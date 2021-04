New York Times selvitti, miksi suomalaiset ovat niin onnellisia: ”Paljon mahtavia asioita”

Lehden mukaan Suomi ei ole täydellinen, mutta täällä on paljon hyviä asioita.

Amerikkalaislehti New York Timesin tuoreessa artikkelissa pohditaan, miksi Suomi listataan vuosi toisensa jälkeen maailman onnellisimmaksi maaksi. Etenkin, kun suomalaiset vitsailevat aiheesta tai suorastaan kyseenalaistavat listauksen tuloksen.

Lehti muistuttaa, ettei kaikki ole Suomessa täydellistä: äärioikeistolainen nationalismi on nousussa ja työttömyys on hieman suurempaa kuin Euroopan unionissa keskimäärin.

”Mutta Suomessa on paljon mahtavia asioita. Maan julkinen koulujärjestelmä, jossa testataan harvoin lapsia, on yksi maailman parhaimmista. Korkeakoulut ovat ilmaisia. Siellä on hyvä julkisen terveydenhuollon järjestelmä ja lastenhoito on edullista. Ja Suomi on yksi niistä Euroopan maista, joihin pandemia on vaikuttanut vähiten, mitä asiantuntijat selittävät korkealla luottamuksella hallitukseen ja rajoitusten seuraamisen vähäisellä vastustamisella”, lehden artikkelissa hehkutetaan.

YK:n onnellisuusraportissa eri maiden asukkaita pyydetään arvioimaan elämäänsä asteikolla 0–10. Raportissa tarkastellaan erilaisia hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, kuten bruttokansantuotetta, terveyttä, korruptiota ja sosiaalisia tukiverkostoja.

Lisäksi vastaajilta kysytään muun muassa, ovatko he hymyilleet tai nauraneet edellisenä päivänä ja oliko heitä kohdeltu kunnioittavasti.

Vastaajia oli noin tuhat jokaisesta maasta. Kaiken kaikkiaan listauksessa oli mukana 149 valtiota.