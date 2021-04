Näin Yhdysvallat voi pysyä läsnä Afganistanissa, vaikka maa vetää joukkonsa pois

Yhdysvaltain ulkoministeri vakuutti torstaina vierailullaan Afganistanissa, ettei Yhdysvallat ollut hylkäämässä kumppaniaan.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinken vieraili torstaina Afganistanissa. Vierailusta ei ollut tiedotettu etukäteen.

Yhdysvallat ilmoitti tiistaina, että maan joukot olisi vedetty Afganistanista 11. syyskuuta mennessä. Myös Naton joukot vetäytyvät Afganistanista Yhdysvaltojen joukkojen kanssa koordinoiden.

Blinken vakuutti Afganistanin presidentille Ashraf Ghanille ja muille päättäjille ja toimittajille, ettei Yhdysvallat aikonut kuitenkaan hylätä Afganistania, Washington Post kertoo.

– Kumppanuus muuttuu, mutta itse kumppanuus säilyy, Blinken sanoi.

Ghani esiintyi sovinnollisena ja totesi Afganistanin kunnioittavan Yhdysvaltojen päätöstä.

Wilson Centerin Afganistanin-asiantuntija Michael Kugelmanin mukaan amerikkalaisjoukkojen vetäytyminen huolestuttaa kuitenkin Afganistanissa monia.

– Aivan sama, miten sen muotoilee, monen afgaanin on vaikea hyväksyä vetäytymisilmoitusta. Ei voida mitenkään kaunistella päätöstä, joka hyvin mahdollisesti pahentaa epävakautta maassa, joka on ollut sodassa 40 vuotta.

Amerikkalaisjoukkojen on määrä vetäytyä 11. syyskuuta mennessä.­

Tuoreessa muistissa on, mitä tapahtui Irakissa amerikkalaisjoukkojen vetäytymisen jälkeen: valtatyhjiötä käytti hyväkseen terrorijärjestö Isis, joka hallitsi muutaman vuoden suuria osia Irakia ja Syyriaa. Afganistanissa pelkona on, että amerikkalaisten poistuminen heikentäisi maan hallitusta, syventäisi sotaa talibanien kanssa ja avaisi oven al-Qaidan vahvistumiselle.

Yhdysvallat perusteli Afganistanin sotaa syyskuun 11. päivän terrori-iskuilla, joiden takana oli Afganistanissa tukikohtaa pitänyt al-Qaida. Järjestön johtaja surmattiin vuonna 2011 Pakistanin Abbottabadissa, kymmenen vuotta sodan sen jälkeen, kun Yhdysvallat oli aloittanut sotatoimet Afganistanissa.

Sodan alkaessa Yhdysvallat auttoi syöksemään vallasta Afganistania vuosina 1996–2001 hallinneet talibanit. Tämän jälkeen Afganistania on hallinnut Yhdysvaltojen tukema hallitus, mutta talibanit ovat hallinneet laajoja alueita.

– Me menimme Afganistaniin 20 vuotta sitten tapahtuneen kauhean hyökkäyksen takia, Biden sanoi tiistaina BBC:n mukaan.

– Se ei voi selittää sitä, miksi meidän pitäisi olla siellä vielä 2021.

Mikäli amerikkalaisjoukot todella vetäytyvät Afganistanista, Yhdysvaltain nykyinen presidentti Joe Biden onnistuu siinä, missä hänen kaksi edeltäjäänsä epäonnistuivat.

Presidentti Barack Obama linjasi, että hänen toisen kautensa päätteeksi amerikkalaisjoukot olisi pääosin vedetty Afganistanista. Afganistanissa oli kuitenkin yli 8000 amerikkalaissotilasta, kun Donald Trump nousi presidentiksi vuonna 2017. Trumpin hallinto allekirjoitti helmikuussa 2020 talibanien kanssa sopimuksen, jossa Yhdysvallat sitoutui vetäytymään Afganistanista 14 kuukaudessa, jos talibanit kunnioittivat sopimusta. Vetäytymistä ei siis tapahtunut Trumpinkaan aikana.

New York Timesin mukaan amerikkalaisjoukkoja saattaisi kuitenkin jäädä Afganistanin lähistölle. Yhdysvaltojen puolustusministeriö keskustelee lehden tietojen mukaan liittolaisten kanssa joukkojen uudelleen sijoittamisesta mahdollisesti Afganistanin naapurimaihin Tadzikistaniin, Kazakstaniin ja Uzbekistaniin.

Lentotukialuksille sijoitetut maataistelukoneet ja Persianlahden ja Intianmeren tukikohdissa ja jopa Yhdysvalloissa olevat pitkän kantaman pommittajat voisivat iskeä kapinallisiin, jotka havaittaisiin valvontalennokkien avulla.

Jotkut erikoisoperaatioiden entiset johtajat ovat toivoneet myös, että amerikkalaissotilaat kouluttaisivat afganistanilaisia joukkoja maan ulkopuolella samaan tyyliin kuin he aikoinaan kouluttivat irakilaisia Jordaniassa.

Yhdysvallat aloitti sotatoimet Afganistanissa vuonna 2001, syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen.­

Bidenin turvallisuusneuvonantaja Jake Sullivan myönsi CNN:llä Reutersin mukaan, että vetäytyminen tarkoittaisi tiedustelutiedon vähenemistä. Hän kuitenkin sanoi, että Yhdysvallat pystyisi edelleen tunnistamaan mahdollisia uhkia.

– Kykymme suojella amerikkalaista kotimaatamme ei minun näkemykseni mukaan vähene, Sullivan sanoi.

– Meidän perspektiivistä katsottuna voimme luoda skenaarion, jossa voimme suojella tätä maata ilman, että olemme sodassa Afganistanissa kolmatta vuosikymmentä.

Kaikki eivät suhtaudu asiaan kuitenkaan yhtä optimistisesti. Navy Seal -erikoisjoukkojen komentaja ja virkaa tekevänä kansallisen tiedustelun johtajana toiminut Joseph Maguire sanoo, ettei mikään voi korvata paikallaoloa.

– Meidän tehokkuutemme suojella kotimaatamme heikkenee merkittävästi.

Yhdysvalloilla on tällä hetkellä noin 3 500 sotilasta Afganistanissa.

Vaikka Biden on vetämässä amerikkalaissotilaat Afganistanista, jää maahan tuhansia amerikkalaisia, jotka työskentelevät yksityissektoria. Pentagonin tuoreiden tilastojen mukaan Afganistanissa on yli 16 000 siviilipuolen toimijaa, jotka tarjoavat turvapalveluja, logistiikkaa ja muuta tukea. Heistä amerikkalaisia on yli 6 100.