Tshekin poliisi etsii venäläis­agentteja, joita on syytetty Salisburyn myrkky­iskusta – vyyhdin taustalla ammus­varikon räjähdys vuonna 2014

Tshekin pääministerin mukaan on olemassa selviä todisteita, jotka yhdistävät Venäjän sotilastiedustelun GRU:n upseerit räjähdykseen.

Tshekin poliisi on julkaissut kuvat miehistä, joiden epäillään olleen paitsi Salisburyn myrkkyiskun myös Tshekissä vuonna 2014 tapahtuneen räjähdyksen takana.­

Tshekin hallitus ilmoitti lauantaina karkottavansa 18 venäläistä diplomaattia, joita Tshekki pitää Venäjän sotilastiedustelun (GRU) ja Venäjän ulkomaantiedustelun (SVR) vakoojia. Venäjä ilmoitti karkottavansa vastineeksi 20 Tshekin suurlähetystön työntekijää.

Tshekin poliisi on kertonut etsivänsä kahta miestä, joita on aiemmin syytetty Britanniassa kaksoisagentti Sergei Skripalin myrkytyksestä Salisburyssä vuonna 2018.

Vyyhdin taustalla on ammusvarikon räjähdykset vuonna 2014 Tshekin Vrběticessä. Ensimmäinen räjähdys tapahtui 16. lokakuuta ja siinä kuoli kaksi ihmistä. Toinen räjähdys tapahtui 3. joulukuuta.

Tshekin pääministeri Andrej Babish sanoi lauantaina, että on olemassa selviä todisteita, jotka yhdistävät GRU:n upseerit räjähdykseen.

Poliisi tutki räjähdyspaikkaa robotin avulla.­

The Timesin mukaan Tshekki aikoo toimittaa sekä Natolle että Euroopan unionille muistion, jossa esitellään todisteita siitä, kuinka venäläinen vakoilijarinki, sotilastiedustelun yksikkö 29155 on suorittanut hyökkäyksiä ympäri Eurooppaa. Lehden mukaan poliisi epäilee, että ammusvarikon räjähdysten tarkoituksena on ollut estää bulgarialaista asekauppiasta viemästä aseita venäläisten tukemia kapinallisia vastaan taisteleville ukrainalaisjoukoille.

The Timesin mukaan syksyllä 2014 ammusvarikon omistajalle pyydettiin lähetetyssä sähköpostissa pääsyä Tadžikistanin kansalliskaartin, jolla oli aseita kyseisellä varikolla, tarkastajille. Sähköpostiviestiin oli liitetty kuvat kahden miehen passeista. Passikuvat täsmäsivät Skripalin myrkyttäjiksi uskottujen miesten Aleksandr Mishkinin ja Anatoli Tshepigan kuviin.

Mishkinin ja Tshepigan on väitetty kuuluvan 29155-yksikköön. Miehet tunnetaan paremmin peitenimillään Aleksandr Petrov ja Ruslan Boshirov.

Tshekin poliisin mukaan miehet käyttivät peitenimiä ja Mishkinin kuvalla varustetussa moldovalaisessa passissa luki Nikolai Popa ja Tshepigan tadžikistanilaisessa passissa luki Ruslan Tabarov.

Tshekkilehti Respektin mukaan poliisi on vahvistanut, että molemmat miehet saapuivat Tshekkiin 11. lokakuuta 2014 Aeroflotin reittilennolla Moskovasta. He lähtivät maasta 16. lokakuuta, lentäen Itävallan kautta takaisin Moskovaan. Respektin mukaan miehet käyttivät maahan saapuessaan samoja peitenimiä kuin neljä vuotta myöhemmin Britanniassa.

Suur-Lontoon poliisin julkaisema kuva Skripalin myrkyttäjiksi uskotuista miehistä.­

Lehti sanoo poliisin selvittäneen, että ammusvarikolle saapui aseita, jotka bulgarialaisen asekauppiaan Emilian Gebrevin oli määrä ostaa. Gebrevin uskotaan myyneen aseita ukrainalaisjoukoille, jotka taistelivat Venäjän tukemia kapinallisia vastaan. Tutkintaa lähellä olevan lähteen mukaan räjähdyksen ei todennäköisesti ollut tarkoitus tapahtua Tshekissä vaan jossain toisessa maassa aseiden kuljetuksen aikana.

Puoli vuotta räjähdyksen jälkeen Gebrev sairastui vakavasti Bulgarian Sofiassa ja vajosi koomaan. Myös hänen poikansa ja toinen aseteollisuudessa mukana oleva henkilö sairastuivat. Syyksi epäillään myrkytystä tuntemattomasta aineesta.

Tapauksesta käynnistettiin tutkinta vuonna 2019, kun kävi ilmi, että Skripalien myrkytykseenkin yhdistetty venäläinen oli ollut Gebrevin myrkytyksen aikoihin Bulgariassa. Kansalaisjournalistiryhmä Bellingcat ja Britannian yleisradioyhtiö BBC uutisoivat vuonna 2019, että Skripalien myrkytyksen tekijöiden ryhmää johti Sergei Fedotov -nimellä esiintynyt Denis Sergejev.