Suomalaisasiantuntijan mukaan Putinin puhe oli silkkaa Neuvostoliittoa – ”Väsyneisyys ja tietty haparoivuus vahvistuivat”

Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Jussi Lassilan mukaan Venäjän presidentin linjapuheessa oli mielenkiintoista, että sen turvallisuuspoliittinen ja kansalliseen turvallisuuteen liittyvä puoli jäivät aiempaa ohuemmaksi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin piti keskiviikkona vuotuisen linjapuheensa. Siinä hän jälleen kerran korosti Venäjän halukkuutta kansainväliseen dialogiin sekä hyviin länsisuhteisiin, mutta varoitti samaan aikaan muita ”punaisen linjan” ylittämisestä.

– Meillä on tarpeeksi kärsivällisyyttä, vastuullisuutta ja tervettä järkeä tehdä mitä tahansa päätöksiä, mutta toivottavasti kukaan ei ylitä punaista linjaa. Me päätämme itse, mihin tämä punainen linja vedetään kussakin tapauksessa, Putin sanoi.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila muistuttaa Putinin puhuneen ”punaisesta linjasta” aiemminkin. Termiä ovat toisinaan käyttäneet myös muiden valtioiden johtajat ”rajasta”, jonka ylittämisen jälkeen vastatoimien katsotaan olevan oikeutettuja omasta näkökulmasta.

– Se on tietenkin tätä pelolla ja voimalla signalointia. Jossain kohtaa punainen linja on ollut esimerkiksi Ukrainan mahdollinen Nato-jäsenyys tai läntisten joukkojen sijoittaminen jonnekin ja niin edelleen, Lassila sanoo.

Lassilan mukaan puheessa siis näkyi Putinin yleinen tapa käsitellä länsimaita yhdessä lauseessa partnereina ja seuraavassa vihollisina. Puheen turvallisuuspoliittista ja kansalliseen turvallisuuteen liittyvää puolta hän pitää mielenkiintoisena sen vuoksi, että se vaikutti jäävän varsin ohueksi Putinin aiempiin linjapuheisiin verrattuna.

– Puheen suurin yllätys oli ehkä siinä, kuinka yllätyksetön se oli, Lassila arvioi.

Hän kertoo odottaneensa esimerkiksi Ukrainaa koskevia mainintoja, sillä Venäjä on viime aikoina koonnut joukkoja Ukrainan-vastaiselle rajalleen sekä miehittämälleen Krimin niemimaalle.

– Siinä mielessä Ukraina-rintamalla on jotain valmisteilla, mutta tässä se ei tainnut tulla mitenkään esille. Ukrainan Putin taisi mainita kerran ja senkin vuoden 2014 tapahtumiin liittyen ja hyvin yleisellä tasolla.

Lassilan mukaan tämä on ristiriitaista esimerkiksi sen kanssa, että valtion mediassa Ukrainaan liittyviä asioita on rummutettu aktiivisesti viime aikoina.

– Mitä ilmeisemmin valmisteilla jotakin sellaista, jota ei nyt kuitenkaan haluttu tässä yhteydessä ottaa esille, Lassila pohtii.

Valko-Venäjän presidentti Aleksandr Lukashenko vierailee Moskovassa torstaina.­

Sama vaikutti toistuvan puheessa Valko-Venäjän suhteen.

– En tiedä, onko tässä nyt joku ovela maskirovka päällä. Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka on tulossa huomenna Moskovaan.

(Venäjänkielisellä sanalla ”maskirovka” viitataan harhautukseen kuten jonkinlaiseen peiteltyyn sodankäyntiin esimerkiksi ”hyödyllisiä idiootteja” käyttäen.)

Lassilan mukaan ei pidä kuitenkaan unohtaa, että uhkaava sävy oli edelleen läsnä osissa puhetta.

– Mutta ei se kovin ponnekkaasti tullut tai sillä tavalla, että hän olisi ollut selkeästi vahvasti valmistautunut siihen. Ideologisella tasolla alkoi jo näyttää jossain vaiheessa siltä, että Venäjällä ei pätkän vertaa välitetä mistään ja voidaan ikään kuin haistattaa lännellä pitkät. Mutta ei tässä puheessa oikein sitäkään ollut.

Lassilan mukaan Putin lähipiireineen vaikuttaa uskovan edelleen siihen, että geopolitiikalla ja vastakkainasettelulla pystytään saamaan kotimaassa kansan tuki ja siirtämään huomio pois sisäisistä ongelmista. Tämäkin puoli jäi kuitenkin puheessa vähiin.

– Hyvin yleiselle tasolle jäivät nämä ennakkoon tiedossa olleet kansallisen suvereniteetin puolustaminen, kyberturvallisuus ja niin edelleen.

Lassilan mukaan linjapuheet voidaan tulkita niin, että ne heijastelevat jollakin tapaa hallinnon sen hetkistä käsitystä kansalaisten huolenaiheista ja muista asioista, joihin on välttämätöntä reagoida. Hän arvioi puheen sosiaalipoliittisen puolen osoittaneen sen, että kansalaisten tuntoja on luettu.

Lassila huomauttaa, että tuoreen kyselyn mukaan venäläisten päällimmäisiä huolia on tätä nykyä viranomaisten mielivaltainen toiminta protesteihin liittyen.

– Millään tavalla ei otettu kantaa puolustelevassa tai oikeuttavassa mielessä tähän kaikkialla näkyvään ja kasvavaan repressioon.

Yleisesti ottaen puheesta välittyi Lassilan mukaan väsymys.

– Tavallaan siinä vahvistuivat Putinin väsyneisyys ja tietty haparoivuus. Ja se, kuinka vaikeaa tuntuu olevan löytää tähän mitään muuta tapaa toimia. Se on varmaan niin syvällä hänen sukupolvessaan ja ylipäätään niin neuvostoliittolaista, että toistetaan koko ajan, mitä on tehty ja mitä aiotaan tehdä. Ja sitten on tietyt pysyvät rakenteelliset ongelmat, jotka ovat aina siellä ja voitetaan.

Neuvostoliiton toi Lassilalle mieleen myös koronavirusta koskevat osuudet, joilla Putin sekä aloitti että päätti puheensa.

– Alun koronahehkutus oli aika ennennäkemätön, kaoottisuus ja epidemian hoitamattomuus tavallaan käännettiin tällaiseksi kansakunnan voitoksi.

Lassilan mukaan puheen perusteella vaikutti myös siltä, että Putin sekä hänen puheenkirjoittajansa ja neuvonantajansa ovat ”tyystin pihalla” nuorten venäläisten ajatuksista.

– Tavallaan tuntuu, että on hylätty kaikki yritykset ottaa huomioon nuoren sukupolven jutut. Se peli on tavallaan menetetty, eikä siinä edes yritetty tehdä mitään sen voittamiseksi.