Lisähapesta on pulaa etenkin Delhissä ja läntisessä Intiassa. Monet sairaalat ovat ilmoittaneet, että koronapotilaille tärkeää happea oli jäljellä enää muutaman tunnin ajan.

Intiassa raportoitiin torstaina ennätykselliset 314 835 uutta koronavirustartuntaa vuorokaudessa. Missään muualla ei ole rekisteröity yhtä paljon tartuntoja koko pandemian aikana, Reuters uutisoi.

Tartuntojen nousun taustalla ovat muun muassa löysät rajoitustoimet, hindujen juhlat, joihin osallistui miljoonia, terveydenhuoltojärjestelmän ylikuormittuminen ja ongelmat testaamisessa, sekä virusmuunnokset.

Myös rokotteiden jakaminen on ollut hidasta. Toistaiseksi maassa on jaettu reilu 130 miljoonaa annosta. Intian väkiluku on lähes 1,4 miljardia.

Kuolemien määrä kasvoi 2 104:llä vuorokaudessa. Luku on suurin Intiassa pandemian aikana tilastoitu.

Tosin Intiassa media ja asiantuntijat ovat epäilleet, ettei kuolemien määrä vastaa täysin todellisuutta, sillä eroavaisuuksia on esimerkiksi siinä, kuinka moni ihminen on haudattu kuin hänellä olisi koronavirustartunta verrattuna virallisten lukujen tietoihin. Monet krematoriot ovat myös kertoneet tuhkaavansa ihmisiä enemmän kuin aiemmin, vaikka koronakuolleiden määrä olisikin kyseisessä osavaltiossa alhainen.

Sadat kuolemista on tilastoitu Delhissä, jossa sairaaloissa on ollut pulaa lisähapesta. New Delhissä ja läntisessä Intiassa sairaalat ovat julkaisseet tiedotteita, joiden mukaan niillä on enää muutamaksi tunniksi happea.

Delhin korkein oikeus on vaatinut hallitusta varmistamaan, että happipullot kulkevat turvallisesti tehtaista sairaaloihin ympäri Intiaa, BBC kertoo. Oikeus antoi kommenttinsa, kun se kuuli kuuden yksityissairaalan omistajan vetoomusta.

– Tämä on naurettavaa. Me haluamme tietää, mitä keskus(hallinto) tekee koskien lisähapentarvetta ympäri Intian, tuomarit sanoivat ja totesivat, että hallituksen vastuulla oli ”keräillä, lainata...varastaa,” jotta lisähapensaanti voitaisiin varmistaa.