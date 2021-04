Putin julkaisi tulonsa ja omaisuutensa – mukana legendaarinen neuvostokeksintö

Venäjän sosiaalisessa mediassa ilkutaan Skif-peräkärrylle, jonka Vladimir Putin listaa vuodesta toiseen osaksi erittäin vaatimatonta omaisuuttaan.

Presidentti Vladimir Putin on ilmoittanut viralliset tulonsa ja omaisuutensa, kuten Venäjällä julkisessa poliittisessa virassa olevat henkilöt joutuvat tekemään lain mukaan kerran vuodessa.

Veroilmoituksen mukaan Putin tienasi vuonna 2020 hieman vajaat 10 miljoonaa ruplaa, mikä vastaa ruplan tämän hetken kurssilla noin 110 000 euroa.

Uutistoimisto Ria Novostin mukaan Putinin omaisuusluettelo ei ole muuttunut viime vuodesta. Hänellä on omistuksessaan asunto, jonka pinta-ala on 77 neliömetriä ja siihen kuuluva 18-neliöinen autotalli. Putin omistaa myös kolme autoa (kaksi Gaz M21 Volgaa ja Lada Nivan) sekä auton peräkärryn merkkiä Skif.

Lisäksi Putinilla on käytössään 153,7 neliömetrin suuruinen asunto ja siihen kuuluva 18-neliöinen autotalli, mutta ne eivät ole hänen omistuksessaan varsinaisesti, tämä käy ilmi Kremlin sivuilta.

(Snob-lehti havainnollisti twiitissään Putinin omaisuuden.)

Putinin peräkärryn tarkempaa mallia ei ole kerrottu, mutta Skif on legendaarinen neuvostoaikainen keksintö. Aiemmissa omaisuusilmoituksissaan Putin on kertonut peräkärryn olevan vuosimallia 1987.

Yksi tunnetuimpia Skif-malleja on perävaunu, jonka voi koota nopeasti käteväksi retkeilyteltaksi. YouTubesta löytyy jopa harvinainen neuvostoaikainen mainosfilmi, jossa havainnollistetaan telttaperävaunun kätevyyttä.

(Alla on Skif-M -telttaperäkärryn mainosfilmi vuodelta 1975.)

Putin näyttää pudonneen myös todelliseen palkkakuoppaan, sillä kaikki hänen lähipiirissään olevat viranhaltijat tienaavat reilusti häntä enemmän.

Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov ilmoitti viime vuoden tuloikseen hieman reilut 12,5 miljoonaa ruplaa, mikä vastaa liki 140 000 euroa. Toisin sanoen Peskov ansaitsi noin 30 000 euroa enemmän kuin esimiehensä Putin.

Venäjän presidentinhallinnossa monet avustajat ja neuvonantajat tienaavat niin ikään huikeasti päämiestään enemmän.

Putinin avustaja Igor Levitin ilmoitti viime vuodelta 43 miljoonan ruplan (477 000 e) tulot ja presidentinhallinnon varajohtaja Sergei Kirienko 30,5 miljoonan ruplan (339 000 e) tulot. Presidentinhallinnon päällikön Anton Vainon tulot olivat maltillisemmat, mutta silti enemmän kuin Putinilla: liki 12,2 miljoonaa ruplaa eli noin 135 000 euroa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin tienaa vähemmän kuin hänen lehdistösihteerinsä Dmitri Peskov.­

Kreml ei ole millään tavalla selittänyt, kuinka maan vaikutusvaltaisinta virkaa tekevä presidentti saattaa ansaita niin paljon vähemmän kuin hänen alaisuudessaan olevat henkilöt. Tosin Putinin ansiot olivat kuitenkin kasvaneet edellisestä vuodesta liki 270 000 ruplalla eli noin 3 000 eurolla.

Noin 110 000 euron tuloillaan Putin ansaitsee jopa vähemmän kuin Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Suomessa presidentin palkkio on veroton ja se pysyy samana vuodesta toiseen, kunnes eduskunta toisin säätää. Vuonna 2013 palkkiota alennettiin Niinistön aloitteesta niin, että se on nyt 126 000 euroa.

Putin on usein verrannut itseään ”kaleeriorjaan” ja ”nöyrään palvelijaan”, joka raataa pyyteettömästi kansansa puolesta. Virallinen tulo- ja omaisuusluettelo näyttävätkin tukevan tätä mielikuvaa, mutta Navalnyi ei ole ainoa, joka on esittänyt julkisuudessa aivan toisenlaisia arvioita Putinin omaisuudesta. On jopa väitteitä, joiden mukaan Putin saattaisi olla maailman rikkain mies.

Venäjän pääministeri Mihail Mishustin tienasi kaksi kertaa niin paljon kuin presidentti Putin.­

Pääministeri Mihail Mishustin ilmoitti viime vuoden tuloikseen 19,9 miljoonaa ruplaa eli noin 220 000 euroa, mikä on kaksinkertainen summa verrattuna Putinin tuloihin.

Pääministerin paikalta syrjään siirretty Dmitri Medvedev ei jäänyt myöskään juuri Mishustinia huonommaksi, sillä hänen tulonsa olivat 18,1 miljoonaa ruplaa, mikä on hieman reilut 200 000 euroa. Medvedev on nykyisin turvallisuusneuvoston apulaispääsihteeri.

Ulkoministeri Sergei Lavrov tienasi puolestaan reilut 10,2 miljoonaa ruplaa eli hieman yli 113 000 euroa.

Duuman alahuoneen puhemies Vjatsheslav Volodin on todellinen tulokuningas, sillä hänen tienestinsä viime vuodelta olivat 84 miljoonaa ruplaa eli 930 000 euroa. Duuman ylähuoneen puhemies Valentina Matvijenko ansaitsi puolestaan 17,4 miljoonaa ruplaa eli noin 193 000 euroa.

Venäjän sosiaalisessa mediassa reagoitiin Putinin tuloilmoitukseen ironialla ja sarkasmilla, kertoo News.ru-sivusto.

– Aha, peräkärry on tallella, hajaannutaan, kirjoitti yksi.

– Haluaisin nähdä sen peräkärryn, kirjoitti toinen.

Twitterissä Putinin peräkärry herätti myös jälleen huomiota. Esimerkiksi Egor Belikov -nimellä twiittaava käyttäjä kyseli Putinilta, eikö tämä jo voisi myydä peräkärryään, ettei hänen tarvitsisi vuodesta toiseen naureskella sille presidentin omaisuusluettelossa.

Parodiasivusto USSRComeBack julkaisi puolestaan kuvamanipulaation peräkärrystä mustan auton perässä. Twiitissä Putinia kutsutaan maailman rikkaimmaksi gangsteriksi, joka vedättää hölmöjä peräkärryllään.

Moni pohti myös, käyttääkö Putin Skif-peräkärryään mahdollisena matkatelttana retkeillessään etelään Mustanmeren rannalle Gelendzhikin palatsilleen, josta oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi teki kuuluisan paljastusvideonsa. Myöhemmin tosin liikemies Arkadi Rotenberg otti vastuulleen palatsin omistamisen.

– Entä vesidisko? joku muisti ihmetellä viitaten niin kutsutun Putinin palatsin spa-osastoon.