Biden kaksinkertaistaa Yhdysvaltojen päästövähennystavoitteet vuodelle 2030 kirittääkseen muuta maailmaa.

Yhdysvaltojen presidentti Joe Bidenin kokoon kutsuma virtuaalinen ilmastohuippukokous on alkanut. Tilaisuuden avasi varapresidentti Kamala Harris, joka muistutti ilmaston kuumenemisen vaikuttaneen jo moniin katastrofeihin ja toimilla olevan kiire.

Omassa puheenvuorossaan Biden korosti, että ilmastokriisin torjuminen tarkoittaa myös suuria taloudellisia mahdollisuuksia ja uusien hyväpalkkaisten työpaikkojen luomista. Hänen mukaansa ilmastotoimet ovat välttämättömiä sekä eettisestä että taloudellisesta näkökulmasta.

– Merkeistä ei voi erehtyä, tieteellinen tieto asiasta on selvä, ja toimien lykkäämisen seuraukset alkavat kertyä. Yhdysvallat ei odota, vaan toimii, hän sanoi.

Biden muistutti, että yksikään maa ei pysty estämään ilmastokriisiä yksin.

– Meidän kaikkien, ja varsinkin suurimpien talouksien edustajien, on tartuttava toimeen. Ne, jotka ryhtyvät tekoihin ja tekevät rohkeita sijoituksia ihmisiinsä ja puhtaaseen energiaan, saavat tulevaisuuden hyvät työpaikat ja tekevät samalla talouksistaan vahvempia ja kilpailukykyisempiä.

Xi haluaa harmoniaa

Kiinan presidentti Xi Jinping puhui huippukokouksessa sen puolesta, että ihmisten on elettävä harmoniassa luonnon kanssa. Xi vahvisti Kiinan tavoitteen olevan ilmastoneutraalius vuoteen 2060 mennessä.

– Luontoa pitää kunnioittaa ja sen lakeja noudattaa. Meidän on suojeltava ympäristöä yhtä visusti kuin suojelemme omia silmiämme, hän sanoi.

Huippukokous on ensimmäinen, johon Xi ja Biden osallistuvat yhdessä presidentteinä.

Yhdysvallat nosti päästövähennystavoitettaan

Yhdysvallat lähes kaksinkertaistaa päästövähennystavoitteensa vuodelle 2030, kertoi Valkoinen talo aiemmin päivällä. Nyt tavoitteena on leikata kasvihuonekaasujen päästöjä 50–52 prosenttia vuoden 2005 tasolta.

Edellinen demokraattipresidentti Barack Obama tavoitteli 26–28 prosentin leikkauksia vuoteen 2025 mennessä, joten Bidenin suunnitelma on selvästi kunnianhimoisempi. Bideniä edeltänyt presidentti Donald Trump taas irrottautui Pariisin ilmastosopimuksesta ja päästötavoitteista, koska sopimus oli hänen mielestään epäreilu hiilikaivosten työntekijöille ja energiasektorille.

Asiasta toimittajille kertoneen virkamiehen mukaan uudella tavoitteella pyritään haastamaan muuta maailmaa lisäämään kunnianhimoaan ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Japani ja Kanada kertoivat uusista tavoitteista

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ilmasto- ja kiertotalousasioiden johtava asiantuntija Matti Kahra arvioi aiemmin päivällä, että Yhdysvaltojen uusi tavoite tulee olemaan kokouksen konkreettisesti isoin asia.

– Se olisi kyllä tosi merkittävä ja iso sitoumus, Kahra sanoo.

Valkoisen talon mukaan Biden on kehottanut kutsussaan myös muita johtajia kertomaan huippukokouksessa, miten heidän maansa osallistuvat vahvempiin ilmastotavoitteisiin.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau julkisti huippukokouksessa 40–45 prosentin päästöleikkaukset vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 päästöihin.

Japani taas kertoi aiemmin torstaina aikovansa leikata päästöjään 46 prosenttia, mikä on merkittävästi aiempaa enemmän.

Varhain keskiviikkoaamuna EU saavutti poliittisen sovun ilmastolaistaan, johon sisältyvä päästövähennystavoite on 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 päästötasoon.

Keskiviikkona myös Britannia kertoi uusista päästöleikkaustavoitteistaan, jotka ovat suurten talouksien kärkeä: maa tavoittelee 78 prosentin päästövähennyksiä vuoden 1990 tasoon verrattuna vuoteen 2035 mennessä.

Yhdysvallat haluaa johtoaseman

Huippukokouksen merkitys on EK:n Kahran mukaan siinä, että Yhdysvallat pyrkii sillä ottamaan takaisin johtajuutensa ilmastoasioissa. Kahran mukaan tämä viesti on suunnattu sekä yhdysvaltalaisille että muulle maailmalle.

– Kyllä tässä on myös hyvin valtapoliittinen, geopoliittinen asetelma. Haastetaan näitä isoja talousmahteja ja saastuttajia ja sanotaan, että Yhdysvallat tulee asettamaan tämän ilmastopolitiikan agendan ja vaatimaan muilta näihin tavoitteisiin sitoutumista, hän sanoo.

Bidenin jättimäisen, runsaasti myös ilmastotoimia sisältävän infrastruktuuriohjelman alussa sanotaan, että yksi sen tavoitteista on asemoida Yhdysvaltoja niin, että maa pysyy Kiinan edellä. Kahran mukaan Yhdysvallat haluaakin asettaa ehdot kansainvälisen ilmastopolitiikan tekemiseen omien arvojensa ja tavoitteidensa mukaisesti sen ohella, että ilmastopolitiikka vaatii yhdessä toimimista.

Ilmastotoimista hyötyä Yhdysvalloille

Huippukokouksella halutaan antaa Kahran mukaan myös sisäpoliittinen viesti Yhdysvaltojen yhteiskunnalle ja politiikalle. Bidenin hallinto on korostanut paljon ilmastonmuutoksen torjuntaan palaamista ja siitä syntyviä työpaikkoja.

– Keskeinen viesti (yhdysvaltalaisille) on, että Yhdysvaltojen on oltava johtaja, koska se on tärkeää juuri heidän taloudelleen ja teknologiselle edelläkävijyydelleen. Johtoasema halutaan ottaa, koska se nähdään kansalliseksi eduksi, hän kertoo.

Huippukokouksessa luvataan myös esitellä esimerkkejä siitä, miten kunnianhimoiset ilmastotavoitteet luovat hyväpalkkaisia töitä, edistävät innovatiivisia teknologioita ja auttavat haavoittuvia maita sopeutumaan ilmaston vaikutuksiin, kerrotaan Valkoisen talon tiedotteessa.