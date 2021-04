Iran ilmoittaa käynnistäneensä rikastetun uraanin tuotannon

Iran on vakuuttanut, että sen ydinohjelma on rauhanomainen.

Iran on käynnistänyt rikastetun, 60-prosenttisen uraanin tuotannon, maan atomienergiajärjestön johtaja kertoo. Hänen mukaansa rikastettua uraania tuotetaan nyt yhdeksän grammaa tunnissa.

Iran on vastikään ottanut Natanzin laitoksella uudet sentrifugit käyttöönsä. Rikastamisprosessi on ollut vastatuulessa, sillä Natanzin laitokseen on Iranin mukaan kohdistunut terroristisia hyökkäyksiä.

Maa on korostanut, ettei se peräänny uraanin rikastamisestaan ennen kuin Yhdysvallat purkaa pakotteita. Neuvottelut Iranin ydinsopimuksen jatkosta ovat käynnissä.