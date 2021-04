Darnella Frazier päätyi sattumalta paikalle, kun poliisi otti kiinni George Floydin. Hänen kuvaamansa video oli avaintodiste oikeudenkäynnissä entistä poliisia vastaan.

Poliisin kiinniottaman mustan miehen George Floydin kuoleman kuvannut Darnella Frazier, joka oli tapahtumien aikaan vain 17-vuotias, saa ylistystä toiminnastaan Yhdysvalloissa. Floydia maassa painanut poliisi Derek Chauvin todettiin tiistaina syylliseksi tappoon ja kuolemantuottamukseen ja häntä uhkaa kymmenien vuosien vankeustuomio.

Muun muassa presidentti Joe Biden viittasi Frazieriin mainitsemalla ”rohkean nuoren naisen, jolla oli kännykkäkamera,” CBS News kertoo. 60 Minutes+ -ohjelman kirjeenvaihtaja Wesley Lowery puolestaan sanoi, että ”Darnella Frazier muutti maailmaa”.

Joidenkin mielestä juuri Frazierin video saattaa olla ainoa syy, minkä takia poliisin alkuperäinen selitys, jonka mukaan Floyd kuoli ”lääketieteellisessä tapahtumassa poliisin kanssa”.

– Ilman hänen rohkeuttaan priorisoida George Floydin ihmisyys oman turvallisuuden edelle, tämä tuomio ei välttämättä olisi ollut mahdollinen, New Yorkin pormestariehdokas Ray McGuire kiitteli.

Oikeudessa nähtiin todisteena Frazierin kuvaama video, jossa näkyy, kuinka Chauvin painaa Floydin kehoa omalla kehonpainollaan, polvi Floydin niskan päällä. Chauvin jatkaa painamista senkin jälkeen, kun Floyd toistelee, ettei saa henkeä.

ABC Newsin oikeusanalyytikko Sunny Hostin kuvaili videota ”syyttäjän tähtitodistajaksi”.

– Tämä video on vahvin todiste, jonka olen koskaan nähnyt oikeusjutussa poliisia vastaan, Hostin sanoi USA Todayn mukaan.

Frazier myös todisti itse tilanteesta. Hän oli päätynyt tapahtumapaikalle 9-vuotiaan serkkunsa kanssa, kun kaksikko oli matkalla kauppaan. Frazier kehotti serkkunsa menemään kauppaan, mutta jäi itse kadulle kuvaamaan.

– Kuulin George Floydin sanovan: ”En pysty hengittämään, päästäkää minut, en saa henkeä”. Hän huusi äitiään --- näytti siltä, että hän tajusi – ymmärsi, että loppu on lähellä, nykyisin 18-vuotias Frazier kertoi.

Frazier kertoi kokeneensa poliisit uhkaavina. Hän sanoi katuneensa, ettei yrittänyt enempää puuttua, mutta totesi, että Chauvinin olisi pitänyt kuunnella todistajia, jotka yrittivät auttaa Floydia ja vaativat poliisia hellittämään otteensa.

– Kun katson George Floydia --- näen hänessä isäni. Näen hänessä veljeni. Näen serkkuni, setäni. Koska he kaikki ovat mustia. Minulla on musta isä, musta veli, mustia ystäviä. Ja kun katson tätä, niin tajuan kuinka siinä olisi voinut joku heistä, kertoi Frazier liikuttuneena.

Frazier itse ei ole juuri viihtynyt julkisuudessa ja on antanut vain muutaman haastattelun tapaukseen liittyen. Hän iloitsi valamiesten ratkaisusta Facebookissa.

– Itkin juuri niin kovaa, Frazier kirjoitti.

– Se, että hän on syyllinen kaikissa kolmessa syyttessä! Kiitos luoja, kiitos, kiitos, kiitos. George Floyd me teimme sen! Oikeus on toteutunut.