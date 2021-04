Tshekkiläisministeri avaa ammusvaraston räjähdystutkintaa brittikanavalle: ”Jotain yksinkertaisesti meni pieleen”

Ulkoministeri Haaviston mukaan Tshekin tapaus vaikuttaa huolestuttavalta, jos alustavat tiedot pitävät paikkansa.

Tshekissä seitsemän vuoden takaisesta ammusvaraston räjähdyksestä kului pitkään ennen kuin viranomaisten tutkinnassa palapelin palat alkoivat asettua kohdalleen.

Pitkä tutkinta johti siihen, että viikonloppuna Tshekki kertoi karkottavansa 18 venäläisdiplomaattia, jotka ovat Tshekin mukaan Venäjän sotilastiedustelun (GRU) ja Venäjän ulkomaantiedustelun (SVR) vakoojia. Maan mukaan on olemassa todisteita, jotka yhdistävät GRU:n upseerit ammusvarikon räjähdykseen Vrbeticen kylässä vuonna 2014.

Tshekin ulkoministerinä väliaikaisesti toimiva sisäministeri Jan Hamacek avasi maanantaina tapauksen yksityiskohtia brittiläisen Sky News -uutiskanavan haastattelussa.

Hamacekin mukaan on luultavaa, että maan itäosassa sijainnut ammusvarasto päätyi räjähdyksen kohteeksi vahingossa, ja oikea kohde oli ammustoimitus, jonka oli tilannut bulgarialainen asekauppias.

– Luulemme, että suunnitelmana ei ollut tuhota sitä (toimitusta) Tshekissä, vaan tarkoituksena oli tuhota se matkalla Bulgariaan ja jotain yksinkertaisesti meni pieleen heidän puolellaan, Hamacek arvioi Sky Newsille.

Hamacekin mukaan on epäilyksiä siitä, että asetoimitus kiinnitti venäläisten huomion, koska se saattoi olla matkalla paikkaan, jossa ammuksia olisi käytetty Venäjän intressejä vastaan.

– Me epäilemme Ukrainaa tai Syyriaa, Hamacek sanoi Sky Newsille.

Lokakuussa 2014 tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli kaksi Tshekin kansalaista. Tukikohdassa tapahtui toinen räjähdys myöhemmin saman vuoden joulukuussa.

Tshekin hallitus ilmoitti maanantai-iltana, ettei Venäjän valtiollinen ydinenergiayhtiö Rosatom ole enää tapauksen vuoksi mukana Dukovanyyn suunnitteilla olevan uuden ydinvoimalayksikön tarjouskilpailussa.

Tshekki toivoo solidaarisuutta

Hamacek kertoi Twitterissä pyytäneensä ministerikollegoiltaan solidaarisuutta maanantaisessa ulkoministerikokouksessa.

– Olkoon se EU- tai kansallisia julkilausumia tai venäläisten tiedustelu-upseerien karkotuksia eurooppalaiselta maaperältä, Hamacek kirjoitti.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoi Tshekin tapauksen olevan vielä hyvin tuore ja odottavansa vielä lisätietoja asiasta. Jos alustavat tiedot pitävät paikkansa, niin tapaus vaikuttaa Haaviston mukaan huolestuttavalta.

– Tämä tuntuu erittäin huolestuttavalta, että on ollut seitsemän vuotta sitten tällainen tapaus, jossa vielä kaksi ihmishenkeä on menetetty ja tapauksen tutkinnassa on sitten päädytty siihen, että venäläisillä on ollut tällainen rooli, kuten tshekit sanovat, Haavisto pohti.

Venäjä ei yhdy Tshekin näkemykseen

Venäjä kommentoi maanantaina pitävänsä venäläisdiplomaattien karkotusta Tshekistä provokatiivisena ja epäystävällisenä tekona. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskovin mukaan Venäjä ei yhdy Tshekin näkemykseen siitä, että karkotetut diplomaatit olisivat vakoojia.

Vastalauseena Venäjä on ilmoittanut karkottavansa 20 työntekijää Tshekin Moskovan-suurlähetystöstä.