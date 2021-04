Valtionepidemiologi uskoo, että toukokuun puolivälissä voidaan jo purkaa koronarajoituksia. Toistaiseksi käännettä tartuntojen määrässä ei ole kuitenkaan tapahtunut.

Ruotsissa kansanterveysviranomaisen skenaariossa arvioitiin, että uusien koronavirustartuntojen käyrä kääntyisi laskuun tällä viikolla. Tartuntojen määrä on ollut viikkojen ajan kasvussa, samoin kuin sairaalahoidon tarve, Aftonbladet uutisoi.

Valtionepidemiologi Anders Tegnell arvioi, että uusien tartuntojen määrää on saatu vähennettyä toukokuun puoliväliin mennessä niin, että rajoituksia voitaisiin purkaa.

– Kyse on siitä, että olemme juosseet maratonin. Olemme taistelleet tämän kanssa yli vuoden ja olisi erittäin harmillista, jos kompastuisimme nyt, kun voimme nähdä maalilinjan edessämme – kun niin niin moni on saanut rokotteen ja saamme pandemian hallintaamme, Tegnell sanoi.

– Olisi harmillista kompastua nyt ja aiheuttaa suurta vahinkoa yhteiskunnalle ja sairaanhoidolle, kun etäisyyden pitämisellä vielä vähän kauemmin on niin suuri merkitys.

Tegnellin mukaan epidemian kolmannen aallon huippua ei ole välttämättä vielä nähty, jos ihmiset eivät noudata suosituksia ja rajoituksia.

Vaikka Tegnell korosti yksilöiden vastuuta koronaviruksen torjunnassa, IS:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Ruotsin koronavirustilannetta selittävät myös muut tekijät.

– Meillä ei ole ollut riittävästi rajoituksia, ihmiset ovat väsyneitä pandemiaan eivätkä ole riittävästi noudattaneet ohjeita ja suosituksia osaksi senkin takia, että niissä on ollut paljon epäselvyyksiä ja johtavat viranomaiset ovat vähätelleet kasvomaskien ja lyhytaikaisten sulkujen tarvetta. Ja suurin osa tartunnoista johtuu brittimutaatiosta, joka tarttuu herkemmin ja aiheuttaa vakavamman taudin, Elgh avaa syitä siihen, miksi tartunnat lisääntyvät Ruotsissa, sanoi Uumajan yliopiston virologian professori ja Norlannin yliopistollisen sairaalan ylilääkäri Fredrik Elgh.

Karoliinisen instituutin tartuntatautien professori Anders Björkman ei sen sijaan uskonut ihmisten väsymyksellä olevan erityisen suurta merkitystä tilanteeseen. Hän piti mahdollisena, että Ruotsissa on aliarvioitu brittimutaation tarttuvuutta.

– Avainkysymys on, että tämä virus on yli 50 prosenttia tarttuvampi ja se saa tämän aikaan.

Björkmanin mukaan Ruotsia ei voi myöskään suoraan verrata sen naapurimaihin, sillä Ruotsi on yhteiskuntana niin erilainen.

– Olen alusta asti sanonut, että täällä viruksella on paremmat leviämismahdollisuudet, sillä Ruotsi on yhteiskuntana tavallaan lähempänä Keski-Eurooppaa. Viruksen tartuttavuusluku oli naapurimaita merkittävästi korkeampi jo alussa ennen kuin mitään merkittäviä toimia oli tehty, lähes sama kuin vaikka Belgiassa. Siksi sanon, että meidän on oltava hallinnassa hieman parempia kuin muu.