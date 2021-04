"Poliisi joutui nyt vastuuseen teoistaan, ja toivon, että se on alku muutokselle".

Yhdysvalloissa oikeusministeriö aloittaa tutkinnan Minneapolisin poliisilaitoksen toiminnasta. Oikeusministeri Merrick Garlandin mukaan tavoitteena on selvittää, ovatko poliisit järjestelmällisesti käyttäneet liikaa voimaa toimissaan, ja onko poliisilaitos suosinut käytäntöjä, jotka loukkaavat ihmisten perustuslaillisia oikeuksia.

Tutkinta aloitettiin sen jälkeen kun valkoinen ex-poliisi Derek Chauvin todettiin Minneapolisissa tiistaina syylliseksi mustan George Floydin kuolemaan pidätystilanteessa. Häntä uhkaa jopa 40 vuoden tuomio.

Jos väärinkäytöksiä löytyy, tutkinnan seurauksena voidaan joko nostaa syytteitä tai määrätä poliisilaitos muuttamaan toimintaansa. Minneapolisin poliisi on luvannut tehdä yhteistyötä tutkinnassa.

Minneapolisissa poliisilaitosta on pitkään syytetty rasistiseksi. Vaikka mustien osuus kaupungin väestöstä on vain noin viidennes, pitkälti yli puolet poliisin luoteihin kuolleista on tilastojen mukaan ollut mustia.

Derek Chauvin todettiin Minneapolisissa tiistaina syylliseksi George Floydin kuolemaan.­

Ihmiset reagoivat Derek Chauvinin tuomioon Minneapolisissa.­

"Onko tämä alku muutokselle"

Floydin kuolema poiki laajoja rasisminvastaisia mielenosoituksia, jotka levisivät Yhdysvalloista ympäri maailmaa.

– Vasta ajan myötä selviää, onko tämä tuomio alku jollekin, joka todella muuttaa Yhdysvaltoja ja sitä, miten mustat amerikkalaiset kokevat, kirjoitti Floydin veli Philonise Floyd Washington Post -lehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessaan.

– Meidän tehtävämme on jatkaa tästä eteenpäin, hän jatkoi.

Floydin kuolinpaikalle pystytetylle, asukkaiden tekemälle muistomerkille saapunut Helena Sere sanoi olevansa tyytyväinen tuomioon.

– Tuomio ei kuitenkaan palauta häntä henkiin. Mutta poliisi joutuu nyt vastuuseen teoistaan, ja toivon, että se on alku muutokselle, Sere sanoi.

Floydin pidätystilanteessa oli mukana myös kolme muuta poliisia. Heidän oikeudenkäyntinsä on määrä alkaa myöhemmin tänä vuonna.