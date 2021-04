Asukkaiden huoli piha­puussa lymyilevästä mysteeri­eläimestä naurattaa Puolassa – ”On vaikea auttaa jotakin, joka on jo paistettu”

Krakovalaisen kerrostalon asukkaiden harmiton erehdys on herättänyt huvitusta viime päivinä sosiaalisessa mediassa.

Puolassa krakovalaisen kerrostalon asukkaat huolestuivat hiljattain syvästi havaitessaan läheisessä pihapuussa oudon eläimen. Ainakin kolme epätoivoiselta kuulostanutta asukasta soitti paikalliselle eläinsuojeluyhdistykselle ja teki ilmoituksen tuntemattomasta otuksesta, joka oli jumittanut paikallaan oksanhaarassa jo ainakin kaksi päivää.

Soittajissa herätti huolta sekä eläimen hyvinvointi että mahdollinen vaarallisuus.

– Ihmiset eivät voi avata ikkunoitaan, koska he pelkäävät, että se tulee sisälle heidän asuntoihinsa. Tulkaa hakemaan se pois! soittajien joukossa ollut nainen vaati.

Kun puhelinpäivystäjä tiedusteli yhdeltä soittajista, voisiko kyseessä olla esimerkiksi petolintu, tämä epäili, että oksanhaarassa oleili ennemminkin jonkinlainen lisko kuten leguaani. Niitä ei normaalisti Puolan luonnossa vapaana käyskentele, mutta eläinsuojelutarkastaja piti mahdollisena, että kyseessä voisi olla jonkun karannut tai hylätty lemmikkilisko.

Paikan päällä tarkastajia odotti kuitenkin yllätys. Puussa todella oli jotakin, mutta kyse ei ollut liskosta, linnusta tai mistään muustakaan eläimestä.

Asukkaat saattoivat lopulta huokaista helpotuksesta, sillä syreenipuun oksanhaarassa nökötti ainoastaan yksinäinen croissant eli voisarvi, jonka joku oli mahdollisesti heittänyt ikkunasta lintuja ruokkiakseen.

– On vaikea auttaa jotakin, joka on jo paistettu, mutta ei auringon säteillä. Ja on vaikea auttaa jotakin, jonka pelkkä näkeminen jo vie meiltä jalat alta... naurusta, kirjoitti Adam-niminen eläinsuojeluvalvoja humoristisessa päivityksessä, jonka KTOZ-järjestö julkaisi tapauksesta Facebook-sivullaan.

Järjestö vahvisti myös BBC:lle, että kyseessä oli todellinen tapaus. Huumorista huolimatta KTOZ muistutti, että on edelleen tärkeää, että ihmiset pysyvät valppaina ja raportoivat sille eläinten hyvinvointiin liittyvistä huolistaan.

Sosiaalisessa mediassa mysteerieläimen lajiksi on ehditty jo määritellä puolaksi laguunia tarkoittava sana ”lagun”. Sitä sanaa otuksesta käytti eläinsuojeluyhdistykselle soittanut nainen ennen kuin hän muisti oikein tarkoittamansa leguaani-sanan.

Sinänsä harmiton sattumus on ilahduttanut monia puolalaisia elämää monin tavoin rajoittavan koronapandemian keskellä. Muun muassa kuvittaja Katarzyna Gabrysz innostui julkaisemaan sosiaalisessa mediassa taiteilijan näkemyksensä syreenipuun mysteerieläimestä.

Paikalliset kahvilat puolestaan käynnistivät ”Me syömme laguneja KTOZ:in hyväksi” -kampanjan, jonka yhteydessä ostettujen leivonnaisten tuotoista 10 prosenttia ohjataan eläinsuojeluyhdistykselle.