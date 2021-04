Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukashenka vihjailee myös tehneensä yhden koko valtakautensa tärkeimmistä päätöksistä, joka liittyy siihen, että ulkovaltiot ja oppositio eivät tule onnistumaan aikeissaan ”vaikka minua ei olisikaan”.

Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukashenka kertoi lauantaina omille luottotoimittajilleen hyvin värikkäästi vallankaappaussuunnitelmista, jotka oli väitetysti juonittu hänen syrjäyttämisekseen ja jopa surmaamisekseen.

Lukashenkan mukaan hän oli tiennyt suunnitelmista jo pidemmän aikaa, mutta hän oli vaiennut niistä tarkoituksella, jotta Valko-Venäjän ja Venäjän turvallisuuspalvelut ehtivät pidättää salaliiton suunnittelijat.

– Miksi vaikenin? En halunnut puhua itsestäni, perheestäni ja lapsistani. Heillä oli tähtäimessään myös lapset. Oli aikeissa kaapata lapsi, toinenkin, miten olisivat onnistuneet, Lukashenka kertoi tv-kameroiden edessä.

(Lukashenka kertoi väitetystä vallankaappaushankkeesta.)

Lukashenkan mukaan vallankaappausjuonittelijoiden aikeena oli sulkea hänet ensin kellariin.

– Laitamme kellariin. Niin, Homelin aluella oli jo kellarikin valmisteltuna. Me pidätimme ryhmän ja he näyttivät meille, kuinka he kaiken suunnittelivat, Lukashenka kuvaili.

Lukashenkan väitteiden mukaan vallankaappaus- ja hyökkäyssuunnitelmissa olivat mukana myös Yhdysvaltain turvallisuusviranomaiset, jotka olivat saaneet luvan hankkeeseen Yhdysvaltain korkeimmalta johdolta.

– Ilmeisesti CIA, FBI, en tiedä tarkkaan, ketkä amerikkalaiset olivat mukana. Me havaitsimme heidän halunsa tulla Minskiin ja ryhtyä järjestämään hyökkäystä presidenttiä ja hänen lapsiaan vastaan. Ilmoitimme omia kanaviamme pitkin Venäjälle ja me saimme heidät kiinni Moskovassa, Lukashenka sanoi.

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB tiedotti puolestaan, että he ovat ottaneet Moskovassa kiinni kaksi henkilöä, joiden epäillään suunnitelleen Valko-Venäjälle sotilasvallankaappausta ja Lukashenkan fyysistä eliminoimista.

Pääepäillyt ovat FSB:n mukaan Yhdysvaltain ja Valko-Venäjän kaksoiskansalaisuuden omaava juristi Juri Zenkovitsh ja Lukashenkan presidentinhallinnossa 1990-luvun puolivälissä toiminut valkovenäläinen kirjallisuudentutkija ja oppositioaktivisti Aleksandr Feduta. Valko-Venäjän valtiollinen tv-kanava esitti pian myös videon, jossa näkyy Zenkovitshin ja Fedutan pidätys Moskovassa.

(Alla videolla näkyy väitettyjen vallankaappausjuonittelijoiden pidätys Moskovassa.)

Lukashenka kertoi väitetyn vallankaappausjuonen yhteydessä myös ”erittäin tärkeästä päätöksestä”, jonka hän on tehnyt ja jonka hän aikoo julkistaa pian. Lukashenka antoi ymmärtää, että kyseinen päätös liittyy nimenomaan siihen, että sillä estetään ulkovaltojen ja opposition juonittelu Valko-Venäjää vastaan, vaikka häntä itseään ei enää olisikaan.

– Olen tehnyt ratkaisun ja me muotoilemme sen ja lähiaikoina minä kerron sen julkisuuteen. Siitä tulee yksi minun puoli vuosisataa kestäneen presidenttikauteni tärkeimmistä päätöksistä. Siitä tulee hyvin vakava päätös, Lukashenka sanoi.

Lukashenkan mukaan päätös julkistetaan todennäköisesti presidentin asetuksen muodossa.

– Eli toisin sanoen, vaikka minua ei olisikaan, sanon kansanomaisesti, että vain minun kuolleen ruumiini yli, niin he (oppositio) eivät tule onnistumaan missään, Lukashenka sanoi.

Lukashenkan puhetyyli on hyvin poukkoileva ja värikäs normaalistikin, mutta nyt hänen ilmoituksensa oli vielä tavallistakin erikoislaatuisempi. Väistämättä mieleen tulee kuitenkin se, että Lukashenka vihjaa tehneensä ratkaisun oman presidenttikautensa jatkon suhteen ja mahdollisesti myös Valko-Venäjän ja Venäjän valtioliiton syventämisen suhteen.

Kreml ilmoitti jo aiemmin, että Lukashenka saapuu torstaina 22. huhtikuuta Moskovaan presidentti Vladimir Putinin vieraaksi. Sitä ennen Putin pitää keskiviikkona 21. huhtikuuta ”erittäin tärkeäksi” kuvatun linjapuheen Venäjän parlamentin molemmille kamareille ja maa johtoeliitille.

Yksi vaihtoehto on, että Putin ilmoittaa tuolloin tulevista valtioliittojärjestelyistä tai Valko-Venäjän väitetysti kaipaamista uusista turvallisuustoimista liittyen muun muassa nyt ilmoitettuun ”värivallankumoushankkeeseen”.

Vladimir Putin ja Aljaksandr Lukashenka tapasivat toisensa helmikuussa Sotshissa ja kävivät kelkka-ajelulla.­

Valko-Venäjän opposition ja tutkijoiden piiristä Lukashenkan väitettyyn salamurhahankkeeseen ja vallankaappausyritykseen on ehtinyt tulla jo epäileviä lausuntoja.

Valkovenäläinen toimittaja Hanna Liubakova kertoo Twitterissä, että hän oli sattumalta puhunut ystävänsä kanssa juuri vähän aikaa sitten siitä, että Lukashenkan saattaa tulla julkisuuteen salamurhaväitteillä nostaakseen omaa profiiliaan.

(Liubakovan twiitit ovat alla.)

Kun Liubakovalta kysyttiin Twitterissä, uskooko Valko-Venäjällä kukaan Lukashenkan kertomiin tarinoihin, Liubakova vastasi, että asenne on suunnilleen sellainen, että kaikki on silkkaa potaskaa.

Liubakovan mukaan Lukashenkan esittämät tarinat kertovat vainoharhaisuudesta, mutta Venäjän niille antama uskottavuustuki kertoo siitä, että tarinoita saatetaan käyttää myös perustelemaan tilanteen kärjistämistä länttä ja Ukrainaa vastaan.

Liubakova on tehnyt paljon artikkeleita Valko-Venäjän opposition kohtaamasta vainosta ja avustanut myös maanpaossa olevaa presidenttiehdokasta Svjatlana Tsihanouskajaa viestintäasioissa.

Venäjällä toimiva oppositiomielinen Dozhd-televisiokanava kertoo, että Valko-Venäjällä ei uskota Lukashenkan tarinoihin salamurhahankkeesta häntä ja hänen lapsiaan vastaan.

Dozhdin haastattelema politiikantutkija Jekaterina Glod kertoi, että Lukashenka käytti jo vuonna 1994 väitettyä salamurhahanketta hyväkseen siinä vaiheessa, kun hän pyrki ensi kertaa presidentiksi. Sittemmin kuitenkin paljastui, että hanke oli lavastettu ja sillä kerättiin tarkoituksella ihmisten sympatiaa Lukashenkalle.

Glodin mukaan Valko-Venäjällä epäillään myös nyt vahvasti Lukashenkan tuoreita väitteitä. Kaiken lisäksi nyt pidätetyt henkilöt ovat kaukana nykyisen opposition aktiivitoiminnasta eivätkä väitteet aikeista ole ylipäätään uskottavia.

Ren-television haastattelema politiikantutkija Andrei Kazakevitsh sanoi niin ikään, että nyt pidätetyt Zenkovitsh ja Feduta eivät ole tunnettuja minkäänlaisesta ääriajattelusta.

– Feduta on entinen poliitikko, joka ei ole koskaan herättänyt huomiota minkäänlaisella ekstremismillä. Häntä on pidetty Valko-Venäjän opposition piirissä maltillisena. Kaiken kaikkiaan hän on henkilö, joka on kaukana turvallisuuspalveluista, armeijasta ja kaikenlaisesta väkivallasta: On vaikea kuvitella häntä henkilönä, joka päättäisi eliminoida fyysisesti Lukashenkan, Kazakevitsh sanoi.

Kazakevitsh sanoo tuntevansa Zenkovitshia vähemmän, mutta sen tiedon perusteella mitä hänellä on, myöskään tämä ei vaikuta olevan väkivaltaisten toimien kannattaja.