Indonesiassa kadonneen sukellusveneen etsinnöissä taistellaan nyt kelloa vastaan – ”Aikaa on lauantaihin aamukolmeen”

Indonesian laivaston sukellusvene katosi keskiviikkona aamuyöllä Balin läheisyydessä 53 hengen miehistö mukanaan.

Indonesiassa Balin lähellä keskiviikkona kadonnut sukellusvene oli kunnossa, ja sen miehistöllä pitäisi riittää happea lauantaihin asti, kertoi laivaston esikuntapäällikkö Yudo Margono torstaina lehdistötilaisuudessa Reutersin mukaan.

– Sukellusvene oli saanut laivastolta käyttökelpoisuustodistuksen. Se oli valmiina taisteluun, Yudo sanoi.

KRI Nanggala-402-sukellusvene oli suorittamassa Balin läheisyydessä torpedoharjoituksia, kun yhteys siihen menetettiin keskiviikkona aamuyöllä paikallista aikaa. Aluksessa on 53 hengen miehistö.

Indonesian laivaston esikuntapäällikkö Yudo Margono puhui torstaina lehdistötilaisuudessa.­

– Aikaa on lauantaihin aamukolmeen saakka, Yudo sanoi viitaten aluksen happivarantoihin.

Tämä tarkoittaa hapen loppumista perjantaina kello 23 Suomen aikaa mennessä, mikäli sukellusvene ylipäätään on enää ehjä ja sen miehistö hengissä.

Sukellusveneen etsinnät jatkuivat Balin ympäristössä torstaina suotuisissa sääolosuhteissa. Torstai-iltapäivään mennessä aluksesta ei toistaiseksi ollut tehty minkäänlaisia havaintoja.

Viranomaisten mukaan lentokoneella tehdyissä etsinnöissä löydettiin öljyvuoto läheltä aluetta, jolla sukellusvene liikkui. AFP:n mukaan tämä herätti epäilyjä mahdollisesta polttoainetankin vauriosta sukellusveneessä sekä kasvatti pelkoa miehistön menehtymisestä.

Pelastusviranomaiset valmistautuivat Balilla Benoan satamassa etsintöihin keskiviikkoiltana.­

Viranomaiset pitivät mahdollisena myös sitä, että öljyvuoto olisi jonkinlainen merkki sukellusveneen miehistöltä. Kaksi laivaston kaikuluotainalusta on lähetetty avustamaan etsinnöissä.

Esikuntapäällikkö Yudon mukaan viranomaiset havaitsivat myös 50–100 metrin syvyydessä ajelehtineen esineen, ”jonka magneettikentän voimakkuus oli korkea”.

Laivaston tiedottaja Julius Widjojono kertoi aiemmin paikalliselle tv-kanavalle, että sukellusvene kestäisi 250–500 metrin syvyyden.

– Kaikki siitä yli menevä voi olla melko vaarallista ja tappavaa, tiedottaja sanoi.

Aluksen katoamispaikalla on matalampaa kuin muilla saariston merialueilla, mutta pohjaan voi silti olla matkaa yli 1 500 metriä.

Indonesian armeijan julkaisemassa arkistokuvassa KRI Nanggala -sukellusvene on palaamassa Surabayan laivastotukikohtaan.­

– On mahdollista, että staattisen sukelluksen aikana tapahtui sähkökatko, joka johti aluksen hallinnan menettämiseen. Hätätoimia ei olisi voitu suorittaa ja alus olisi pudonnut 600–700 metrin syvyyteen, laivaston keskiviikkona julkaisemassa tiedotteessa kerrottiin.

Asiantuntijat ovat varoittaneet aluksen olevan todennäköisesti jo kappaleiksi hajonneena, mikäli se on päätynyt 700 metrin syvyyteen.

Apuaan Indonesialle etsintöihin ovat tarjonneet muun muassa Australia, Yhdysvallat, Ranska ja Saksa. Singapore, Malesia ja Intia ovat puolestaan kertoneet omien alustensa olevan jo matkalla paikan päälle.

Intian laivasto julkaisi torstaina syvänmeren pelastusaluksestaan kuvan, joka on otettu sen lähtiessä maan itärannikolla sijaitsevasta Visakhapatnamista kohti Balin vesiä.­

Saksassa vuonna 1977 rakennettu sukellusvene on ollut osa Indonesian laivastoa vuodesta 1981. Puolustusministeriön mukaan sille Etelä-Koreassa tehty kaksivuotinen kunnostustyö saatiin valmiiksi vuonna 2012.

Indonesialla on nykyisin viiden sukellusveneen laivue, joka koostuu kahdesta saksalaisvalmisteisesta sekä kolmesta uudemman mallisesta eteläkorealaisesta aluksesta. Modernisointipyrkimyksistä huolimatta osa armeijan kalustosta on vanhentunutta, mikä on johtanut viime vuosina vakaviin onnettomuuksiin.