Kaikki matkustaminen pois Vanuatun pääsaarelta kiellettiin sen jälkeen, kun maan ainoalle ruumishuoneelle reilu viikko sitten viedystä vainajasta löytyi koronavirus.

Rantaan ajautunut filippiiniläisen merimiehen ruumis on saanut Tyynellämerellä sijaitsevan Vanuatun saarivaltion ryhtymään tiukkoihin varotoimiin sen jälkeen, kun testit osoittivat vainajan kantaneen koronavirustartuntaa. Asiasta uutisoivat muun muassa Radio New Zealand, CNN sekä AFP.

Maanantaina Vanuatu kielsi kaiken matkustamisen pois pääsaareltaan Efatelta kolmen päivän ajaksi. Merimiehen ruumis löydettiin Efaten rannikolta, läheltä pääkaupunki Port Vilan satamalaituria 11. toukokuuta.

Samana päivänä Port Vilasta lähteneellä, Britanniaan liputetulla tankkerialuksella huomattiin yhden miehistön jäsenen puuttuvan joukosta. Vanuatun satamaviranomaiset määräsivät tankkerin palaamaan satamaan ja käynnistivät etsintä- ja pelastusoperaation merimiehen löytämiseksi.

Ruumiin löydyttyä Vanuatun viranomaiset takavarikoivat koko tankkerin miehen kuoleman tutkinnan ajaksi. Hänen kuolinsyynsä ei ole toistaiseksi selvillä, kuten ei myöskään hänen mereen joutumisensa syy.

Merimiehen koronatartunnan vahvistanut pääministeri Bob Loughman kehotti pääkaupungissa asuvia kansalaisia menemään vapaaehtoisesti koronatesteihin sekä kertoi mahdollisten tartuntojen jäljityksen alkaneen.

Jäljitykseen liittyen maan johtava terveysviranomainen Russell Tamata vahvisti, että 16 ihmistä oli suljettu karanteeniin paikalliseen hotelliin. Suurin osa heistä on poliiseja, jotka olivat paikalla Pangon rannalla ruumiin löydyttyä sieltä reilu viikko sitten.

Efaten saari on Vanuatun pääsaari, jolla myös pääkaupunki Port Vila sijaitsee.­

Tamata kuitenkin huomautti maan sisäisten tartuntojen riskin olevan pieni. AFP:lle nimettömänä puhuneen lähteen mukaan poliisit ja muut tankkerin miehistön jäsenet olisivat saaneet koronavirustestistä negatiivisen tuloksen.

Pääministeri Loughman vetosi kansalaisiin, jotta he pitäisivät kiinni turvaväleistä ja muista koronan leviämistä estävistä toimista.

Monen muun Tyynenmeren pienen saarivaltion tavoin Vanuatu on selvinnyt tähän mennessä koronapandemiasta hyvin. Reilun 300 000 asukkaan maassa on raportoitu vain kolme koronatartuntaa, jotka kaikki on löydetty matkailijoilta rajanylitysten yhteydessä.

IS haastatteli Vanuatun julkisen terveydenhuollon johtajaa Len Tarivondaa viime lokakuussa, jolloin maa oli vielä yksi harvoista kokonaan koronatartunnoilta säästyneistä valtioista. Tarivonda kertoi tuolloin koronalta säästymisen salaisuudeksi maan syrjäisen sijainnin sekä hallituksen nopean reagoimisen uhkaan.

Tarivondan mukaan 83:sta saaresta koostuvalla Vanuatulla oli ollut myös onni matkassa. Samalla hän muistutti, että koronan leviäminen olisi tuhoisaa maassa, jossa jokaisella kuudella hallintoalueella on kullakin vain yksi sairaala.

– Terveydenhuoltojärjestelmämme on kapasiteetiltaan rajallinen ja olemme nähneet mitä covid-19 voi saada aikaan jopa rikkaissa maissa kuten Yhdysvalloissa. Emme tiedä, miten voisimme vastata siihen, jos tartuntatapauksia alkaisi ilmetä laajalti. Päätavoitteenamme onkin pitää korona kokonaan poissa maastamme, Tarivonda sanoi IS:lle.

Vanuatun oppositiojohtaja Ralph Regenvanu kritisoi hallitusta siitä, että tiukoista turvatoimista ja varautumisesta huolimatta kukaan ei osannut varautua siihen, että virus voisi tulla maahan myös rantaan ajautuvan ruumiin mukana.

– Emme osanneet ennakoida sitä, että koronavirusta voisi kantaa ruumis, joka ajautuu rantaan ja viedään maan ainoalle ruumishuoneelle, jonne ihmiset kokoontuvat päivittäin suremaan, Regenvanu twiittasi.