopiston tiedotteessa.

Tähtitieteilijät olivat onnistuneet taltioimaan asteroidin kolmen eri puolilla Maata olevan teleskoopin avulla, mikä auttoi asteroidin alkuperän paikallistamisessa. Teleskooppien avulla kerätty tieto kertoi myös, minne aavikolle meteoriitti oli päätynyt.

Tutkijat löysivät lopulta 23 osaa, jotka vietiin mineralogisesti tutkittavaksi.

Meteoriitin osa löytyi Kalaharista, Botswanasta.­

SETI-instituutin tiedotteen mukaan meteoriittia analysoitiin Helsingin yliopistossa. Analyysi osoitti, että lempinimen Motopi Pan saanut meteoriitti oli niin sanottu HED-meteoriitti, joiden alkuperänä pidetään Vestaa.

Astronomi Hadrien Devillepoix’n mukaan Vestasta ja Maahan syöksyneestä meteoriitista on löydetty myös zirkonia, joka on yli 4,5 miljardia vuotta vanhaa.