Yhdysvallat kehottaa kansalaisiaan pysymään poissa Suomesta: ”Maassa erittäin paljon koronavirusta”

Vain Bhutaniin matkustaminen on turvallista.

Koronaviruspandemia on hiljentänyt Helsinki-Vantaan lentoasemaa.­

Yhdysvaltain ulkoministeriö on päivittänyt matkustustiedotteitaan.

Keskiviikkona julkaistun uuden tiedotteen mukaan Suomi on neliportaisen asteikon vakavimmalla tasolla ”Do not travel” eli älä matkusta. Perusteena on terveystilanne.

”Tautikeskus (CDC) on julkaissut neljännen tason matkustusterveysilmoituksen Suomelle koronaviruksen takia viitaten siihen, että maassa on erittäin paljon koronavirusta”, Suomen matkustustiedotteessa kerrotaan.

Aikaisemmassa, elokuussa julkaistussa matkustustiedotteessa Suomi oli kolmannella tasolla ”reconsider traveling” eli harkitse matkustamista.

Tuoreen päivityksen myötä yli 80 prosenttia maailman maista on samalla tasolla Suomen kanssa. Euroopan maista vain Islannin kohdalla voimassa on kolmostason suositus.

Lievimmällä tasolla, ”harjoita normaaleja varotoimia”, on ainoastaan Bhutan. Eteläaasialainen kääpiövaltio on antanut lähes koko aikuisväestölleen koronavirusrokotuksen.

Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan uusi päivitys ei johdu koronavirustilanteen muuttumisesta vaan matkustustiedotejärjestelmän muutoksesta. Sen halutaan olevan paremmin linjassa Tautikeskuksen arvioiden kanssa.

Eri maiden ulkoministeriöt julkaisevat matkustustiedotteita, joissa arvioidaan toisiin maihin matkustamiseen liittyviä riskejä. Terveystilanteen lisäksi riskit voivat liittyä esimerkiksi rikollisuuteen, luonnononnettomuuksiin tai levottomuuksiin.

Suomen ulkoministeriön voimassa oleva yleissuositus on ”vältä tarpeetonta matkustamista”. Poikkeuksena ovat Brasilia ja Etelä-Afrikka, joiden osalta suositellaan välttämään kaikkea matkustamista.