Myanmarin armeija tulitti mieltään osoittaneita terveydenhuollon työntekijöitä – oppositio perusti oman hallituksensa

Palavat autonrenkaat levittivät ympärilleen mustaa savua mielenosoituksen aikana Yangonissa perjantaina. Savun tarkoituksena on estää turvallisuusjoukkoja näkemästä mielenosoittajia kunnolla.­

Myanmarissa sotilasjuntan vastustajat ilmoittivat perjantaina perustaneensa ”kansallisen yhtenäisyyden hallituksen”, jossa on mukana juntan syrjäyttämiä kansanedustajia, etnisten ryhmien edustajia sekä juntan vastaisten protestien johtohahmoja. Asiasta kerrottiin Reutersin mukaan videolla julkaistussa lausunnossa.

Juntan vastustajat julistivat perjantaina myös ”hiljaisen lakon”, johon osallistuneet jäivät kotiin kunnioittaakseen protesteissa helmikuun alun jälkeen surmansa saaneita yli 700:aa ihmistä. Lisäksi useissa kaupungeissa järjestettiin pieniä kulkueita, joihin osallistuneet olivat pukeutuneet mustiin.

Nälkäpeli-elokuvista tutusta kolmen sormen tervehdyksestä on tullut demokratia-aktivistien tunnus myös Myanmarissa.­

Maassa on vietetty tällä viikolla paikallista uuttavuotta Thingyania. Juhlaan liittyvät julkiset seremoniat on peruttu, mutta niiden sijaan kansa on käyttänyt aikansa protestoimalla.

– Saatamme tuntea olomme alakuloisiksi, koska niin monia ihmisiämme tapetaan joka päivä. Mutta emme koskaan tunne niin, että olisimme häviämässä tätä taistelua. Thingyan on kuin mikä tahansa muu vallankumouspäivä, eräs pääkaupunki Yangonin asukkaista kertoi AFP:lle nimettömänä.

Mandalayn lähellä Mogokissa protestoitiin torstaina.­

Uutistoimiston mukaan sotilaat avasivat torstaina Mandalayssa tulen mieltään osoittaneita terveydenhuollon työntekijöitä kohti. Mielenosoittajat pakenivat turvaan läheiseen moskeijaan, mutta ainakin yhden protestia sivusta seuranneen kerrottiin menehtyneen luoteihin.

Monywan kaupungissa pidätettiin tunnettu protestijohtaja Wai Moe Naing. Silminnäkijöiden mukaan miehen päälle ajettiin autolla, kun hän oli johtamassa mielenosoitusta moottoripyörällään ajaen.

Myös Myingyanin kaupungissa ammuttiin ainakin kaksi ihmistä kuoliaaksi.

Viime sunnuntaina Mogokissa järjestettiin kynttiläprotesti.­

YK:n ihmisoikeuskomissaari Michelle Bachelet varoitti aiemmin tällä viikolla, että Myanmar on ajautumassa kohti ”täysimittaista konfliktia”. Hän vertasi Myanmarin tilannetta Syyrian tilanteeseen vuonna 2011, jolloin maassa syttyi edelleen jatkuva, tuhoisa sisällissota.

Bachelet vaati lausunnossaan valtioita ryhtymään ”välittömiin, päättäväisiin ja vaikuttaviin toimiin” painostaakseen Myanmarin sotilasjohtoa lopettamaan kansalaisiin kohdistuvan sorron ja julmuudet.

Lausunnossaan Bachelet viittasi Bagon kaupungissa viime viikolla tapahtuneeseen verilöylyyn, jossa sai paikallisen AAPP-ihmisoikeusjärjestön mukaan ainakin 82 ihmistä. Mielenosoituksessa mukana ollut ja turvallisuusjoukkojen iskua todistanut 18-vuotias opiskelija kertoi CNN:lle kuitenkin arvioineensa, että surmansa sai lähemmäs 100 ihmistä.

Oppositioaktivisti Ja Marin pidätys tallentui valvontakameraan viime viikolla Bagon tapahtumien yhteydessä.­

Turvallisuusjoukkojen kerrottiin iskeneen naapuruston asukkaiden hiekkasäkeistä kaduille rakentamiin ”puolustusbunkkereihin” ja sen jälkeen taloihin, joihin osa mielenosoittajista pakeni. AAPP:n mukaan joukot käyttivät rynnäkkökiväärejä, sinkoja sekä kranaatteja lähinnä kypärillä, kaasunaamareilla ja ilma-aseilla varustautuneita mielenosoittajia vastaan.

Muun muassa Yhdysvaltain Myanmarin-suurlähetystö on tuominnut jyrkästi Bagon tapahtumat sekä sodankäyntiin tarkoitettujen aseiden käyttämisen mielenosoittajia vastaan.

Kansainvälinen kritiikki sotilasjunttaa kohtaan on kasvanut jatkuvasti sen jälkeen, kun se palasi helmikuun alussa vuosien tauon jälkeen valtaan syrjäyttämällä maan demokraattisesti valitun hallinnon ja sen johtajan Aung San Suu Kyin. Vallankaappauksesta lähtien maassa on osoitettu mieltä lähes päivittäin, ja turvallisuusjoukot ovat vastanneet protesteihin kovin ottein.

Myanmarin Britannian-lähettiläs Kyaw Zwar Min kiinnosti toimittajia Lontoossa viime viikolla, kun sotilasjuntan edustajan oli juuri uutisoitu ottaneen vallan Britannian lähetystössä Myanmarissa.­

Kaakkois-Aasian maiden johtajien on määrä keskustella Myanmarin tilanteesta huhtikuun 24. päivänä Indonesiassa järjestettävässä yhteistyöjärjestö ASEAN:in kokouksessa. Myanmarin sotilasjunttaa johtavan kenraalin Min Aung Hlaingin kokoukseen osallistumisesta on liikkunut julkisuudessa ristiriitaisia tietoja.

Perjantaina virallisesti perustetun kansallisen yhtenäisyyden hallituksen kansainvälisen yhteistyön ministeriksi nimetty lääkäri-aktivisti ”Tohtori Sasa” eli Salai Maung Taing San sanoi Reutersille, ettei ASEAN:in tulisi kutsua ”murhaajaylipäällikkö” Min Aung Hlaingia kokoukseen.