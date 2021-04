Suomen kielen opetus New Yorkin huippuyliopistossa uhkaa loppua – ”Rahasta tämä on tällä hetkellä pelkästään kiinni”

Columbian yliopiston suomen kielen ohjelma on uhattuna.

Kun erilaiset koulutusalan julkaisut listaavat maailman parhaita yliopistoja, Columbian yliopisto löytyy aina 20 parhaan joukosta.

Kun mukaan lasketaan vain ne yliopistot, joissa voi opiskella suomen kieltä, Columbia on ykkönen.

Nyt suomen kielen opetus New Yorkin maineikkaimmassa opinahjossa on kuitenkin uhattuna. Koronaviruspandemia on iskenyt amerikkalaisten yliopistojen budjetteihin rajusti, eikä Columbialta enää liikene rahoitusta suomen ja ruotsin kielten opetusohjelmiin, joita vetää lehtori Heli Sirviö.

– Yliopisto katsoo nyt tarkasti, mihin rahansa panee, Sirviö sanoo.

– Tästä tuleekin kahden tai kolmen vuoden puristus ennen kuin töyssystä tiellä on päästy yli.

Ongelmat alkoivat vuosi sitten

Sirviö oli samassa tilanteessa jo vuosi sitten pandemian alkaessa. Silloin New Yorkissa toimiva konsultti Tero Kuittinen pani toimeksi ja kokosi ryhmän suomalaisia yrityksiä, jotka lahjoittivat puolet suomen kielen ohjelman rahoituksesta. Toinen puoli tulee Suomen opetushallitukselta.

Kuittinen on jälleen mukana talkoissa. Hän ei laske sen varaan, että samat yritykset pelastaisivat suomen kielen ohjelman toiseen kertaan.

– Pakko on yrittää uusia tahoja. Toivottavasti joku säätiö lähtee mukaan, hän sanoo.

Columbian yliopiston mittapuulla kyse ei ole suuresta summasta. Sirviön mukaan sekä suomen että ruotsin kielen opetus turvattaisiin muutamalla kymmenellä tuhannella eurolla. Ruotsin osuudesta on vastannut Svenska Institutet.

– Tämä on maailmanluokan yliopisto, jossa täytyy olla tilaa hyvin monimuotoiselle opetukselle, Sirviö sanoo.

Columbia on itärannikon arvostetuista Ivy League -yliopistoista ainoa, jossa opetetaan suomea. Sirviön mukaan Columbian suomen kielen kurssit ovat kuitenkin avautumassa jatkossa myös Yalen ja Cornellin opiskelijoille – jos kurssit vain saavat jatkoa.

Marin sai kyyneliin

Columbian opiskelijat voivat opiskella suomea valinnaisena aineena kahden vuoden ajan. Sirviön mukaan opiskelijoita on yhdellä kurssilla tavallisesti kymmenkunta.

Motivaatio suomen opiskeluun voi syntyä monin tavoin: Joidenkin perheessä on suomalaisia juuria, toiset ovat kiinnostuneet Kalevalasta. Kursseilla on Tolkien-faneja, jotka haluavat tutustua kirjailijan inspiraation lähteenä olleeseen kieleen sekä teknologiahenkisiä opiskelijoita, joita kiinnostavat suomalaiset start upit.

Suomesta ja suomen kielestä kiinnostuneilla Columbian opiskelijoilla oli vuosi sitten tähtihetki, kun pääministeri Sanna Marin piti yliopistossa puheen. Sirviön opiskelijaryhmä pääsi tapaamaan Marinin takahuoneessa lyhyesti ennen puhetta.

Sanna Marin piti puheen Columbian yliopistossa 6. maaliskuuta 2020.­

Nuoren, ympäristöasioista puhuneen pääministerin tapaaminen oli opiskelijoille iso asia.

– Osa sanoi ihan kyynelsilmäisenä, että se oli elämää mullistava tilanne, Sirviö kertoo.

– Tuntui, että yliopistossa lähti sana leviämään, kuinka tänne tuli puhumaan nuori naispääministeri hiilineutraaliudesta. Suomen kielen ohjelma kasvoi syksyllä monella opiskelijalla.

Uusien Suomen ystävien opinpolku uhkaa katketa, mikäli ulkopuolista rahoitusta ei löydy.

– Rahasta tämä on tällä hetkellä pelkästään kiinni, Sirviö toteaa.