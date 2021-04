Yli sata suomalaista jäänyt ilman passia Uudessa-Seelannissa – ulko­ministeriön kädet sidottu: ”Tilanne on varmasti vaikea”

Monet Uudessa-Seelannissa asuvat suomalaiset ovat ongelmissa, kun passi on vanhentunut pandemia-aikana. Passittomuus tuo monenlaisia vaikeuksia elämään.

Mariam on yksi Uudessa-Seelannissa asuvista suomalaisista, joita huolettaa passi- ja viisumitilanne, jota koronapandemia on vaikeuttanut.­

Yli sata Uudessa-Seelannissa asuvaa suomalaista on pulassa, sillä heidän passinsa on joko vanhentunut tai pian vanhenemassa. Ilman voimassa olevaa passia myös viisumi vanhenee.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Hufvudstadsbladet.

Passittomien suomalaisten tilanteen on aiheuttanut rajojen sulkeminen koronapandemian vuoksi. Toisella puolella maailmaa, noin 17 000 kilometrin päässä Suomesta sijaitsevassa Uudessa-Seelannissa ei ole Suomen suurlähetystöä.

Lähin Suomen suurlähetystö, jossa passin uusiminen onnistuisi, sijaitsee Australian Canberrassa. Lento Uudesta-Seelannista Canberraan kestää kuutisen tuntia, kun välilasku on Sydneyssä. Edestakainen lento maksaa useita satoja euroja.

Uusi-Seelanti sulki rajansa noin vuosi sitten maaliskuussa 2020. Pari päivää sitten, 19. huhtikuuta, Uuden-Seelannin ja Australian välille avautui niin sanottu matkustuskupla. Tällöin maiden väliltä poistui myös kahden viikon pakollinen valvottu karanteeni.

Kuitenkin vuoden ajan passinuusimismatka Australiaan olisi vaatinut hätämatkustusasiakirjan sekä Uuteen-Seelantiin palatessa kahden viikon valvotun karanteenin hotellissa. Matkustajalle lankeaa karanteeniajasta hotellissa noin 1 500 euron lasku. Lisäksi se tarkoittaa edelleen kahden viikon oleskelua Canberrassa.

Uuden-Seelannin viranomaiset ovat antaneet suomalaisille, joiden passi on vanhentunut, luvan olla maassa laillisesti.

Mutta niille suomalaisille, joilla on erikoisviisumi, on koitunut ongelmia, sillä he eivät pysty uusimaan viisumiaan ilman voimassa olevaa passia.

Koronatilanteen hallintaan saaneet Australia ja Uusi-Seelanti avasivat välilleen matkustuskuplan 19. huhtikuuta.­

Suomalaiset ovat pyytäneet ulkoministeriötä lähettämään Uuteen-Seelantiin Suomen Australian-suurlähetystöstä asiamiehen selvittämään vaikeaa tilannetta.

Tämä vaatii niin sanotun passisalkun tuomista maahan. Tällöin esimerkiksi Canberran suurlähetystön asiamies voisi Uuden-Seelannin päässä ottaa vastaan passianomuksia ja passiin vaadittavia sormenjälkiä.

Suomalainen Mariam on ollut Uudessa-Seelannissa vuodesta 2019 lähtien. Hän oli maassa matkailemassa, kun tapasi nykyisen uusiseelantilaisen avomiehensä. Parilla on nyt viisiviikkoinen vauva.

Mariamin passi ja viisumi menevät vanhaksi ensi syksynä. Ajallisesti pelivaraa siis vielä on, mutta elämäntilanne ei salli Mariamin matkustamista Australiaan passia uusimaan.

Mariamin ja hänen uusiseelantilaisen avomiehensä vauva joutuu olemaan tehohoidossa sairaalassa.­

Mariamin ja avomiehen vauva on teho-osastolla sairaalassa Christchurchissa. Tuore äiti ei voi jättää vauvaansa, joka joutuu viettämään sairaalassa vielä useita kuukausia.

– Vielä en ole jumissa passin takia, mutta en voi täältä vauvan takia lähteä minnekään, Mariam sanoo.

Aiemmin Saksassa asuessaan Mariam oli pystynyt uusimaan passinsa etänä netin kautta. Nyt se ei onnistu.

– Toivomme, että Suomen lähetystöstä pystyttäisiin tulemaan käymään täällä Uudessa-Seelannissa auttelemassa meitä ulkosuomalaisia, Mariam sanoo.

Viisi vuotta perheensä kanssa Uudessa-Seelannissa asunut Johanna kertoo, että passin uusimiseen liittyvissä ongelmissa ei ole kyse pelkästään matkustamisen rajoittamisesta, vaan joidenkin kohdalla kyse on koko elämän rajoittamisesta.

Näin on käynyt nelilapsisen perheen kahdelle teini-ikäiselle, jotka eivät ole voineet viime keväästä alkaen käydä koulussa, töissä tai edes vapaaehtoistöissä.

– Passien uusimisen mahdottomuudesta johtuen kaksi meidän lapsistamme ovat väliinputoajia, Johanna kertoo.

Ilman voimassaolevaa passia myös viisumi lakkaa.­

Perhe muutti Suomesta Uuteen-Seelantiin Johannan miehen työn takia. Työn vuoksi perhe sai viiden vuoden viisumin maahan. Neljä kouluikäistä lasta oli samalla viisumilla oikeutettuja käymään peruskoulun.

Lasten jatko-opintoja ja mahdollista työelämään astumista varten viisumi oli vaihdettava toisentyyppiseen. Perhe aloitti prosessin jo kaksi vuotta sitten, mutta maahanmuuttovirasto ei nyt hyväksy uudenlaista viisumia, koska yhden perheenjäsenen passi on vanhentunut korona-aikana.

Nyt passi- ja viisumiongelmien vuoksi kaksi lapsista ei voi tehdä oikein mitään. Samalla lasten kaverit ovat jatkaneet uusiin opintoihin ja työmarkkinoille.

– Mielialan latistuminen on käsin kosketeltavissa, Johanna sanoo.

Nyt perheen tilanne on helpottamassa, sillä he ovat monimutkaisten käänteiden jälkeen saaneet apua Uuden-Seelannin sisäministeriöltä. Johannalla itsellään ei tosin edelleenkään ole voimassaolevaa passia.

Suomen viranomaisille Johannalta ei heru kehuja tilanteen hoitamisesta. Hän kertoo tosin ymmärtävänsä vaikean maailmantilanteen ja esimerkiksi Australian suurlähetystön pienet resurssit.

– Viranomaiset eivät pysty tekemään mitään. Kaikki tahot, joihin olemme olleet yhteydessä, ovat vastanneet vain, että he eivät voi auttaa asiaa tai se ei koske heitä.

Ulkoministeriö on tietoinen Uudessa-Seelannissa asuvien suomalaisten tukalasta tilanteesta. Koronakriisi on tuonut vastaavia haasteita muihinkin maihin ympäri maailmaa. Ministeriön kädet on kuitenkin sidottu.

– Eri maiden hallitukset ja viranomaiset ovat asettaneet omia koronarajoituksiaan, ja ne vaikuttavat myös ulkoministeriön toimintaan. Joudumme noudattamaan kyseisten maiden rajoituksia, sillä valtioilla on kaikki päätäntävalta omiin asioihinsa, ulkoministeriön passi- ja notaaripalvelujen yksikön päällikkö Leena Ritola sanoo.

– Tilanne on varmasti vaikea Uudessa-Seelannissa asuville, mutta edustusto on todella tehnyt paljon työtä tämän eteen. Passimissio ei ole vielä toteutunut, mutta Uuteen-Seelantiin pyritään matkustamaan niin pian kuin se on käytännössä mahdollista, toivottavasti jo toukokuun aikana, Ritola jatkaa.

Ritola kertoo, että ennen Uuden-Seelannin ja Australian välisen matkustuskuplan avaamista passisalkkumatka olisi ollut hyvin vaikeasti toteutettavissa.

– Kukin maa on luonut omat rajoituksensa, ja Uusi-Seelanti on ollut näissä hyvin tarkka. Parin päivän perillä olosta olisi voinut kaikkine karanteeneineen tulla helposti kuukauden mittainen reissu. Sellaiseen olisi ollut vaikea irrottaa ihmistä, koska myös edustuston Canberrassa täytyy pysyä toimintakykyisenä, Ritola miettii.

Konsulivirkailija Janne Voutilainen Suomen Australian-suurlähetystöstä Canberrasta sanoo, että moni Uudessa-Seelannissa asuva on ottanut edustustoon yhteyttä passin uusimiseen liittyvissä haasteissa ja lisäksi ilmoittanut passin voimassaoloon sidottuihin työlupiin ja viisumeihin liittyvistä ongelmista.

– Yleisin ongelma liittyy uuden viisumin hankkimiseen. Jos ei ole voimassa olevaa passia, ei voi anoa uutta viisumia jatkaakseen oleskelua Uudessa-Seelannissa. Nyt Uuden-Seelannin viranomaiset ovat kuitenkin poikkeuksellisesti myöntäneet Certificate of Identity (COI) -henkilöllisyystodistuksen henkilöille, joiden passi on vanhentunut, Voutilainen kuvaa sähköpostivastauksessaan.

Vaikka tilanne on kaikille ikävä, hän painottaa, että koronapandemian seurauksenakaan passin myöntämiseen ei ole tehty poikkeuksia.

– Passilain mukaan passia on anottava henkilökohtaisesti tulemalla paikalle. Me suurlähetystössä ymmärrämme kyllä, että matkustusrajoitusten ja karanteenien vuoksi tämä ei ole ollut helppoa tai kaikille edes mahdollista, mutta meidän on tosiaan noudatettava lakia, emmekä valitettavasti ole pystyneet joustamaan vaatimuksissa, Voutilainen sanoo.

Voutilainen muistuttaa, että jos passi ei ole kuutta vuotta vanhempi, nimi on pysynyt samana ja sormenjäljet ovat passijärjestelmässä, passia voi hakea poliisin sähköisen palvelun kautta. Järjestelmään kirjautuminen vaatii kuitenkin suomalaiset verkkopankkitunnukset tai kansalaisvarmenteen.

– Mikäli näitä ei ole, ainoaksi mahdollisuudeksi jää tulla henkilökohtaisesti Canberraan, Voutilainen sanoo.

– Poliisin sähköisen hakemuksen kautta tehty passi toimitetaan myös aina vain Suomeen, mutta järjestelmässä on olemassa valtakirja, jolla voi valtuuttaa jonkun läheisen noutamaan passin ja toimittamaan sen Uuteen-Seelantiin. Passin toimitukseen suosittelemme ehdottomasti käyttämään ainoastaan kaupallista kuriiripalvelua, joka on melko hintava mutta nopea ja turvallinen, Voutilainen painottaa.

Pandemian alkaessa yli vuosi sitten Suomen valtio kehotti kaikkia suomalaisia palaamaan Suomeen, ja osa suomalaisista palasikin.

– Tällä hetkellä Uudessa-Seelannissa olevat ovat enimmäkseen maassa pysyvästi asuvia, jotka päättivät jäädä esimerkiksi töiden takia. Nyt joillakin on passi jo vanhentunut, mutta lakimme ovat tiukat, ja meidän on toimittava niiden rajoissa.

– Olemme parhaillaan järjestämässä matkaa Uuteen-Seelantiin matkustuskuplan avauduttua, ja sinne pyritään pikimmiten, lähiviikkoina, kun käytännön järjestelyt saadaan kuntoon, Voutilainen lupaa.