Intian koronahelvetti: Ihmisiä on kuollut, koska Delhin sairaaloista on loppunut lisä­happi – taas satoja­tuhansia uusia tartuntoja päivässä

Ihmisiä on kuollut, koska lisähappea ei ole.

Intian pääkaupungissa Delhissä kuudesta sairaalasta on loppunut lisähappi, uutisoi BBC. Ihmisiä on kuollut lisähappea odottaessaan ja 99 prosenttia sairaaloiden tehohoitopaikoista on täynnä.

Lisäksi moni sairaala on vain tuntien päässä lisähapen loppumisesta.

Koronavirus on kurittanut Intiaa viime päivinä erityisen pahasti, ja maassa raportoitiin torstaina 314 835 uutta koronavirustartuntaa. Perjantaina uusia tartuntoja raportoitiin 332 730. Luvut ovat suurempia kuin missään muussa maassa sitten pandemian alkamisen. Yhteensä Intiassa on todettu yli 16 miljoonaa koronatartuntaa.

Kuolemien määrä kasvoi torstaina 2 104:llä ja perjantaina 2 263:lla. Luku on Intian suurimmat. Intiassa on kuitenkin arvioitu, että lukemat eivät pidä paikkaansa, koska moni osavaltio on kertonut krematoivansa enemmän kuolleita kuin normaalisti, vaikka osavaltion koronakuolemien määrä olisi alhainen.

Maassa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin noin 187 000 ihmistä.

Viranomaiset ovat kertoneet, että erot luvuissa johtuvat siitä, että ihmisiä krematoidaan covid-19-protokollan mukaan varmuuden vuoksi.

Syiksi koronatilanteen nopeaan heikentymiseen on arvioitu olevan muun muassa löyhät rajoitustoimet, hindujen juhlat, joihin osallistui miljoonia ihmisiä, terveydenhuoltojärjestelmän ylikuormittuminen ja ongelmat testauksessa.

Lisäksi maasta on löydetty uusi virusmuunnos, jonka on arvioitu mahdollisesti vaikuttavan tapausmäärien nopeaan kasvuun.