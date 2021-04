Synkkä ennätys lähestyy – koronatartuntojen määrä maailmalla hipoo pandemian pahimpia lukuja

WHO:n pääjohtajan mukaan tautitapaukset ja viruskuolemat lisääntyvät huolestuttavaa vauhtia.

Uusien koronavirustartuntojen viikoittainen määrä on lähes kaksinkertaistunut globaalisti viimeisen kahden kuukauden aikana ja lähestyy pandemian korkeinta tasoa, Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus varoitti perjantaina Reutersin mukaan.

– Tautitapaukset ja kuolemat lisääntyvät edelleen huolestuttavaa vauhtia, Ghebreyesus sanoi.

Maailmalla on todettu pian 140 miljoonaa koronavirustartuntaa, Worldometer on tilastoinut. Virukseen liittyviä kuolemia on todettu yli kolme miljoonaa.

Worldometerin mukaan 14. huhtikuuta todettiin toiseksi eniten tartuntoja koko pandemian aikana, jolloin maailmalla raportoitiin yli 812 000 uudesta tartunnasta. Eniten uusia tartuntoja kirjattiin ylös tammikuun 8. päivänä, jolloin Worldometerin mukaan raportoitiin yli 845 000 uudesta tartunnasta.

Worldometerin luvut saattavat hieman poiketa muiden sivustojen luvuista erilaisista tilastointitavoista tai lähteistä riippuen.

Tartuntojen lisäksi myös kuolemien määrä on kasvussa. Päivittäin raportoitujen koronakuolemien määrä on ollut kasvussa maaliskuun alkupuolelta lähtien.

BBC:n mukaan viralliset luvut kuolemista eivät kuitenkaan välttämättä paljasta koko totuutta monessa maassa. Sen sijaan ylikuolleisuudesta kertovat tilastot voivat antaa paremman kuvan koronaviruksen vaikutuksesta kuolleisuuteen, vaikka ylikuolleisuuden tutkiminen ei suoraan paljasta, kuinka moni on kuollut nimenomaan covid-19-tautiin.