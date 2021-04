Pfizer on vahvistanut, ettei noin 80 ihmiselle annettu ollut lääkeyhtiön aito rokote.

Meksikossa on annettu ihmisille väärennettyjä Pfizerin ja Biontechin koronavirusrokotteita, Pfizer on vahvistanut Wall Street Journalin mukaan. Kyse on tiettävästi ensimmäisestä kerrasta, kun Pfizer on vahvistanut, että sen väärennettyjä rokotteita on annettu ihmisille.

Meksikossa väärennetyn rokotteen sai noin 80 ihmistä. ”Rokoteannos” oli maksanut noin tuhat dollaria (reilu 800 euroa). Ainetta saaneet eivät vaikuta saaneen siitä haittavaikutuksia.

Lisäksi Pfizer vahvisti, että myös Puolassa oli löytynyt väärennettyä rokotetta. Siellä aineen ei uskota päätyneen ihmisille.

Väärennetyt rokoteannokset löytyivät erillisissä tutkinnoissa. Lääkeyhtiö testasi aineet ja vahvisti, ettei kyse ollut oikeasta rokotteesta.

Meksikosta löytyneissä injektiopulloissa oli myös väärennetty etiketti. Puolasta löytyneissä pulloissa oli puolestaan todennäköisesti ainetta, jota käytetään ryppyjen hoitamiseksi.

Useat tietoturvayhtiöt ja kansainvälinen poliisijärjestö Interpol ovat varoittaneet, että etenkin pimeässä verkossa kaupitellaan koronavirusrokotteita, jotka ovat pääosin väärennettyjä.

Kasperskyn selvitystä johtaneen Dmitri Galovin mukaan joissain tapauksissa vaikutti siltä, että kaupan oli aito rokote. Kuitenkaan mitään takuita ei ole siitä, että edes aito rokote olisi käyttökelpoinen siinä vaiheessa, kun se päätyy ostajalle.

– Kukaan ei voi olla varma siitä, että saa mitään siirrettyään bitcoininsa saati, että rokoteannos on oikein säilötty ja sen ottaminen on turvallista, venäläinen tietoturvayhtiö varoitti.