CDU:n puheenjohtaja Armin Laschetista puolueensa ehdokas liittokansleriksi – ehdokkuudesta kilpaillut sisarpuolueen johtaja hyväksyi tappionsa

Lachet nousee CDU:n liittokansleriehdokkaaksi ensi syksyn vaaleissa.

Saksassa kristillisdemokraattien liittokansleriehdokkaaksi tulee CDU:n puheenjohtaja Armin Laschet. Asia ratkesi, kun sisarpuolueen, baijerilaisen CSU:n puheenjohtaja Markus Söder ilmoitti tiistaina hyväksyvänsä CDU:n johdon päätöksen tukea Laschetia.

– Arpa on heitetty. Armin Laschet on liiton liittokansleriehdokas, Söder sanoi Reutersin mukaan viitaten CDU:n ja sisarpuolueen CSU:n liittoon.

– CDU kokoontui eilen ja teki päätöksen. Me hyväksymme sen ja kunnioitan sitä, Söder sanoi.

Hän kertoi soittaneensa Laschetille ja onnitelleensa tätä.

– Me tarjosimme hänelle täyden tukemme. Me tuemme häntä ilman kaunaa ja kaikella voimallamme.

CDU:n johto kokoontui maanantai-iltana käsittelemään kristillisdemokraattien kansleriehdokasvalintaa Laschetin ja Söderin välillä. Laschet sai johdon tuen yli kuusi tuntia kestäneiden keskusteluiden jälkeen.

Laschet olisi tavallisesti ollut CDU:n selvä vaihtoehto liittokansleriehdokkaaksi. Söder kuitenkin ilmoitti 11. huhtikuuta olevansa käytettävissä liittokansleriehdokkaaksi.

Söderiä on kuvailtu karismaattiseksi ja hän on Laschetia suositumpi kansalaisten keskuudessa. Laschet on puolestaan kärsinyt uskottavuusongelmasta.

CDU:n johto oli jo aiemmin ilmoittanut tukevansa Laschetia liittokansleriehdokkaaksi. Tuolloin Söder ei kuitenkaan vielä halunnut perääntyä, vedoten kannatuskyselyiden tuloksiin ja CDU:n ja CSU:n päättäjiltä saamaansa tukeen.