Brasilia kehottaa nuoria naisia lykkäämään raskautta koronan takia

Naisia suositellaan odottamaan, jos mahdollista.

Brasiliassa terveysviranomaiset kehottavat nuoria naisia lykkäämään raskautta, kunnes koronaviruspandemian huippu laantuu. Maassa jylläävä virusmuunnos näyttää aiheuttavan erityisen vaikean taudin juuri raskaana oleville.

Brasilian koronatilanne on maailman vaikeimpia. Kuolleita on lähes 370 000 ja sairaaloissa on pulaa lääkkeistä ja välineistä.

– Jos mahdollista, lykätkää raskautta vähän parempaan ajankohtaan, virkamies Raphael Parente Brasilian terveysministeriöstä sanoi tiedotustilaisuudessa perjantaina. Lausunnoista kertoi muun muassa naistenlehti Claudia.

– Selvää on, ettei näin voi sanoa 42–43-vuotiaalle, mutta nuoremman naisen, joka voi valita raskautensa ajankohdan, olisi hyvä odottaa vähän kunnes tilanne on rauhallisempi.

Raphael Parente kertoi suosituksesta tiedotustilaisuudessa perjantaina.­

Parenten mukaan suositus johtuu sekä terveydenhoitojärjestelmän kuormituksesta että maassa leviävästä, helposti tarttuvansa P1-virusmuunnoksesta.

Raskauksien määrä väheni Brasiliassa myös vuoden 2016 zikavirusepidemian aikana, mutta nousi sen jälkeen, Parente muistutti. Odottavan äidin zika-tartunnan uskotaan aiheuttaneen sikiöille mikrokefaliaa eli pienipäisyyttä ja keskushermoston kehityshäiriöitä.