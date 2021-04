Selvästi suurin osa tehohoidossa olevista koronapotilaista on miehiä. Potilaiden keski-ikä on 63 vuotta.

Tehohoidon tarve on kasvanut Ruotsissa koronavirusepidemian kolmannen aallon aikana.­

Ruotsissa tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä kasvaa edelleen. Viime päivinä tehohoitoon on tullut päivittäin noin 20 uutta potilasta ja tehohoidossa olevien määrä uhkaa pian ylittää tammikuun alun luvut.

Tehohoitolääkäri ja tehohoitorekisteristä vastaava Johnny Hillgren kertoo TT:lle, että vielä ei ole näkyvissä merkkejä tilanteen parantumisesta.

– Se näyttää hieman erilaiselta ympäri maata, mutta joillain alueilla tilanne on todella kireä juuri nyt emmekä näe, että luvut olisivat kääntyneet laskuun.

Selvästi suurin osa, kolme neljäsosaa, potilaista on miehiä. Potilaiden keski-ikä on 63 vuotta.

Ruotsissa sairastumisesta tehohoitoon joutumisen välillä on keskimäärin 10,9 päivää. Koska tartuntojen määrä on yhä kasvussa, on riski, että myös tehohoidossa olevien määrä kasvaa.

– Epävarmuus on suurta, mutta toivottavasti olemme nyt kolmannen aallon huipulla, mutta kuten sanottua, emme tiedä sitä, Hillgren sanoo.

Tehohoitorekisterin mukaan vuosi sitten keväällä tehohoidossa oli yhden päivän aikana pahimmillaan jopa yli 500 potilasta. Luvut laskivat hitaasti, mutta alkusyksyllä koronapotilaita oli tehohoidossa enää vajaa parisenkymmentä päivässä.

Loppusyksyllä alkaneen toisen aallon myötä myös tehohoidon tarve lisääntyi. Pahimmillaan tammikuun alkupuolella tehohoidossa oli reilu 380 potilasta päivässä.

Viime päivinä on kuitenkin ylitetty toisen aallon kovimmat luvut. Tiistaina tehohoidossa on Ruotsissa ollut koronaviruksen takia 412 potilasta. Luvussa ovat mukana aiemmin raportoidut ja tiistaina raportoidut. Maanantaina vastaava luku oli 416.

Viime viikolla uutisoitiin, että Ruotsista oli tullut Euroopan pahin koronapesäke, kun tarkasteltiin uusien tartuntojen ilmaantuvuutta.

Uumajan yliopiston virologian professori ja Norlannin yliopistollisen sairaalan ylilääkäri Fredrik Elgh ja Karoliinisen instituutin tartuntatautien professori Anders Björkman totesivat Ruotsin olevan koronavirusepidemian kolmannessa aallossa.

– Näin voidaan todellakin sanoa. Sairaalahoitoa tarvitsevien määrä ja tehohoidossa olevien potilaiden määrä ovat tasaisesti nousseet samaan aikaan tartuntalukujen kanssa, Elgh sanoi.

Elghin mukaan Ruotsin koronatilanteeseen vaikuttivat useat tekijät, kuten koronaväsymys, epäselvät suositukset ja rajoitukset sekä brittimutaatio. Björkman piti suurimpana selittävänä tekijänä brittimutaatiota, jonka tarttuvuutta Ruotsissa oli mahdollisesti aliarvioitu.

– Avainkysymys on, että tämä virus on yli 50 prosenttia tarttuvampi ja se saa tämän aikaan, Björkman sanoi.