Tartunnan saaneista 74 ihmistä kuoli.

Yhdysvalloissa noin 5800 ihmistä, jotka on täysin rokotettu koronavirusta vastaan, on saanut tartunnan joka tapauksessa, Yhdysvaltain tautikeskus CDC kertoo CNN:lle. Täysin rokotettuja ihmisiä on Yhdysvalloissa noin 77 miljoonaa ihmistä.

Tartunnan saaneista 396 eli seitsemän prosenttia vaati sairaalahoitoa ja yhteensä 74 ihmistä kuoli.

Odotettavissa on, että pieni osa rokotteen saaneista sairastuu, sillä mikään rokote ei ole 100-prosenttisen tehokas.

Yhdysvalloissa on käytössä kolme rokotetta: Pfizerin ja BioNTechin rokote, Johnson & Johnsonin rokote ja Modernan rokote.

Pfizer/BioNTechin ja Modernan rokotteiden teho on reilu 90 prosenttia. Molemmat perustuvat mRNA-teknologiaan ja niitä on otettava kaksi annosta.

Johnson & Johnsonin rokote onnistui Yhdysvalloissa kliinisissä testeissä ehkäisemään koronaviruksen aiheuttaman taudin 72-prosenttisesti. Rokotteen jakelu on keskeytetty, kun sen yhteyttä veritulppiin selvitetään. Rokote eroaa edellä mainituista sen käyttämässä teknologiassa. Johnson & Johnsonin rokote on adenovirusvektorirokote.

CDC:n sivuilla julkaistut tilastot rokotusten jakelusta eroavat hieman CNN:n tilastoista. CDC:n mukaan täysin rokotettuja on reilu 78 miljoonaa eli 23,6 prosenttia väestöstä. Vähintään yhden annoksen saaneita on yli 125 miljoonaa.

Suurin osa rokotetuista on saanut Pfizerin ja BioNTechin rokotetta. CDC:n mukaan kyseistä rokotetta on jaettu yli 102 miljoonaa annosta ja sillä on täysin rokotettu reilu 38 miljoonaa ihmistä. Modernaa on jaettu yli 87 miljoonaa annosta ja sillä on täysin rokotettu yli 32 miljoonaa ihmistä.

Johnson & Johnsonia ehdittiin jakaa vajaa kahdeksan miljoonaa annosta ennen kuin sen antaminen keskeytettiin.