Intian koronahelvetti syvenee: ”Minne tahansa katsot, näet ambulansseja ja ruumiita”

Intiassa on todettu viime päivinä yli 200 000 uutta tartuntaa päivässä. Kuolemien määrä on ollut noin 1 000 päivässä, joskin monet asiantuntijat ja intialaismedia ovat kyseenalaistaneet viralliset luvut.

Potilaita käännytetään sairaaloiden ovilta, krematoriot käyvät täydellä teholla ja tilanne koronavirusepidemian toisen aallon kourissa olevassa Intiassa pahenee entisestään, BBC uutisoi.

Varanasissa asuvan Vimal Kapoorin 70-vuotias äiti kuoli koronaviruksen aiheuttamaan tautiin torstaina. Kapoor kuvaili tilannetta pelottavaksi.

– Olen nähnyt aivan liikaa ihmisiä kuolemassa ambulansseihin. Sairaalat käännyttävät potilaita, koska heillä ei ole vuoteita, apteekeista on loppunut covid-19-taudin hoidon kannalta tärkeät lääkkeet ja hapesta on pulaa, Kapoor kertoi.

Kun hän vei äitinsä ruumiin krematorioon, hän näki kasan ruumiita.

– En ole koskaan aiemmin nähnyt mitään sellaista. Minne tahansa katsot, näet ambulansseja ja ruumiita.

Suojapukuun pukeutunut mies istuu ambulanssissa, jossa on kahden koronaviruspotilaan ruumiit.­

Uusia koronavirustartuntoja todettiin eniten koko epidemian aikana sunnuntaina, kun tilastoihin kirjattiin yli 275 000 uutta tartuntaa, Worldometer kertoo. Intian terveysministeriön mukaan tiistaina tilastoitiin yli 102 000 uutta tartuntaa.

Worldometerin lukujen perusteella Intian koronaviruksen ilmaantuvuus on 189 uutta tartuntaa 100 000 ihmistä kohden. Suomen vastaava luku on 79,9. Luvut voivat hieman poiketa kansallisten viranomaisten luvuista, sillä esimerkiksi Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos korjaa lukuja jälkikäteen.

Uusia kuolemia Intiassa tilastoitiin tiistaina 1 761.

Täyttä varmuutta ei ole kuitenkaan siitä, kuinka paha epidemia on, sillä kaikkien koronaan kuolleiden ei uskota päätyvän virallisiin lukuihin. Esimerkiksi Kapoorin äidin kuolintodistuksessa ei ole mainintaa koronaviruksesta.

Tilanne on erityisen paha Uttar Pradeshissa, joka on yli 200 miljoonan asukkaan väkiluvullaan Intian suurin osavaltio. Ndtv uutisoi viime viikolla, että seitsemän päivän aikana osavaltion viranomaiset olivat kertoneet 124 ihmisen kuolleen koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Kaupungin krematorioiden mukaan niihin oli kuitenkin tullut yli 400 ihmistä, jotka olivat kuolleet covid-19-tautiin. Terveysviranomaisten mukaan lukujen eron selittää se, että myös muista osavaltioista kotoisin olleita tuhkataan Uttar Pradeshissa.

Ambulansseja, jotka vievät koronaviruspotilaita hoitoon, joutuivat jonottamaan pääsyä sairaalaan Ahmedabadissa.­

Myös muissa osavaltioissa on epäselvyyksiä sen suhteen, kuinka moni on todella kuollut covid-19-tautiin. Esimerkiksi Gujaratin Suratissa pelkästään kahdessa krematoriossa tuhkattiin yli 100 ruumista päivässä covid-19-protokollan mukaan. Covid-19-protokollaa käytetään, kun tuhkattavalla henkilöllä on vahvistettu tai epäilty koronavirustartunta. Samaan aikaan kaupungin viranomaiset ilmoittivat kuolleiden määräksi noin 25, CNN uutisoi.

Viranomaiset ovat syyttäneet lukujen eroja muun muassa sillä, että krematorioissa tuhkataan varmuuden vuoksi ihmisiä covid-19-protokollaa käyttäen, vaikka koronavirustartunnasta ei olisi varmuutta. Kuitenkin myös kuolleiden määrä vaikuttaa kasvaneen.

Terveydenhuollon työntekijä tarkistaa koronapotilaan happitasot.­

Suratissa Ashwinikumarin krematoriota pyörittävän säätiön edustaja Prashant Kabrawala kieltäytyi kertomasta, kuinka monta ruumista oli tuhkattu covid-19-protokollalla. Hän sanoi, että tuhkaukset olivat kuitenkin kolminkertaistuneet viime viikkoina.

– Olen säännöllisesti käynyt krematoriolla vuodesta 1987 ja ollut mukana sen päivittäisessä toiminnassa vuodesta 2005 enkä koskaan ole nähnyt niin monia ruumiita tulossa tuhkattavaksi kaikkina näinä vuosina, Kabrawala sanoi ja huomautti, että ennen koronavirusepidemiaa alue oli kärsinyt myös muun muassa rutosta vuonna 1994 ja tuhoisista tulvista 2006.

Nainen itkee menetettyään aviomiehensä koronaviruksen aiheuttamalle taudille.­

The Lancetissa arvioitiin viime syksynä, että neljä osavaltiota, jotka raportoivat kaikista covid-19-tartunnoista 65 prosenttia, olivat rekisteröineet 100 prosenttia koronaviruskuolemista. Osavaltiot olivat Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka ja Delhi.

Biostatistiikan ja epidemiologian professori Bhramar Mukherjee sanoi CNN:lle, ettei vieläkään ole saatavilla tarkkaa kuvaa Intian koronatilanteesta.

– Valtaosaa kuolemista ei rekisteröidä, joten on mahdotonta laskennallisesti vahvistaa tietoja.