Videolla näkyy teräase juuri ennen tappavia laukauksia.

Yhdysvalloissa poliisi on ampunut teini-ikäisen tytön ja tapahtumista on julkaistu järkyttävää videomateriaalia.

16-vuotiaan Ma’Khia Bryantin ampuminen ajoittuu keskelle kiivasta keskustelua voimankäyttösäännöistä. Ex-poliisi Derek Chauvin sai tiistaina tappotuomion mustan George Floydin surmasta Minneapolisissa viime kesänä, ja samassa kaupungissa haudataan torstaina 20-vuotias Daunte Wright, jonka poliisi ampui vahingossa liikennepysäytyksen yhteydessä viime viikolla.

Juuri tuli julki myös kehokameravideo 13-vuotiaan Adam Toledon ampumisesta Chicagossa viime kuussa.

Kehokameravideo on pääosassa myös mustan Ma’Khia Bryantin tapauksessa, joka sattui Ohion Columbuksessa vain muutamaa minuuttia ennen Chauvinin tuomion julistamista tiistaina.

Poliisi oli saanut hälytyksen lähiöön toistaiseksi tuntemattoman soittajan ilmoittaman puukotusyrityksen vuoksi. Videon perusteella poliisi saapui keskelle välienselvittelyä, jossa yksi henkilö jahtasi ensin toista ja oli sitten käymässä kolmannen, pinkkiin asuun pukeutuneen naisen kimppuun.

Tytön ampuminen osuu keskelle keskustelua poliisin voimankäyttötavoista Yhdysvalloissa.­

Hyökkääjällä oli kädessään teräase, joka näkyy hänen kädessään juuri ennen kuin poliisi ampuu neljä laukausta. Hyökkääjä lyyhistyy maahan. Hänelle annetaan ensiapua.

Tapaus aiheutti protesteja välittömästi. Viranomaiset ovat vedonneet yleisöön, että tilanne pysyisi rauhallisena, kunnes kaikki faktat on selvitetty.

– Meillä ei ole kaikkia faktoja vielä, mutta tiedämme että 16-vuotias tyttö, tämän yhteisön lapsi, kuoli traagisesti eilen, Columbuksen pormestari Andrew Ginther kommentoi keskiviikkona.

– Ydinkysymys on: oliko tämä välttämätöntä. Miten tulimme tähän? Kyseessä on epäonnistuminen meiltä yhteisönä. Jotkut ovat syyllisiä, mutta me kaikki olemme vastuullisia, Ginther lisäsi.

Mielipiteet jakautuvat jyrkästi tapauksessa. Joidenkin mielestä poliisi on sankari, joka pelasti mustan naisen hengen. Toisten mielestä poliisin olisi pitänyt etsiä muita toimintakeinoja ennen tappavien laukausten ampumista.

Tapaus on aiheuttanut kuohuntaa Black Lives Matter -liikkeessä, joka syyttää poliisia liiallisesta voimankäytöstä rotuvähemmistöjä kohtaan. On kysytty, olisiko poliisi voinut käyttää Taser-tainnutusasetta tai esimerkiksi ampua jalkoihin.

– Poliisilla saattaa olla mahdollisuus ja aikaa käyttää Taseria, jos kyseessä ei ole henkeä uhkaava tilanne. Mutta jos on kyseessä tilanne, jossa joku voi menettää henkensä, poliisi voi käyttää tuliasetta, poliisipäällikkö Michael Woods vastasi kysymyksiin.

Ampunut poliisi on syrjässä virantoimituksesta, kunnes tapaus on tutkittu.

New York Timesin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan ensinäkemältä poliisin voimankäyttö tapauksessa vaikuttaisi oikeutetulta.

Sijoituskodissa asuneen tytön omaiset ja aktivistit ovat kuitenkin kyseenalaistaneet tämän. Heidän mukaansa riita oli käynnistynyt harmittomasta kiistasta talon siivouksesta.

Ma’Khia Bryantin täti Hazel Bryant osallistui muistotilaisuuteen.­

– En tiedä, miksi hän ampui. En tiedä, miksi hän ei tainnuttanut tai yrittänyt mennä väliin, tytön sijaisäitinä toiminut Angela Moore on kommentoinut.

– Miksi ase oli ensimmäinen mitä hän käytti, kysyi paikallinen BLM-aktivisti DeJuan Sharp New York Timesin mukaan.

Poliisin kuullaan videolla käskyttävän hyökkääjää menemään maahan juuri ennen laukauksia. Viranomaisten mukaan poliisin ohjeistuksiin nopeissa tilanteissa ei kuitenkaan kuulu esimerkiksi ilmoittaa aikeesta ampua.

Kuolinpaikalla on järjestetty muistotilaisuuksia.­