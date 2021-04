Greta Thunberg laukoi suorat sanat Yhdysvaltain kongressille – ”Me nuoret olemme ne, jotka tulevat kirjoittamaan teistä historiankirjoissa...”

Ruotsalainen ilmastoaktivisti muistutti kongressiedustajia siitä, että he eivät voi jättää ilmastokriisiä loputtomasti ilman huomiota vastuuseen joutumatta.

Yhdysvaltain kongressille torstaina puhunut ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg, 18, varoitti lainsäätäjiä, että historia tulee vielä vaatimaan heitä tilille ilmastokatastrofeista, mikäli he eivät lakkaa tukemasta fossiilisten polttoaineiden teollisuutta ennen kuin on liian myöhäistä.

Thunberg oli kutsuttu todistamaan edustajainhuoneen paneeliin videoyhteyden välityksellä samana päivänä, kun Yhdysvaltain presidentti Joe Biden käynnisti kaksipäiväisen Earth Day -ilmastokokouksensa.

– On vuosi 2021. Se tosiasia, että me käymme vielä tätä keskustelua ja jopa tuemme fossiilisia polttoaineita suoraan tai epäsuorasti, käyttäen veronmaksajien rahoja, on häpeä. Se on selkeä todiste siitä, että me emme ole ymmärtäneet ilmastohätätilaa lainkaan, Thunberg sanoi.

Otteita Thunbergin lausunnosta on nähtävissä yllä olevalla videolla.

Thunberg puhui Yhdysvaltain kongressin paneelille videoyhteyden välityksellä.­

Thunberg syytti parhaillaan vallassa olevaa poliitikkosukupolvea ”luovuttamisesta ilman yrittämistä”.

– No, olen täällä kertomassa teille, että toisin kuin te, minun sukupolveni ei luovuta taistelematta, hän sanoi.

Thunberg korosti, ettei hän ole lobbari, eikä hän edusta minkäänlaisia taloudellisia ja poliittisia intressejä. Hänen mukaansa hänen kanssaan ei siis voi neuvotella, eikä tehdä sopimuksia tai kompromisseja, koska hänellä ei ole mitään tarjottavaa.

– Enkä ole myöskään tiedemies. Kaikki, mitä minä voin tehdä, on vaatia teitä kuuntelemaan tiedettä ja toimimaan sen mukaisesti. Ja käyttämään tervettä järkeänne.

Thunberg muistutti kongressiedustajia siitä, että he eivät voi jättää ilmastokriisiä loputtomasti ilman huomiota vastuuseen joutumatta, sillä ennemmin tai myöhemmin ihmiset tajuavat, mihin päättäjät käyttivät aikansa silloin, kun olisi pitänyt ryhtyä toimeen. Samalla hän kuitenkin totesi pessimistiseen sävyyn, ettei usko hetkeäkään, että lainsäätäjät tekisivät niin.

– Teillä on edelleen aikaa tehdä oikein ja pelastaa perintönne, mutta se aikaikkuna ei kestä kovin kauaa. Me nuoret olemme ne, jotka tulevat kirjoittamaan teistä historiankirjoissa... Joten neuvoni on, että valitkaa viisaasti.

Kongressiedustajista republikaani Ralph Norman kritisoi Thunbergin ”tuomiopäivän skenaarioita” ilmastoon liittyen. Hän sanoi lasten kärsivän suuresti ilmastonmuutoksen pelosta ja tivasi Thunbergilta, miksi tämä oli aiemmin sanonut haluavansa ihmisten ”menevän paniikkiin” asiasta.

– Tarkoitan sillä, että haluan ihmisten astuvan ulos mukavuusalueeltaan. Haluan, että he eivät näkisi ilmastokriisiä jonakin kaukaisena uhkana, vaan ennemmin jonakin sellaisena asiana, joka vaikuttaa ihmisiin jo nyt, Thunberg sanoi.