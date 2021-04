Putin vihjaili rankasti lännen syyllisyydestä ”Lukashenkan murhaamiseksi” – ”Kaikki rajat on jo ylitetty”

Venäjän presidentti Vladimir Putin antoi monin tavoin ymmärtää, että ”kollektiivinen länsi” on tarkoituksella aivan kuin se ei tietäisi mitään suunnitelmasta surmauttaa Aljaksandr Lukashenka ja tehdä vallankaappaus Valko-Venäjällä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ei nimennyt yhtään ainutta maata nimeltä, mutta selväksi kävi, että hänen mielestään ”kollektiivinen länsi” tietää enemmän kuin antaa ymmärtää tietävänsä Valko-Venäjällä vastikään väitetysti paljastetusta vallankaappaussuunnitelmasta.

Venäjän ja Valko-Venäjän turvallisuuspalvelut kertoivat viikonloppuna estäneensä suunnitelman, jonka mukaan Aljaksandr Lukashenka aiottiin syrjäyttää ja surmata. Kun Lukashenka itse kertoi väitetystä vallankaappaussuunnitelmasta, hän syytti tv-kameroiden edessä suorin sanoin Yhdysvaltain turvallisuuspalveluja ja sanoi, etteivät ne voisi puolestaan toimia ilman oman presidenttinsä antamaa valtuutusta.

Putin aloitti keskiviikon linjapuheensa kansainvälisen osuuden kritisoimalla ensin pakotteita, joita määrätään hänen mukaansa poliittisin ja laittomin perustein.

– Maailmalla kaikki ovat valitettavasti näköjään jo tottuneet poliittisesti motivoituihin laittomiin pakotteisiin talouden alalla ja joidenkin karkeisiin yrityksiin sanella yksinomaan voimankäytöllä omaa tahtoaan toisille, Putin sanoi.

– Tänä päivänä tällainen käytäntö on kuitenkin muuttumassa joksikin vielä paljon vaarallisemmaksi. Tarkoitan tällä vastikään julki tulleita tietoja yrityksestä järjestää Valko-Venäjällä vallankaappaus ja maan presidentin surmaaminen, Putin lateli.

Putinin mukaan ”on luonteenomaista”, että edes tällaiselle tapaukselle – eli väitetylle suunnitelmalle murhauttaa Lukashenka – ei löydy tuomitsijoita lännestä.

– On luonteenomaista, että edes tällaiset törkeät tapahtumat eivät saa tuomiota niin sanotulta kollektiiviselta länneltä. Kukaan ei edes huomaa sitä. Kaikki ovat olevinaan aivan kuin mitään ei tapahtuisi, Putin sanoi.

Seuraavaksi Putin otti esille Ukrainan entisen presidentin Viktor Janukovitshin ja Venezuelan presidentin Nicolas Maduron, joihin voi hänen mukaansa suhtautua monella eri tavalla.

– Toistan, että voi suhtautua millä tavoin tahansa vaikkapa juuri Janukovitshiin, joka myös liki surmattiin ja syrjäytettiin aseellisen vallankaappauksen avulla. Voi myös olla mikä tahansa mielipide Valko-Venäjän presidentin Aljaksandr Lukashenkan politiikasta. Mutta käytäntö järjestää vallankumouksia, tehdä poliittisia murhasuunnitelmia, muun muassa korkeimpien vallanpitäjien (murhauttamiseksi) – se on jo liikaa. Kaikki rajat on jo ylitetty, Putin sanoi.

Tässäkään yhteydessä Putin ei maininnut mitään maata nimeltä, mutta asiayhteydestä voi päätellä, että hänen syytöksensä ja epäilynsä kohdistuvat ensisijassa Yhdysvaltoihin. Puheet kollektiivisesta lännestä viittaavat kuitenkin laajempaan kokonaisuuteen, kuten Natoon ja Euroopan unioniin, joita kaikkia Venäjä on aiemmin syyttänyt esimerkiksi Ukrainan Maidan-vallankumouksen taustavoimiksi 2013-2014.

Venäjän mediassa on kerrottu myös, että yksi väitetyistä Valko-Venäjän vallankaappauksen juonittelijoista oli käynyt ennen kiinnijääntiään ”konsultoimassa Puolassa ja Yhdysvalloissa”. Lisäksi on korostettu, että yhdellä heistä oli Yhdysvaltain ja Valko-Venäjän kaksoiskansalaisuus.

(Venäjän tv:n reportaasi väitetystä vallankaappausjuonesta ja epäiltyjen pidätyksestä.)

Putinin mukaan nyt kiinni otetut vallankaappauksen juonittelijat ovat jo kertoneet yksityiskohtia suunnitelmista.

– Mitä tarkoittavat pidätettyjen salaliittolaisten tunnustukset siitä, että valmisteltiin Minskin saartoa, mukaan lukien kaupungin infrastruktuuri ja kommunikaatiovälineet, koko Valko-Venäjän pääkaupungin kytkeminen irti energiaverkosta? Se tarkoittaa, itse asiassa, että oli valmisteilla massiivinen kyberisku. Mitä muuta se olisi ollut? Sitä ei olisi voitu tehdä noin vain, yhdestä katkaisijasta, Putin sanoi.

Putinin mukaan vallankaappauksen seuraukset olisivat voineet olla kauheat.

– Mitä olisi tapahtunut, jos Valko-Venäjän vallankaappausyritys olisi oikeasti toteutettu, sillä siihenhän se oli menossa? Kuinka paljon ihmisiä olisi kärsinyt? Ja kuinka ylipäätään olisi käynyt Valko-Venäjän kohtalolle? Sitä ei kukaan ajattele. Aivan kuin kukaan ei ajatellut Ukrainan kohtaloa silloin, kun siinä maassa tehtiin vallankumous, Putin sanoi.

Vladimir Putin puhui livenä yleisölle, mutta turvavälit presidenttiin olivat isot.­

Putin ei syyttänyt suoranaisesti nimeltä mainiten mitään maata myöskään kyberiskun suunnittelemisesta Valko-Venäjälle, mutta rivien välistä syytös länttä kohtaan oli luettavissa.

– Näyttää siltä, että länsimaiset kollegamme eivät syyttä suotta kieltäydy Venäjän useista ehdotuksista aloittaa kansainvälinen dialogi informaatio- ja kyberturvallisuudesta. Me olemme ehdottaneet sitä monta kertaa, mutta kaikki sivuuttavat sen ilman että asiasta edes keskusteltaisiin, Putin sanoi.

Putinin mukaan Venäjän ahdistelu ja syyttäminen kaikesta ilman mitään syytä on maailmalla jo ”uusi urheilulaji”. Hänen mukaansa Venäjä suhtautuu kaikkeen hyvin maltillisesti ja jopa vaatimattomasti, mutta jossain kulkee kuitenkin ”punainen linja”, jota Venäjä ei salli ylitettävän.

Lukashenka kertoi itse jo aiemmin, että Putin oli ottanut Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin kanssa käymässään puhelinkeskustelussa esille Valko-Venäjälle valmistellun vallankaappausyrityksen. Lukashenkan mukaan Putin ei ollut saanut kuitenkaan Bidenilta mitään vastauksia.

Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov vahvisti niin ikään jo aiemmin Venäjän medialle, että Putin oli puhunut Bidenin kanssa Valko-Venäjälle aiotusta vallankaappausyrityksestä. Yksityiskohtia keskusteluista ei ole kerrottu julkisuuteen.

Venäjän uutistoimisto Tass kertoo puolestaan, että Yhdysvaltain ulkoministeriössä tyrmättiin täysin epäilyt Yhdysvaltain osuudesta väitettyyn vallankaappaussuunnitelmaan.

– Olemme nähneet Venäjän valtiollisen median uutiset epäillystä salaliittosuunnitelmasta Aljaksandr Lukashenkaa vastaan. Mikä tahansa oletus siitä, että Yhdysvaltain hallinto olisi niiden takana tai olisi sekaantunut yritykseen murhata Lukashenka ovat täysin valheellisia, Tass siteerasi nimetöntä Yhdysvaltain ulkoministeriön lähdettä.

Lukashenka on saapumassa Putinin vieraaksi torstaina Moskovaan. Oletettavaa on, että Putin ja Lukashenka ilmoittavat silloin joistakin yhteisistä johtopäätöksistä, joita he tekevät väitetyn salamurha- ja vallankaappaussuunnitelman vuoksi.

Venäjän parlamentin ylähuoneen täysistunto on puolestaan perjantaina. Jos Putin päättäisi lähettää esimerkiksi Venäjän joukkoja Lukashenkan turvallisuuden tueksi, siihen tarvittaisiin liittoneuvoston lupa.