Kymmenillä New Delhistä Hongkongiin samalla koneella lentäneillä ihmisillä on todettu karanteenin aikana koronavirustartunta. Hongkongin viranomaisten mukaan tartuntoja on todettu jo noin 50.

Kaikki positiivisen testituloksen saaneet lensivät Hongkongiin huhtikuun 4. päivänä intialaisen Viastaran lennolla. Kyseiseen konetyyppiin mahtuu yhteensä vajaat 200 matkustajaa, mutta Hongkongin viranomaiset eivät ole kertoneet, montako matkustajaa koneessa oli.

Hongkongiin saapuvia odottaa pakollinen kolmen viikon karanteeni, mikä on yksi maailman tiukimmista rajoitustoimista. Lisäksi saapujien on osoitettava todistus negatiivisesta testituloksesta.

Lennolla olleiden tartunnat tulivat ilmi karanteenin aikana.

Hongkongissa tartunnat on saatu pidettyä pääosin kurissa ja päivittäiset tartuntamäärät ovat olleet pienempiä kuin lennolla tähän asti todettu lukema. Intiassa sen sijaan tilanne on kehittynyt viime aikoina erittäin vakavaan suuntaan ja tiukkoja rajoituksia on otettu jälleen käyttöön.

Hongkongin viranomaiset ovat kieltäneet kahdeksi viikoksi kaikki lennot Intiasta, Pakistanista ja Filippiineiltä, ja maat on luokiteltu äärimmäisen korkean riskin maiksi.

Myös Mumbaista Hongkongiin saapuneilla lennoilla on todettu useita virustartuntoja.