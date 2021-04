EU lopettaa AstraZenecan rokotteen tilaukset – diplomaattilähteet: unioni harkitsee lääkeyhtiön haastamista oikeuteen

Euroopan unionin ja AstraZenecan väliseen sopimukseen oli kirjattu mahdollisuus ostaa sata miljoonaa annosta lisää koronavirusrokotetta. EU ei kuitenkaan tarttunut tähän.

Euroopan komissio ilmoitti torstaina, ettei se aio tilata sataa miljoonaa ylimääräistä annosta AstraZenecan koronavirusrokotetta. EU:n ja lääkeyhtiön väliseen sopimukseen oli kirjattu mahdollisuus ostaa annoksia alkuperäisten 300 miljoonan annoksen lisäksi.

Komission edustaja kertoi torstaina, että määräaika lisäannosten tilaamiseksi oli jo mennyt eikä EU ollut tilannut annoksia.

AFP:n mukaan Euroopan komissio tarkastelee myös mahdollisuutta haastaa AstraZeneca oikeuteen, sillä lääkeyhtiö on toimittanut huomattavasti odotettua vähemmän rokotteita EU:n jäsenmaille. Toistaiseksi AstraZenecan rokotteita on tullut EU:lle 31 miljoonaa annosta alun perin luvattujen 120 miljoonan annoksen sijaan. Toimitusvaikeuksien on varoitettu jatkuvan loppuvuoden ajan.

Mahdollinen kanne nostettaisiin Belgiassa AstraZenecan ja EU:n sopimuksen mukaisesti. Komission edustaja Eric Mamer sanoi kuitenkin, että ”mitään päätöstä ei ole tehty”.

AFP:n diplomaattilähteen mukaan Euroopan komissio haluaa jäsenmaiden ilmoittavan tämän viikon loppuun mennessä, tukisivatko ne mahdollista oikeusjuttua.

AstraZeneca ja EU ovat vääntäneet jo alkuvuodesta lähtien siitä, mitä tarkoittaa rokotteita käsittelevään sopimukseen kirjattu termi ”parhaat pyrkimykset”. AstraZenecan johtajan Pascal Soriotin mukaan termi ei varsinaisesti sido yhtiötä mihinkään. Euroopan komission mukaan sopimus pitää kuitenkin sisällään useita laillisesti sitovia asioita. EU-diplomaatit ja päättäjät ovat myös kritisoineet sitä, että Britannia on saanut pitkälti tilaamansa annokset, vaikka myös Britannian ja AstraZenecan välisessä sopimuksessa on käytetty samaa käsitettä.

Epäselvää on, mistä Euroopan komissio voisi kanteen nostaa. AstraZenecan ja EU:n väliseen sopimukseen perehtynyt Politico-lehti arvioi helmikuussa, ettei EU voi juuri mitään sille, että rokotetoimitukset viivästyvät. Politicon mukaan sopimuksessa EU on luopunut oikeudesta haastaa lääkeyhtiö oikeuteen, jos rokotteiden toimitus viivästyy.