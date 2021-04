Venäjän puolustus­ministeriö: Joukkojen siirto Ukrainan rajoilta tukikohtiin on alkanut

Venäjä ilmoitti torstaina, että se aikoisi siirtää Ukrainan rajoille siirretyt joukot takaisin niiden pysyviin tukikohtiin.

Venäjän puolustusministeriö sanoi perjantaiaamuna, että Venäjän joukkoja oli alettu siirtää takaisin niiden pysyviin tukikohtiin harjoituksista Krimin niemimaalla ja Ukrainan raja-alueilla, Tass-uutistoimisto kertoo Reutersin mukaan.

Puolustusministeriö ilmoitti torstaina, että armeijan johto oli määrätty aloittamaan joukkojensiirrot perjantaina.

Venäjä on perustellut sotilaallista läsnäoloa Ukrainan rajan tuntumassa harjoituksilla, mutta lännessä Venäjän toimia on pidetty Ukrainan painostamisena.

Sekä Yhdysvaltojen että Euroopan unionin mukaan Venäjällä on ollut enemmän sotilasjoukkoja Ukrainan rajalla kuin vuonna 2014. Tuolloin Venäjä miehitti Krimin.

EU:n ulkosuhteita johtavan Josep Borrellin mukaan joukkoja Ukrainan rajalla ja Krimillä on ollut 150 000. Myöhemmin EU:n ulkosuhdehallinnon verkkosivuilla luku oli korjattu 100 000:ksi.

– Kyseessä on suurin määrä Ukrainan rajalle sijoitettuja venäläisjoukkoja koskaan. On selvää, että se on huolestuttavaa, Borrell sanoi.