Yhdysvalloissa rokotettavien määrä laskee saatavuudesta huolimatta – epäröinti uhkaa jo epidemian nujertamista

Yksi selittävä tekijä laskulle on, että etenkin nuoremmat aikuiset empivät rokotteen ottamisen suhteen.

Yhdysvalloissa ainakin yhden annoksen koronavirusrokotetta on saanut hieman päälle 40 prosenttia väestöstä.­

Yhdysvalloissa koronavirusrokotukset on avattu kaikille halukkaille aikuisille. Rokotusten saatavuuden parantuessa on kuitenkin havaittu erikoinen ilmiö: päivässä annettavien rokotteiden määrä on laskenut selvästi ensimmäistä kertaa sitten helmikuun, Washington Post uutisoi.

Keskimäärin noin kolme miljoonaa amerikkalaista saa rokotuksen päivittäin. Annettujen rokoteannosten määrä laski 11 prosenttia edeltävän viikon aikana.

Lasku ajoittuu samaan aikaan, kun Johnson & Johnsonin yhden annoksen rokotteen jakelu keskeytettiin veritulppaepäilyjen takia. Kuitenkin myös rokotteen kysyntä vaikuttaa hiipuneen: useat piirikunnat ovat kertoneet ihmisten empivän rokotteen ottamisen suhteen ja toisaalta esteitä terveydenhuollossa kuten kotona asuvien senioreiden tavoittamista.

Yhdysvaltojen terveysviraston johtaja Francis Collins totesi CNN:lle keskiviikkona, että kymmenetmiljoonat amerikkalaiset eivät olleet aloittaneet rokotuksia ja ”monet näistä ihmisistä eivät ole varmoja, haluavatko he olla mukana tässä upeassa mahdollisuudessa jättää virus taaksemme.”

– Meidän täytyy selvittää, miten saamme viestimme välitettyä, jotta ne, jotka eivät ole päättäneet, saavat heidän tarvitsemansa tiedon nähdäkseen, miksi tämä on sellaista, mihin he haluaisivat osallistua.

Viime viikolla julkaistun raportin mukaan rokotteiden tarjonta voi ylittää kysynnän seuraavien 2–4 viikon aikana.

Quinnipiacin yliopiston mielipidemittauksessa jopa 27 prosenttia vastaajista sanoi, etteivät he aikoneet ottaa rokotetta. Kysely oli toteutettu ennen kuin Johnson & Johnsonin rokotteen antaminen keskeytettiin.

Kyselytutkimuksessa nuoremmat amerikkalaiset pitivät vanhempia amerikkalaisia epätodennäköisempänä, että he ottaisivat tai olisivat ottaneet rokotteen. Lisäksi republikaanit suhtautuivat muita epäilevämmin rokotteeseen. Heistä 45 prosenttia sanoi, etteivät he suunnittele ottavansa rokotetta.

Asiantuntijat muistuttavat, että koronavirusepidemian nujertamiseksi vaadittaisiin kuitenkin laajempaa rokotekattavuutta.

– Jos me aiomme päästä tämän kauhean pandemian yli, se vaatii sen, että suurin osa meistä on immuuneja. Muuten virus vain jatkaa ja jatkaa, Collins sanoi.

Toistaiseksi hieman päälle 40 prosenttia amerikkalaisista on saanut vähintään yhden annoksen ja noin 26,4 prosenttia on täysin rokotettuja.