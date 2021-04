Professori Olli Vapalahden mielestä uutta varianttia kannattaa seurata tarkasti.

Helsingin yliopiston virologian professori Olli Vapalahti kertoo, että uudessa Intiasta löytyneessä koronavirusmuunnoksessa vaikuttaa olevan muun muassa herkemmin tarttuvia ominaisuuksia.

Hän kuitenkin sanoo, että vielä on aikaista sanoa, johtuuko esimerkiksi nopea leviäminen virusmuunnoksesta vai olosuhteista, joissa se leviää. Muunnos havaittiin väestöltään Intian toiseksi suurimmassa osavaltiossa.

– Vielä ei varmuudella voida erottaa, mitkä ovat kiinni viruksen ominaisuuksista ja mitkä olosuhteista. Se on käsittääkseni pääosin tutkimatta.

Koronatilanne Intiassa on heikentynyt nopeasti.­

Myös intialaisasiantuntijat ovat kertoneet, että ei ole näyttöä, että nimen B.1.617 saanut variantti leviäisi tehokkaammin tai aiheuttaisi enemmän kuolemia.

Vapalahden mielestä uutta varianttia kannattaa kuitenkin seurata tarkkaan.

Suomesta varianttia ei ole tiettävästi vielä löytynyt

Euroopasta intialaista virusmuunnosta on löytynyt jo ainakin Tanskasta, Britanniasta ja Norjasta. Intiasta löytynyttä muunnosta on kutsuttu ”tuplamuunnokseksi”, koska siinä on yhtenäisyyksiä kahteen aiemmin havaittuun muunnokseen.

Vapalahti kertoo, että toistaiseksi uutta varianttia ei ole Suomesta löytynyt. Se ei välttämättä tarkoita, että sitä ei Suomessa olisi.

– Jos on, niin aika vaatimattomia määriä.

Toistaiseksi uudesta variantista ei tiedetä kovin paljon. Esimerkiksi tietoa siitä, miten rokotukset toimivat uuteen varianttiin, ei ole.

Miten uusi virusmuunnos vertautuu muunnoksiin?

Maailmalla on tuhansia koronaviruksen variantteja. Niistä vakavimpia kutsutaan huolestuttaviksi varianteiksi (variants of concern). Huolestuttavia variantteja ovat ainakin Etelä-Afrikan, Brasilian ja Britannian variantit.

Niiden huolestuttavuus perustuu muun muassa niiden kykyyn levitä nopeammin, väistää sairastetun taudin ja rokotteen immuunisuojan ja ottaa tilaa muilta viruskannoilta.

– Voi olla, että tämäkin on sellainen, mutta tutkimukset ovat kesken, Vapalahti sanoo.

Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti­

Hän kertoo, että tapausten nopea kasvumäärä on joka tapauksessa huolestuttava.

Toisaalta intialaisesta muunnoksesta puuttuu muun muassa N501Y-mutaatio, joka liittyy suurempaan tartuttavuuteen ja joka on muun muassa eteläafrikkalaisessa, brasilialaisessa ja brittiläisessä muunnoksessa.

Samoin siitä puuttuu niin sanottu ”Eek”-mutaatio, eli E848K-mutaatio, joka löytyy Etelä-Afrikan ja Brasilian varianteista. Se saattaa vaikuttaa siihen, että rokotteen tai sairastetun taudin aiheuttamat vasta-aineet eivät pysty estämään viruksen tunkeutumista elimistöön. Myös intialaisessa variantissa sama aminohappo on mutatoitunut. Lisäksi intialaisvariantin piikkiproteiinissa on muita muutoksia.

– On mahdollista, että tämäkin variantti voisi väistää immuniteettia.

Intiasta on löydetty uusi koronavirusmuunnos.­

Vapalahti kertoo, että aika näyttää, voiko uusi virusmuunnos olla tarttuvampi kuin esimerkiksi brittimuunnos, joka leviää jo tehokkaasti. Tapausmäärien perusteella on melko selvää, että uusi muunnos leviää nopeammin kuin alkuperäiset viruskannat.

Koronavirusmutaatioita on tuhansia

Vapalahti ja Turun yliopiston virologian professori Ilkka Julkunen kuitenkin korostavat, että intialaisesta muunnoksesta tarvitaan lisää tutkimustietoa ennen kuin voidaan varmasti sanoa, kannattaako siitä todella olla huolissaan, vai onko se vain yksi variantti muiden joukossa.

Vapalahti kertoo, että mitä enemmän eri koronatapauksia sekvensoidaan, eli selvitetään, onko virus muuntunut, sitä enemmän niistä löytyy muunnoksia.

Turun yliopiston virologian professori Ilkka Julkunen­

– Mitä pidemmälle mennään, sitä enemmän niitä vääjäämättä löytyy.

Julkusen mukaan virusmuunnosten merkitystä ei kannata liioitella, vaikka Etelä-Afrikan, Brasilian ja Britannian muunnokset ovat saaneet ansaitusti huomiota.

– En näe mitään syytä, miksi pitäisi hyppiä seinille jokaisen virusmuunnoksen takia. Pitäisi olla huomattavasti enemmän tutkimustuloksia siitä, mitä ne viruskannan muutokset todella merkitsevät.

Virusten muuntuminen on normaalia ja kuuluu niiden viruksen normaaliin kiertoon.

– Suurimmasta osasta variantteja ei tarvitse olla huolissaan, Julkunen sanoo.