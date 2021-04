Ruotsi keventää koronarajoituksia – rokotetut saavat tavata vapaammin

Astra Zenecan rokotteen käyttö jatkuu Ruotsissa.

Tartuntojen määrä on pysynyt korkeana.­

Ruotsi keventää koronarajoituksia rokotuksen saaneille. Kaikki rokotetut saavat jatkossa tavata nykyistä useampia ihmisiä sisätiloissa ja vanhustenhoivassa saadaan taas jatkaa yhteistä toimintaa, ilmoittaa sosiaaliministeri Lena Hallengren.

Hallengrenin mukaan uusi käytäntö koskee niitä, jotka ovat saaneet ensimmäisen rokoteannoksen ja joiden rokottamisesta on kulunut ainakin kolme viikkoa, jolloin vastustuskyky on kehittynyt. Hän muistutti, että toisen annoksen ottaminen on erittäin tärkeää.

Ruotsin kansanterveyslaitoksen johtaja Johan Carlsonin mukaan Ruotsi katsoo, että ruotsalaisbrittiläisen Astra Zenecan koronarokote on turvallinen ja aikoo jatkaa sen käyttämistä.

Rokotukset eivät Carlsonin mukaan vielä vaikuta koronatartuntojen leviämiseen Ruotsissa. Tartuntojen määrä on pysynyt korkeana.

Uudet säännöt merkitsevät, että myös ikääntyneet voivat käydä kaupassa ja tavata omaisiaan, mutta heidän ei tule tungeksia kauppoihin, Hallengren sanoi.

– Tungos lisää tartuntoja. Rokotus ei ole sataprosenttinen este taudin levittämiselle, ministeri muistutti.